Így lesz idén ősszel a farmerdzsekid a legdivatosabb darab a ruhatáradban

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 14:15
Ha jól kombinálod egy igazi őszi divatfegyver. A farmerdzsekihez tudni kell jól öltözni, ha nem akarod, hogy unalmas legyen. De ha tudod, hogyan csináld, stílusosabbnál stílusosabb szetteket rakhatsz vele össze magadnak.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Stílusos, kortalan és sokoldalú. A farmerdzseki egy rejtett kincs, aminek szerintünk minden nő gardróbjában ott van a helye. Mutatjuk, hogyan viseld 2025 őszén úgy, hogy ne csak trendi legyen, de te is úgy érezd, hogy a tükörből egy stílusos és magabiztos nő néz vissza rád.

Divatos női szett őszi farmerdzsekivel.
Az őszi divat időtlen alapdarabja: farmerdzseki
Fotó: Kravets Misha /  Shutterstock 

Sajnos ősszel eljön az idő, amikor már nem elég egy póló és egy vékony pulcsi hanyagul a válladra dobva, ha esetleg tovább maradnál a szabadban, mint tervezted. Viszont a télikabát még túlzás lenne. Épp erre az időszakra lehet tökéletes választás egy farmerdzseki. Elég ez az egy darab őszre, és máris megoldottad a kabát-kérdést az elegáns, a hétköznapi és a sportos szettekhez is.

Ráadásul meg sem kell válnod tőle: a farmerdzseki sosem megy ki a divatból! Főleg mióta a fenntarthatóság is nagyobb hangsúlyt kap a divatvilágban, és mindenki arra törekszik, hogy örök darabokat gyártson és szerezzen be, amelyek rengeteg módon kombinálhatók és sokáig melletted maradnak.

Milyen farmerdzsekit válassz?

Ez csak a te ízlésedtől és stílusodtól függ. Gondold át, milyen outfiteket szoktál általában hordani:

  • Ha a nőiesebb ruharabok dominálnak a gardróbodban, akkor a klasszikus, derekat kiemelő, karcsúsított szabást válaszd.
  • Ha viszont jobban szereted a lazább, vagányabb vagy kényelmesebb outfiteket, akkor válassz egy oversize fazont.

3 őszi szett farmerdzsekivel, amivel tarolni fogsz

1. Ing + fekete nadrág + farmerdzseki

Egy klasszikus fekete nadrág és egy blúz vagy ing a legmegbízhatóbb, de mégsem unalmas alap, amit a farmerdzsekiddel feldobhatsz.

Ez a letisztult őszi outfit tökéletes választás lesz a hétköznapokra. Akár az irodába indulsz reggel, akár egy barátnőddel találkozol egy kávéra, bármikor felkaphatod.

2. Ruha + bokacsizma + farmerdzseki

Egy mintás vagy egyszerű, minimalista ruha, a farmerdzsekid és a kötelező őszi bokacsizma egyvelege sosem hagy cserben. Ez a szett a bizonyíték arra, hogy a farmerdzsekivel is fel lehet úgy öltözni, hogy nőies és izgalmas legyen a megjelenésed.

Bors-tipp: tűrd fel a farmerkabát ujját és dobj fel pár kiegészítőt a sikkes vagy akár bohém hatás elérése érdekében.

3. Nagy kapucnis pulóver + leggings + farmerdzseki

Szereted a kényelmet és a sportosabb, lezserebb megjelenést? Akkor is jól jön egy farmerdzseki a ruhatáradban.

Dobd fel a kedvenc oversize, kapucnis pulóveredet vagy kötött garbódat. Rá jöhet a farmerdzsekid. Alulra pedig egy kényelmes gatya és egy divatos sportcipő. 

Stílustippek farmerdzsekihez:

Olvass még több őszi divattippet:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
