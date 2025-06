Stílus fillérekből: top 5 turkáló Budapesten, amit nem hagyhatsz ki

Egyre többen keresik a second hand ruhadarabokat, ami nem csak környezetkímélő, de pénztárcabarát megoldás is. Ha te is szereted az egyedi göncöket, akkor olvass tovább, íme 5 Budapesti turkáló, amit érdemes felkeresned!

A fast fashionnek kezd beáldozni, a Kardashian klán sem annyira menő már a túlárazott ruháival, egyre nagyobb teret hódít viszont a second hand vásárlás. A turizást mi sem vetjük meg, ezért most hoztunk 5 tuti turkáló tippet, hova látogass el, ha vásárolni támad kedved, de nem akarsz kisebb vagyonokat elkölteni! Turkáló mennyországok – 5 hely, ahová érdemes ellátogatnod

Fotó: facebook Nézzük, a top 5 turkáló Budapesten, ahova érdemes benézned 1. Humana Vintage Astoria A Humana számtalan üzletet nyitott Budapesten, az Astorián található bolt viszont igazán különleges. Ebben a Humanában kifejezetten régi, vintage darabokat találhatsz, amik visszarepítenek a 60-90-es évekbe. Férfi-női ruhadarabok, különleges kiegészítők, fürdőruhák és kabátok széles választéka vár, a kecsegtető árak mellett. 2. Cseriti „Akár adsz akár veszel, mindenképpen jót teszel” – szól a bolt mottója. A Cseritiben, nem csak second hand vásárolhatsz, de akár magad is leadhatsz régi, porosodó ruhákat, használati tárgyakat, amik így a körforgásban maradhatnak és eljuthatnak olyan rászorulókhoz, akiknek különben nem telne rá. Férfi és női ruhadarabok mellett könyvek, lakberendezési tárgyak is megtalálhatóak, így ha otthon valami csak a helyet foglalja, add le a Cseritiben, és persze válogass az egyedi kínálatból. Az itt vásárolt darabok biztosan nem jönnek veled szembe az utcán! 3. Retro Retikül és Régiségbolt A 7. kerületben található ez az aranyos kis second hand bolt, ami hétfőtől péntekig, reggel 9 és délután 5 óra között várja látogatóit. A bolt különlegessége, hogy egyedi vintage ruhákat, táskákat, cipőket, kalapokat, bizsukat és egyéb kiegészítőket kínál, mindezt megfizethető áron, így mindenki találhat magának valami különlegeset. Régiségkedvelőknek kötelező! 4. Jajcica A Jajcica egy igazi vintage-mennyország. A bolt különleges rocker hangulatú atmoszférája már önmagában elragadó, hát még a kínálat! Az üzlet hatalmas, ruhák, bakancsok, cowboy csizmák, táskák, egyedi övek, mi szem-szájnak ingere, itt megtalálható. Biztosan te is rálelsz pár kincsre, ha betérsz! 5. Pesti Turi Márkás ruhákat keresel olcsón? Akkor irány a Pesti Turi, ahol a piaci ár töredékéért szerezheted be kedvenceidet! Itt bizonyára te is megtalálod a stílusodhoz passzoló darabokat! Kell még ragoznunk? Szerintünk, nem. Turizásra fel!