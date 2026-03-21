Ez a szín egyszerre stílusos és éveket fiatalít rajtad – Lehet, hogy már a te szekrényedben is ott lapul?

Ha csak egyetlen új árnyalatot szeretnél becsempészni idén a ruhatáradba, akkor ez legyen az. A khakizöld ugyanis egy örök klasszikus, és bármelyik évszakban megállja a helyét. Sőt, ha 50 felett a megfelelő ruhákkal kombinálod, éveket is letagadhatsz a korodból. Neked is lapul a szekrényed mélyén egy ilyen darab? Akkor elő vele!

A rendkívül sokoldalú khakizöld rengeteg más árnyalathoz passzol, például a rózsaszínhez és a piroshoz is, miközben nagyszerűen helyettesíti a farmer darabokat, legyen szó nadrágról vagy dzsekiről. Mi pedig biztosak vagyunk abban, hogy még a te ruhásszekrényed alján is ott porosodik egy ilyen árnyalatú darab, ami csak arra vár, hogy végre felvedd, hiszen 50 felett is elképesztően mutat, és fiatalító hatással bír. Ez a meleg, földes tónus ugyanis harmóniát teremt az öltözködésedben: kevésbé szigorú, mint a fekete, mégis komolyabb megjelenést kölcsönöz neked. Emellett egyaránt okos választás alkalmi és laza stílushoz, segítségével könnyedén érhetsz el modern és sikkes hatást. Ezért nézzük is, hogyan viseld 50 felett a khaki színt!

Khakizöld nadrág

Ha neked is van egy régi khakizöld nadrágod, akkor kapd elő, és tedd a tavaszi ruhatárad alapdarabjává! A bő szabású pamutfazonokat pedig nemcsak tavasszal, hanem nyáron is viselheted anélkül, hogy rövidnadrágot kellene húznod. Emellett egy ilyen darab nőies és elegáns megjelenést kölcsönöz neked, és elképesztően fiatalossá varázsol. Párosítsd fehér inggel vagy pólóval, kapj fel hozzá egy szandált vagy egy mokaszint! Ha pedig hidegebb az idő, vegyél fel hozzá egy farmerdzsekit!

Khakizöld dzseki

Ha olyan tavaszi kabátot keresel, ami nem farmer, mégis tökéletesen illik a kedvenc farmeredhez, akkor egy khakizöld dzseki mellett tedd le a voksodat. Egy ilyen darab ugyanis tökéletesen fog passzolni a tavaszi szettjeidhez és ruháidhoz. Amennyiben lazább stílusra vágysz, kombináld farmernadrággal, fehér pólóval és tornacipővel, ha pedig elegánsabbra, kapd fel egy csinos ruha fölé.