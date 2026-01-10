Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Kezdd tiszta lappal a 2026-os esztendőt – Így viseld az év divatszínét, a Cloud Dancer árnyalatot

stílusos
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 15:45
Fanny Magazinnőies
Idén is megválasztották az év trendszínét, és ezúttal egy könnyed, törtfehér árnyalat lett a befutó, ami a felhőket idézi. Válasszunk különleges szabásvonalakat és puha anyagokat, hogy fokozzuk a Cloud Dancer légies és elegáns hatását.
Bors
A szerző cikkei

A Pantone Intézet szakemberei 1999 óta minden évben megválasztják az év színét, ami 2026-ban a Cloud Dancer fantázianevű árnyalat lett. Egyfajta tiszta lapot szimbolizál, amely lehetőséget ad arra, hogy új elképzeléseket, új érzelmi tereket teremtsünk magunknak. Szerencsére nagyon könnyen beilleszthető a ruhatárunkba, és mindenkinek jól áll. Ha a felhős hatást szeretnénk erősíteni, akkor a ballon fazonok, a fodrok, a rétegek, a puha anyagok segíthetnek.

Cloud Dancer színű női outfit
2026 színe, a Cloud Dancer egy magasztos, légies fehér árnyalat, amely az elegancia tökéletes szimbóluma.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock  
  • Ez a könnyed, törtfehér árnyalat mindenhez remekül áll.
  • Elegáns szabásvonalakkal, lágy textúrákkal a leghatásosabb.
  • Tökéletes választás a letisztult, klasszikusan elegáns megjelenéshez.

Mit üzen 2026 színe, a Cloud Dancer?

A divatvilág minden évben izgatottan várja, melyik árnyalat fogja meghatározni a következő szezont. Az év trendszíne ezúttal nem csupán egy szalmaláng, egy gyorsan felvillanó divathullám, hanem hangulat, stílus és minden tekintetben az elegancia megtestesítője. 2026-ban ez a letisztult, könnyed fehér árnyalat kerül reflektorfénybe, amely egyszerre sugároz harmóniát, nőiességet és kifinomultságot – ismerkedj meg te is a Cloud Dancer árnyalataival!

A legstílusosabb darabok Cloud Dancer színben:

  • Műszőrme usánka, Stradivarius
Cloud Dancer: műszőrme usánka fehérben.
Műszőrme usánka, Ára: 7.995 Ft
Fotó: Stradivarius
  • Műszőrme táska, Parfois
Cloud Dancer: fehér műszőrme táska.
Műszőrme táska, Ára: 10.995 Ft
Fotó: Parfois
  • Gombos dzseki, F&F
Cloud Dancer: fehér gombos dzseki.
Gombos dzseki, Ára: 15.900 Ft
Fotó: StyleShoots / F&F
  • Kötött pulóver, H&M
Cloud Dancer: fehér kötött pulóver.
Kötött pulóver, Ára: 13.995 Ft
Fotó: H&M
  • Fodros blúz, Reserved
Cloud Dancer: fehér fodros blúz.
Fodros blúz. Ára: 15.995 Ft
Fotó: Reserved
  • Műszőrme kabát, Zara
Cloud Dancer: fehér műszőrme kabát.
Műszőrme kabát, Ára: 35.995 Ft
Fotó: Zara
  • Asszimetrikus szaténruha, Bershka
Cloud Dancer: fehér asszimetrikus szaténruha.
Asszimetrikus szaténruha, Ára: 12.995 Ft
Fotó: Bershka
  • Ék alakú bevarrásos nadrág, Zara
Cloud Dancer: fehé ék alakú bevarrásos nadrág.
Ék alakú bevarrásos nadrág, Ára: 20.995 Ft
Fotó: Zara
  • Fodros ujjú felső, F&F
Cloud Dancer: fehér fodros ujjú felső.
Fodros ujjú felső, Ára: 7.690 Ft
Fotó: StyleShoots
  • Redőzött szárú csizma, Nine West
Cloud Dancer: fehér redőzött szárú csizma.
Redőzött szárú csizma Nine West, Ára: 23.195 Ft
Fotó: CCC
  • Réteges szoknya, Pull&Bear
Cloud Dancer: fehér réteges szoknya.
Réteges szoknya, Ára: 12.995 Ft
Fotó: Pull&Bear
  • Kötött lábszárvédő, Primark
Cloud Dancer: fehér kötött lábszárvédő.
Kötött lábszárvédő, Ára: 2200 Ft
Fotó: Primark
  • Aszimmetrikus overál, Mango
Cloud Dancer: fehér szimmetrikus overál.
Aszimmetrikus overál, Ára: 21.995 Ft
Fotó: Mango
  • Sál, Mohito
Cloud Dancer: fehér sál.
Sál, Ára: 4995 Ft
Fotó: Mohito
  • Kordbársony hajgumi, Tezenis
Cloud Dancer: fehér kordbársony hajgumi.
Kordbársony hajgumi, Ára: 1350 Ft
Fotó: Tezenis
  • Fülbevaló, Aldo
Cloud Dancer: fehér fülbevaló.
Fülbevaló Aldo, Ára: 8.390 Ft
Fotó: answear.hu

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; ccc.eu/hu; cos.com; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com/hu; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; primark.hu; pullandbear.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; tezenis.com/hu; zara.com.

Ha kíváncsi vagy, hogy a te stílusodhoz melyik Cloud Dancer szín illik a legjobban, feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

