Szeretnéd fillérekből felfrissíteni a ruhatárad? Íme 5 őrületesen jó budapesti turkáló, amit mindenki imád

A turizás egy fantasztikus program mindazok számára, akik nem akarnak vagyonokat otthagyni egy-egy ruhaboltban, azonban meg szeretnék lepni magukat. Ha te is imádsz különleges kincsek után kutatni, akkor olvass tovább, mert elhoztuk neked az 5 legjobb budapesti turkálót.

Top 5 budapesti turkáló, amit nem érdemes kihagynod

A turizás egy rendkívül tudatos módja a vásárlásnak, mivel támogatja a hulladékcsökkentését és a fenntarthatóbb életmódot. Emellett olyan egyedi, olykor dizájner holmikra is bukkanhatunk, amelyekhez fillérekért hozzájuthatunk.

Retrock

A Retrockba érdemes betérni, ami a Király utcából nyíló Anker közben található, és a város egyik legnagyobb, használt ruhákat áruló vintage turkálója. Ugyanis itt olyan dizájner holmikra bukkanhatsz, amelyek között nem egy kedvencet fogsz találni. Emellett nemcsak külföldi, hanem hazai tervezők ruháival is találkozhatsz. Tehát, ha fontos számodra az etikus divat és a fenntarthatóság, illetve jó minőségű anyagból készült, egyedi darabokra vágysz, ezt ki ne hagyd!

Cseriti

Budapesten több Cseriti bolt is található, ahova bárki beviheti a már nem hordott, de jó minőségű ruhadarabját, hogy más fillérekért hozzájuthasson. Az üzletben a ruhák, cipők és kiegészítők mellett lakberendezési és dísztárgyakat, könyveket, CD-ket és DVD-ket, gyerekjátékokat, sporteszközöket, konyhai eszközöket, antik és retró tárgyakat, sőt még kisebb műszaki termékeket is találhatsz. Hidd el, a Cseriti egy igazi kincsesbánya!

Pesti Turi

Amennyiben rajongsz a márkás ruhákért, de nem szeretnél mélyen a zsebedbe nyúlni, akkor ki ne hagyd a Népszínház utcában található Pesti Turit, ahol a piaci ár töredékéért lepheted meg magadat különböző gyöngyszemekkel. Tehát, ha újszerű ruhadarabokat, táskát vagy cipőt keresel, itt biztosan megtalálod a stílusodhoz passzolót. Tömd tele a kosaradat second hand darabokkal a Pesti Turiban!