5 örökké divatos cipő, ami minden ruhához passzol

Neked is vannak olyan ruháid, amik úgy csücsülnek a szekrényedben, hogy még alig voltak rajtad, mert egyszerűen nem tudod mivel felvenni őket? Az ilyen esetekre kell beszerezned egyet ezek közül a divatos cipők közül, és többet nem vész kárba egyetlen lelkesen megvásárolt, különleges ruhadarab és szett sem.

5 divatos cipő, amit bármilyen ruhával, nadrággal vagy szoknyával bátran felvehetsz.

Fotó: Kostikova Natalia / Shutterstock

Egy jó lábbeli nemcsak trendi, de kényelmes, időtálló és sokoldalú is. Néhánynak az a dolga, hogy feldobja a megjelenésed. Néhány pedig épp arra való, hogy kiegészítse azt. Ezek nem unalmas darabok, hanem olyanok, amik egyszerűen minden ruhadarabbal szuperül kombinálhatók.

5 divatos cipő, amit minden ruhádhoz felvehetsz

Farmer, szivarnadrág vagy szoknya? Mindegy melyiket választod ki, ezek közül bármelyik cipőt felkaphatod mellé.

1. Egyszerű fehér sportcipő

Ez a cipő egy igazi ütőkártya, fiatalos, kényelmes és letisztult. Egy fehér sneaker nemcsak egy jól szabott farmerrel mutat jól, de szuperül feldob egy nőiesebb mintás ruhát is. Sőt! A smart casual stílusnak köszönhetően, egy irodai nadrágkosztümhöz is bármikor felkaphatod.

2. Loafer

Az utóbbi szezonok kedvence, de idén ősszel minden cipőtrendet letarolt. Hálásak lehetünk érte, mert nemcsak a munkanapokon, de hétvégén is tökéletes társ. Egy loafer harisnyával, titokzoknival, de ebben a szezonban már hosszabb zoknikkal is divatos választás.

Egy blézerrel elegáns, egy farmer-póló kombóval játékos és laza – és az is biztos, hogy 3 év múlva is nyugodtan hordhatod, ha egy strapabíróbb darabot választasz, mert ez a klasszikus nem megy ki a divatból.

3. Chelsea csizma

A másik örök kedvenc, ami lehet, hogy szezonról-szezonra megújul – legalábbis színek, anyagok vagy díszítés terén – de mindig trendi és vagány lesz. Ráadásul mindenkinek jól áll!

A chelsea csizmák minden szezonban megújulnak: vastag, színes talpak, gyöngyös díszek, bőr vagy velúr. A lehetőségek száma végtelen. Csak ki kell választanod a te stílusodhoz leginkább passzoló darabot.

Fotó: Bungalo / Shutterstock

A chelsea csizma egy kapszulagardrób legjobb befektetése: télikabáthoz, mellényekhez, farmer- és bőrdzsekikhez is elképesztően jól illik – és mivel rengeteg fazonban kapható, mindenki megtalálja a stílusához leginkább passzolót.

4. Bokacsizma

A divatos cipők királynője, amit még semmi sem tudott letaszítani a trónjáról. A bokacsizma tulajdonképpen a chelsea egy fokkal nőiesebb változata, ami minden outfitet képes finoman kiegészíteni.