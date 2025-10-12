Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Az idei ősz és tél slágere: így hordd a kötött ruhákat, hogy mindenki megforduljon utánad

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 15:15
Pulcsik, egyberuhák, kardigánok. Egyszerűen nem mennek ki a divatból a kötött ruhák. Ha te is szeretsz melegen, de stílusosan öltözködni az őszi időben, mutatjuk, idén melyik darabok a legdivatosabbak.
Ripszám Boglárka
Kötött ruhák: imádtuk 10 éve, 5 éve, tavaly és idén is. Mert melegek, puhák és ezek azok az alapdarabok, amik egyszerűen egyet jelentenek az őszi-téli hangulat varázsával.

Kötött ruhák kedvelője ez a pulóvert viselő nő
Kötött ruhák, amik idén nemcsak melegítenek majd, de divatossá is varázsolják a megjelenésed.
Fotó: Gladskikh Tatiana /  Shutterstock 

Ami a filmfanoknak „Nincs karácsony Kevin nélkül” az a divatrajongóknak „Nincs karácsony kötött pulcsi nélkül” – és biztosak vagyunk benne, hogy ez nem véletlen. A kötött ruhák nemcsak funkcionalitásuk, de sokszínűségük miatt is mindig porondon maradnak.

Az idei szezonban sincs ez másképp. Elhoztuk azokat a kötött ruhadarabokat, amik idén a legdivatosabbak lesznek – és valószínűleg kitartanak egészen a tél végéig, így hosszú távú befektetés lesz, ha beszerzed őket.

Ezek a kötött ruhák, aratni fognak idén a divatvilágban

Mutatjuk azt is, hogyan viseld őket kreatívan, nőiesen, stílusosan.

1. Szürke kötött felsők

Klasszikus alapdarab, ami nem hiányozhat a gardróbodból – főleg, ha szeretsz egyszerű, de nagyszerű módon sikkesen mutatni a mindennapokban.

Szóval, ha csak egyetlen kötött ruhát veszel meg idén, akkor az legyen egy szürke kötött pulcsi vagy kardigán. Minimalista stílusthatást keltenek, ezért könnyen beilleszheted őket az őszi ruhatáradba. Felveheted:

  • Farmerhez
  • Bőrszoknyához vagy szatén maxi szoknyákhoz is
  • De egy fehér inggel is tökéletes outfitet alkotnak az egyszerűbb irodás napokhoz

Ha a ruhák és magassarkúk híve vagy, szerezz be egy hosszabb kötött darabot, és egy övet a derekadra. Így a megjelenés is nőies lesz, de közben egy pillanatig sem érzed majd úgy, hogy fázol. Ha rövidebb a ruha, kombináld a térdcsizmával és harisnyával.

2. Vastag kötött kardigánok

Ha fázós vagy, de mindened a divatos megjelenés, akkor idén ősszel is szerencséd lesz, mert megint a túlméretezett, vastag felsőknek jutott a főszerep.

De ezek közt is, a nagy kötött kardigánok lesznek az őszi és téli szettek vezető darabjai. Ami azért jó, mert nemcsak kényelmesek, de az apró részletekkel, díszítésekkel és színekkel igazán nőies szetteket lehet összehozni.

Borstipp
Keresd azokat a kötött kardigánokat, amik valamiért egyediek (különleges a színviláguk vagy a szabásuk). Válaszd ki ezek közül azt, amit leginkább közel érzel a saját stílusodhoz. Hidd el, az egész szezonban lesz mihez nyúlnod, amikor úgy kelsz fel reggel, hogy nem tudod mit vegyél fel.

Kötött szettek

Egy kicsit vintage, de abszolút meg tudjuk érteni, hogy a retró divat visszaszivárgásával újra divatba jönnek ezek a különleges outfitek. Már nyáron elindult a monokróm szettek térhódítása, és úgy tűnik, folytatódik a hidegebb idő beköszöntével ez a stílusvonal.

Ezek a szettek igazi Jolly Jokerek azoknak a nőknek, akik szeretnék a kötött divatot nőies, különleges módon becsempészni a gardróbjukba.

+1 mintás, kötött pulcsik

Nem maradhat le a listáról az örök kedvenc sem, – és bár még nincs karácsony, és (sajnos) még nincs itt a csúnya pulcsik időszaka sem, idén nagyobb teret kapnak ezek a játékos, egyedi pulóverek is. Ezekben a kötött darabokban is az a legjobb, hogy mindenki megtalálhatja a szívéhez legközelebb illő színt és mintát.

Ha feldobnád a saját és a kollégáid hangulatát egy borús őszi hétfő reggelen, egy ilyen pulcsival biztos sikert fogsz aratni. De idén ezzel együtt, még trendi is maradsz.

Tökéletesen egyszerű ötlet, hogy viselj egy szürke kardigánt:

@jennyhff style with me a grey cardigan 🫶🏼🤍 #cardigan #greycardigan #howtostyle #outfitidea #autumnfashion #outfitinspiration #outfitinspo #whattowear #getreadywithme #ootd #fallfashion #autumnoutfits #falloutfits ♬ prom by sza blackseavfx remix - leke lawal

Olvass tovább még több divattippért:

 

