Ezért kockázatos Magyar Péterre és a Tisza Pártra szavazni a magyarok szerint

A magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százalékuk pedig azt, hogy velük belesodródhat Magyarország az orosz-ukrán háborúba. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy a választás tétjeként, fő témájaként a magyarok többsége, 56 százaléka, Magyarország békéjének, biztonságának és energiabiztonságának megőrzését jelöli meg.

Ötvenegy százalék szerint Magyar Péter túlzottan Brüsszel- és ukránbarát politikus, ezért kockázatos választásnak tartják. A Századvég friss kutatásából kiderül, hogy a magyarok pontosan látják a rájuk leselkedő veszélyeket és többségük a változásban most nem egy jobb élet lehetőségét, hanem az adó- és energiaár-emelkedés, illetve a háborúba sodródás veszélyét látja. A napi hírek egyáltalán nem biztatóak: ukrán támadások az orosz energialétesítmények és vezetékek ellen, olajblokád alá vont Magyarország. A közel-keleti konfliktusban kölcsönösen pusztítják Irán és az Öböl menti országok energiainfrastruktúráját, ami már most száz dollár fölötti hordónkénti olajárhoz vezetett. Ahogy Irán, úgy Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus kiterjesztésétől remél előnyt országa javára, amihez a brüsszeli politikusok lelkesen asszisztálnak. Ezek a brüsszeli politikusok az energiaár emelkedésére és az elhúzódó konfliktusból következő energiahiányra nem az orosz energiához való kézenfekvő visszatéréssel és az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezésével válaszolnak, hanem az elhibázott szankciók folytatásaként az orosz olajról és gázról való végleges leválással, valamint legkésőbb 2030-ig egy új háborúra való felkészüléssel.

Egyesek szerint a magyarok most vasárnap sorsot is választanak maguknak, ezért sem mindegy, hogy melyik témát tartják a kampányhajrában meghatározónak és milyennek látják a két legnagyobb induló párt listavezetőjét. A fokozódó nemzetközi konfliktusok és az egekbe szökő energiaárak láttán nem meglepő, hogy a magyarok 56 százaléka a választáson Magyarország békéjét és a magyar gazdaság stabilitásának megőrzését, az adó- és energiaár-emelések elkerülését tartotta legfontosabb döntési szempontnak. Elvégre megfelelő mennyiségű és árú energia nélkül nemcsak a lakossági rezsiszámla emelkedne a mostani duplájára vagy háromszorosára, de azok a gyárak is elvándorolnának tőlünk, amelyek pont Magyarország stabil energetikai helyzete miatt költöztek az országba. A korrupció elleni harcot 42 százalék nevezte meg fő döntési szempontként, míg 2 százalék nem válaszolt.