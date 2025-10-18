5 örökké divatos cipő, ami minden ruhához passzol

Neked is vannak olyan ruháid, amik úgy csücsülnek a szekrényedben, hogy még alig voltak rajtad, mert egyszerűen nem tudod mivel felvenni őket? Az ilyen esetekre kell beszerezned egyet ezek közül a divatos cipők közül, és többet nem vész kárba egyetlen lelkesen megvásárolt, különleges ruhadarab és szett sem.
Egy jó lábbeli nemcsak trendi, de kényelmes, időtálló és sokoldalú is. Néhánynak az a dolga, hogy feldobja a megjelenésed. Néhány pedig épp arra való, hogy kiegészítse azt. Ezek nem unalmas darabok, hanem olyanok, amik egyszerűen minden ruhadarabbal szuperül kombinálhatók.
Farmer, szivarnadrág vagy szoknya? Mindegy melyiket választod ki, ezek közül bármelyik cipőt felkaphatod mellé.
Ez a cipő egy igazi ütőkártya, fiatalos, kényelmes és letisztult. Egy fehér sneaker nemcsak egy jól szabott farmerrel mutat jól, de szuperül feldob egy nőiesebb mintás ruhát is. Sőt! A smart casual stílusnak köszönhetően, egy irodai nadrágkosztümhöz is bármikor felkaphatod.
Az utóbbi szezonok kedvence, de idén ősszel minden cipőtrendet letarolt. Hálásak lehetünk érte, mert nemcsak a munkanapokon, de hétvégén is tökéletes társ. Egy loafer harisnyával, titokzoknival, de ebben a szezonban már hosszabb zoknikkal is divatos választás.
Egy blézerrel elegáns, egy farmer-póló kombóval játékos és laza – és az is biztos, hogy 3 év múlva is nyugodtan hordhatod, ha egy strapabíróbb darabot választasz, mert ez a klasszikus nem megy ki a divatból.
A másik örök kedvenc, ami lehet, hogy szezonról-szezonra megújul – legalábbis színek, anyagok vagy díszítés terén – de mindig trendi és vagány lesz. Ráadásul mindenkinek jól áll!
A chelsea csizma egy kapszulagardrób legjobb befektetése: télikabáthoz, mellényekhez, farmer- és bőrdzsekikhez is elképesztően jól illik – és mivel rengeteg fazonban kapható, mindenki megtalálja a stílusához leginkább passzolót.
A divatos cipők királynője, amit még semmi sem tudott letaszítani a trónjáról. A bokacsizma tulajdonképpen a chelsea egy fokkal nőiesebb változata, ami minden outfitet képes finoman kiegészíteni.
Választhatsz belőle olyan modellt, aminek van egy kis sarka, de a laposabb vagy platformos változatok is mindig, mindennel megállják a helyüket – ráadásul kifejezetten komfortosak is.
Vagy törpesarok, kitten heels. A 3-5 centiméteres kompromisszum a nőiesség jegyében. Aki szereti az elegánsabb, feminin stílust, de nem szeretne minden nap magas tűsarkakon billegni, annak kell egy ilyen cipő a gardróbjába. Irodába, baráti találkozóra, randira, buliba, de még egy esküvőre is bármikor felveheted! Nadrággal, ruhákkal, de még egy ceruzaszoknyával is hordhatod.
Ha biztosra akarsz menni, vegyél egy fekete vagy nude színű modellt belőle, és többet nem kell azért átvedlened az indulás utáni utolsó percekben, mert nincs egy divatos cipőd, ami passzolna ahhoz a különleges ruhához, amit múlt héten vettél meg.
A klasszikus alapdarabok időtlen szolgálatot tesznek neked és a szettjeidnek. Egy divatos cipő tulajdonképpen beruházás, amit megtérül majd kényelemben, időben és trendi szettekben.
