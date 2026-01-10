Kezdd tiszta lappal a 2026-os esztendőt – Így viseld az év divatszínét, a Cloud Dancer árnyalatot

A Pantone Intézet szakemberei 1999 óta minden évben megválasztják az év színét, ami 2026-ban a Cloud Dancer fantázianevű árnyalat lett. Egyfajta tiszta lapot szimbolizál, amely lehetőséget ad arra, hogy új elképzeléseket, új érzelmi tereket teremtsünk magunknak. Szerencsére nagyon könnyen beilleszthető a ruhatárunkba, és mindenkinek jól áll. Ha a felhős hatást szeretnénk erősíteni, akkor a ballon fazonok, a fodrok, a rétegek, a puha anyagok segíthetnek.

2026 színe, a Cloud Dancer egy magasztos, légies fehér árnyalat, amely az elegancia tökéletes szimbóluma.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Ez a könnyed, törtfehér árnyalat mindenhez remekül áll.

Elegáns szabásvonalakkal, lágy textúrákkal a leghatásosabb.

Tökéletes választás a letisztult, klasszikusan elegáns megjelenéshez.

Mit üzen 2026 színe, a Cloud Dancer?

A divatvilág minden évben izgatottan várja, melyik árnyalat fogja meghatározni a következő szezont. Az év trendszíne ezúttal nem csupán egy szalmaláng, egy gyorsan felvillanó divathullám, hanem hangulat, stílus és minden tekintetben az elegancia megtestesítője. 2026-ban ez a letisztult, könnyed fehér árnyalat kerül reflektorfénybe, amely egyszerre sugároz harmóniát, nőiességet és kifinomultságot – ismerkedj meg te is a Cloud Dancer árnyalataival!

A legstílusosabb darabok Cloud Dancer színben:

Műszőrme usánka, Stradivarius

Műszőrme usánka, Ára: 7.995 Ft

Fotó: Stradivarius

Műszőrme táska, Parfois

Műszőrme táska, Ára: 10.995 Ft

Fotó: Parfois

Gombos dzseki, F&F

Gombos dzseki, Ára: 15.900 Ft

Fotó: StyleShoots / F&F

Kötött pulóver, H&M

Kötött pulóver, Ára: 13.995 Ft

Fotó: H&M

Fodros blúz, Reserved

Fodros blúz. Ára: 15.995 Ft

Fotó: Reserved

Műszőrme kabát, Zara

Műszőrme kabát, Ára: 35.995 Ft

Fotó: Zara

Asszimetrikus szaténruha, Bershka

Asszimetrikus szaténruha, Ára: 12.995 Ft

Fotó: Bershka

Ék alakú bevarrásos nadrág, Zara

Ék alakú bevarrásos nadrág, Ára: 20.995 Ft

Fotó: Zara

Fodros ujjú felső, F&F

Fodros ujjú felső, Ára: 7.690 Ft

Fotó: StyleShoots

Redőzött szárú csizma, Nine West

Redőzött szárú csizma Nine West, Ára: 23.195 Ft

Fotó: CCC

Réteges szoknya, Pull&Bear

Réteges szoknya, Ára: 12.995 Ft

Fotó: Pull&Bear

Kötött lábszárvédő, Primark

Kötött lábszárvédő, Ára: 2200 Ft

Fotó: Primark

Aszimmetrikus overál, Mango

Aszimmetrikus overál, Ára: 21.995 Ft

Fotó: Mango

Sál, Mohito

Sál, Ára: 4995 Ft

Fotó: Mohito

Kordbársony hajgumi, Tezenis

Kordbársony hajgumi, Ára: 1350 Ft

Fotó: Tezenis

Fülbevaló, Aldo

Fülbevaló Aldo, Ára: 8.390 Ft

Fotó: answear.hu

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; ccc.eu/hu; cos.com; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com/hu; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; primark.hu; pullandbear.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; tezenis.com/hu; zara.com.

Ha kíváncsi vagy, hogy a te stílusodhoz melyik Cloud Dancer szín illik a legjobban, feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

