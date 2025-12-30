Tűzforró: DJ Regán Lili falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

DJ Regán Lili nem mindennapi képeket osztott meg Instagram-oldalán. A gyönyörű DJ fürdőruhára cserélte a télikabátot és elrepült a Maldív-szigetekre, hogy melegebb éghajlaton indítsa az újévet.

Regán Lili bikinis fotójáért odáig vannak a rajongók (Fotó: Bencze Zoltán)

A rajongók természetesen odáig vannak a lemezlovas bikinis alakjáért, a kommentszekció szinte azonnal megtelt elismerő bókokkal:

Te vagy a leggyönyörűbb dj.

"Szép a táj, de van a képen valaki, aki még szebb."

"Legcsinibb magyar DJ" – érkeztek a kommentek Lili Instagram-bejegyzése alá.

Egyesek szinte ölni is tudnának a gyönyörű lemezlovas álomszerű alakjáért, amelyet már többször megmutatott követőinek. A sztár DJ azonban nem csak pihenni és kedélyeket borzolni ment Dél-Ázsia egyik leggyönyörűbb szigetére, hanem azért, hogy egy fergeteges fellépéssel indítsa az újévet.

Fel kell fognom, hogy itt fogok zenélni a Maldív-szigeteken. Szilveszter éjjelén én leszek a DJ és egyszerűen nem jutok szóhoz, hogy mennyire csodálatos ez a hely

– kezdte Lili.

Regán Lili karrierje szárnyal

Hazánk egyik legsikeresebb és legkedveltebb női DJ-je nemrég adta ki közös zenéjét egy igazi amerikai világsztárral, Chris Willis-szel, aki több dalon is dolgozott együtt David Guetta-val. A nemzetközi siker ezután könnyen jött, ugyanis már most elkelt az összes jegy a Maldív-szigeteki fellépésre.

Óriási megtiszteltetés ez számomra. Arról nem is beszélve, hogy azt az információt kaptam, hogy már most telt ház van, sokan érkeznek a szettemre és már több magyarral is találkoztam. Úgyhogy elképesztően boldog vagyok, hogy itt lehetek, és az lehet a munkám, amit szívvel-lélekkel, szeretetből csinálok, ami a zene

– vallotta őszintén Regán Lili a közösségi oldalán.