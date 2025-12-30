Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűzforró: DJ Regán Lili falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

villantás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 13:30
Regán Lilifürdőruhaszexi
A népszerű lemezlovas ezúttal a csodás Maldív-szigetekről posztolt, ahonnan vadító fotókkal jelentkezett be. DJ Regán Lili szexi bikiniben varázsolta el rajongóit.
Bors
A szerző cikkei

DJ Regán Lili nem mindennapi képeket osztott meg Instagram-oldalán. A gyönyörű DJ fürdőruhára cserélte a télikabátot és elrepült a Maldív-szigetekre, hogy melegebb éghajlaton indítsa az újévet.

Regán Lili bikinis képei tarolnak a neten
Regán Lili bikinis fotójáért odáig vannak a rajongók (Fotó: Bencze Zoltán)

Regán Lili villantott, a rajongók odáig vannak

A rajongók természetesen odáig vannak a lemezlovas bikinis alakjáért, a kommentszekció szinte azonnal megtelt elismerő bókokkal: 

Te vagy a leggyönyörűbb dj.

"Szép a táj, de van a képen valaki, aki még szebb."

"Legcsinibb magyar DJ" – érkeztek a kommentek Lili Instagram-bejegyzése alá.

Egyesek szinte ölni is tudnának a gyönyörű lemezlovas álomszerű alakjáért, amelyet már többször megmutatott követőinek.  A sztár DJ azonban nem csak pihenni és kedélyeket borzolni ment Dél-Ázsia egyik leggyönyörűbb szigetére, hanem azért, hogy egy fergeteges fellépéssel indítsa az újévet.

Fel kell fognom, hogy itt fogok zenélni a Maldív-szigeteken. Szilveszter éjjelén én leszek a DJ és egyszerűen nem jutok szóhoz, hogy mennyire csodálatos ez a hely 

– kezdte Lili.

Regán Lili karrierje szárnyal

Hazánk egyik legsikeresebb és legkedveltebb női DJ-je nemrég adta ki közös zenéjét egy igazi amerikai világsztárral, Chris Willis-szel, aki több dalon is dolgozott együtt David Guetta-val. A nemzetközi siker ezután könnyen jött, ugyanis már most elkelt az összes jegy a Maldív-szigeteki fellépésre. 

Óriási megtiszteltetés ez számomra. Arról nem is beszélve, hogy azt az információt kaptam, hogy már most telt ház van, sokan érkeznek a szettemre és már több magyarral is találkoztam. Úgyhogy elképesztően boldog vagyok, hogy itt lehetek, és az lehet a munkám, amit szívvel-lélekkel, szeretetből csinálok, ami a zene 

– vallotta őszintén Regán Lili a közösségi oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu