Divatkatasztrófa: Ciki, ha még idén is ezeket az őszi cipőket hordod

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 14:45
Van, amit el kell engedni. Idén ezek az őszi cipők enyhén szólva; nem divatosak.
Ripszám Boglárka
Ha még a tavalyi trendekben bízva vennéd elő a kerek orrú őszi cipőcskéidet, most jobb, ha ezt elolvasod. A divat – szeszélyes barátnő. Szeret vissza-visszatérni, de közben mindig új szabályokat ír.

loafer, őszi cipő, fekete, arany, csat, farmer, divat
Divattippek az divatos őszi cipő kiválasztásához.
Fotó: Anna Zhuk /  Shutterstock 

Idén ősszel például három olyan cipőtípus is kikerült a „stílusos” kategóriából, amit nem is olyan régen még szinte mindenki hordott.

Kicsit fáj, de muszáj kimondani: van néhány őszi cipő, amit ideje nyugdíjazni 

1. Kerek orrú cipők

bakancs, csizma, barna, cipő, ősz, levelek
Divatszáműzött: kerek orrú csizma, bakancs
Fotó: InessaLu /  Shutterstock 

A kerekített orrú őszi cipő – különösen a rövid szárú bokacsizmák – évekig a kapszulagardróbok alappillérei voltak. Praktikus, kényelmes, szinte bármivel működött: skinny farmerrel, midi szoknyával, de még culotte nadrággal is. Viszont 2025-ben ez a fazon véglegesen kiment a divatból. A trendek most a karakteresebb, szögletesebb formákra, sőt; a hegyes orrú modellekre fókuszálnak, amik sokkal vagányabb és elegánsabb hatást keltenek. 

A kerek orr most inkább szürke egér hangulatot áraszt – és valljuk be, ez nem a leginspirálóbb stílusüzenet. 

2. Túl vastag talpú, „chunky” bakancsok

gót, chuny, bakancs, fekete, vastag, talp
Divatszáműzött: vaskos talpú grunge/punk bakancs
Fotó: Maryshot /  Shutterstock 

Emlékszel, amikor 2021-ben még minden második fotón hatalmas, traktoros talpú bakancsokat láttál? Nos, az a korszak – legalábbis egyelőre – véget ért. A grunge és punk stílus ihlette darabokat felváltották a kifinomultabb, karcsúbb sziluettek. A divat most nem a „nagy és robosztus” irányt diktálja, hanem inkább a strukturált eleganciát. 

Bár a chunky cipők még mindig ott vannak néhány márka kínálatában, a legtöbb trendérzékeny divatguru már lecserélte őket letisztultabb darabokra. 

3. Lapos balerinák gumitalppal

balerina, cipő, fekete, topánka, masni
Divatszáműzött: lapos, gumitalpú balerina
Fotó: Bernard Khalil /  Shutterstock 

Igen, tudjuk, a balerina-cipő reneszánszát éli – de nem mindegy, melyik fajta! Azok a hajlékony, puha gumitalpú, lábujjat fojtogató balerinák, amiket 2008 környékén mindenki hordott, most már csak divatbakinak számítanak. A régi típusok maximum gyenge próbálkozásnak tűnnek. 

A 2025-ös balerina-trendek inkább strukturáltabb, keményebb talpú, gyakran csatos vagy szalagos megoldásokkal operálnak, sokszor balettcipőre hajazó dizájnnal.

2025-ös őszi cipőtrendek: ezt vedd fel helyettük 

A jó hír: az alternatívák nemcsak frissek és trendik, de sokszor még kényelmesebbek is. A szögletes orrú loaferek, a hegyes orrú magassarkúk, az egyedi sarokmegoldásokkal bíró bokacsizmák, vagy a vastag, de kifinomult sarkú térdcsizmák hódítanak az idei cipőtrendek között. Ami pedig minden fazonban működik: a minőségi anyaghasználat. A textúra, a fény és a részletek most többet számítanak, mint valaha.

10 divatos outfit inspiráció a térdcsizmához:

