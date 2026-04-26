Őszintén vallott karrierjének árnyoldalairól Erdei Zsolt: „Ez egy hálátlan feladat...”

Erdei Zsolt, a hazai sportélet egyik legnépszerűbb figurája, akit az egész ország csak Madárként ismer, sosem rejtette véka alá a véleményét. Pályafutása során mindent elért, amit profi bokszoló elérhet, most pedig tudását a következő generációnak igyekszik átadni. Kovács István Kokóval vállvetve azon dolgozik, hogy új szintre emeljék a magyar ökölvívást, ám a Borsnak adott interjújában elárulta: a tehetség önmagában nem elég. Azt is elárulta, miért érzi úgy a bajnok, hogy edzőként néha szélmalomharcot vív az elemekkel.

Erdei Zsolt gyerekei számára is ezt a szellemiséget próbálja meg átadni (Fotó: Erdei Zsolt)

Erdei Zsolt bokszedzőként is nagyot álmodott, de a valóság néha arcon csapja

A korábbi félnehézsúlyú világbajnok nem csak a levegőbe beszél: minden napját az edzőteremben tölti, ahol a jövő reménységeit csiszolja. Azonban az út a ring sarkáig tele van csalódással és lemondással. Madár szerint a mai világban sokkal nehezebb egyben tartani egy csapatot, mint az ő idejében volt:

Vannak gyerekek, vannak versenyzők, akikkel foglalkozom, és nyilván őket próbálnám a csúcsra vinni. Ez egy nagyon nehéz és valahol hálátlan feladat is, mert azért ritka az, hogy valakiből ki tudom hozni a maximumot.

Madár szavai mögött erős racionalitás érezhető, hiszen ő pontosan tudja, mi kell a sikerhez. Mégis, hiába a szakértelem, ha a tanítványok nem tudnak felnőni az elvárásokhoz.

A pénz és a motiváció hiánya kettétöri a karriereket

A legnagyobb probléma nem is feltétlenül a ringben, hanem azon kívül dől el. A fiataloknak választaniuk kell a megélhetés és a kőkemény edzések között, és sajnos sokszor az egzisztenciális félelem győz. Zsolt látja a tehetséget, de látja a tehetetlenséget is.

Nagyon nehéz megtartani a gyerekek figyelmét. Vannak, akik mondjuk tehetségesek és vihetnék is valamire nemzetközi szinten, de nem tudod őket megtartani, hisz nem támaszkodhatnak 19-20 évesen még mindig a családjukra, nem mindenkinek van ilyen lehetősége. El kell menni dolgozni és az rámegy az edzés rovására. De van olyan is, hogy a gyerekek például meggondolják magukat és azt mondják, ők máshol folytatják

- magyarázza a bajnok, aki tehetetlenül nézi tehát végig, ahogy a munka világa elszívja a legügyesebb öklözőket is.