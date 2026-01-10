Kezdd tiszta lappal a 2026-os esztendőt – Így viseld az év divatszínét, a Cloud Dancer árnyalatot

A Pantone Intézet szakemberei 1999 óta minden évben megválasztják az év színét, ami 2026-ban a Cloud Dancer fantázianevű árnyalat lett. Egyfajta tiszta lapot szimbolizál, amely lehetőséget ad arra, hogy új elképzeléseket, új érzelmi tereket teremtsünk magunknak. Szerencsére nagyon könnyen beilleszthető a ruhatárunkba, és mindenkinek jól áll. Ha a felhős hatást szeretnénk erősíteni, akkor a ballon fazonok, a fodrok, a rétegek, a puha anyagok segíthetnek.
A divatvilág minden évben izgatottan várja, melyik árnyalat fogja meghatározni a következő szezont. Az év trendszíne ezúttal nem csupán egy szalmaláng, egy gyorsan felvillanó divathullám, hanem hangulat, stílus és minden tekintetben az elegancia megtestesítője. 2026-ban ez a letisztult, könnyed fehér árnyalat kerül reflektorfénybe, amely egyszerre sugároz harmóniát, nőiességet és kifinomultságot – ismerkedj meg te is a Cloud Dancer árnyalataival!
Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; ccc.eu/hu; cos.com; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com/hu; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; primark.hu; pullandbear.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; tezenis.com/hu; zara.com.
Ha kíváncsi vagy, hogy a te stílusodhoz melyik Cloud Dancer szín illik a legjobban, feltétlenül nézd meg az alábbi videót:
