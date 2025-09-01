Divatkatasztrófa: Ciki, ha még idén is ezeket az őszi cipőket hordod

Ha még a tavalyi trendekben bízva vennéd elő a kerek orrú őszi cipőcskéidet, most jobb, ha ezt elolvasod. A divat – szeszélyes barátnő. Szeret vissza-visszatérni, de közben mindig új szabályokat ír.
Idén ősszel például három olyan cipőtípus is kikerült a „stílusos” kategóriából, amit nem is olyan régen még szinte mindenki hordott.
A kerekített orrú őszi cipő – különösen a rövid szárú bokacsizmák – évekig a kapszulagardróbok alappillérei voltak. Praktikus, kényelmes, szinte bármivel működött: skinny farmerrel, midi szoknyával, de még culotte nadrággal is. Viszont 2025-ben ez a fazon véglegesen kiment a divatból. A trendek most a karakteresebb, szögletesebb formákra, sőt; a hegyes orrú modellekre fókuszálnak, amik sokkal vagányabb és elegánsabb hatást keltenek.
A kerek orr most inkább szürke egér hangulatot áraszt – és valljuk be, ez nem a leginspirálóbb stílusüzenet.
Emlékszel, amikor 2021-ben még minden második fotón hatalmas, traktoros talpú bakancsokat láttál? Nos, az a korszak – legalábbis egyelőre – véget ért. A grunge és punk stílus ihlette darabokat felváltották a kifinomultabb, karcsúbb sziluettek. A divat most nem a „nagy és robosztus” irányt diktálja, hanem inkább a strukturált eleganciát.
Bár a chunky cipők még mindig ott vannak néhány márka kínálatában, a legtöbb trendérzékeny divatguru már lecserélte őket letisztultabb darabokra.
Igen, tudjuk, a balerina-cipő reneszánszát éli – de nem mindegy, melyik fajta! Azok a hajlékony, puha gumitalpú, lábujjat fojtogató balerinák, amiket 2008 környékén mindenki hordott, most már csak divatbakinak számítanak. A régi típusok maximum gyenge próbálkozásnak tűnnek.
A 2025-ös balerina-trendek inkább strukturáltabb, keményebb talpú, gyakran csatos vagy szalagos megoldásokkal operálnak, sokszor balettcipőre hajazó dizájnnal.
A jó hír: az alternatívák nemcsak frissek és trendik, de sokszor még kényelmesebbek is. A szögletes orrú loaferek, a hegyes orrú magassarkúk, az egyedi sarokmegoldásokkal bíró bokacsizmák, vagy a vastag, de kifinomult sarkú térdcsizmák hódítanak az idei cipőtrendek között. Ami pedig minden fazonban működik: a minőségi anyaghasználat. A textúra, a fény és a részletek most többet számítanak, mint valaha.
