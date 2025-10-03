Így lesz idén ősszel a farmerdzsekid a legdivatosabb darab a ruhatáradban

Stílusos, kortalan és sokoldalú. A farmerdzseki egy rejtett kincs, aminek szerintünk minden nő gardróbjában ott van a helye. Mutatjuk, hogyan viseld 2025 őszén úgy, hogy ne csak trendi legyen, de te is úgy érezd, hogy a tükörből egy stílusos és magabiztos nő néz vissza rád.

Az őszi divat időtlen alapdarabja: farmerdzseki

Fotó: Kravets Misha / Shutterstock

Sajnos ősszel eljön az idő, amikor már nem elég egy póló és egy vékony pulcsi hanyagul a válladra dobva, ha esetleg tovább maradnál a szabadban, mint tervezted. Viszont a télikabát még túlzás lenne. Épp erre az időszakra lehet tökéletes választás egy farmerdzseki. Elég ez az egy darab őszre, és máris megoldottad a kabát-kérdést az elegáns, a hétköznapi és a sportos szettekhez is.

Ráadásul meg sem kell válnod tőle: a farmerdzseki sosem megy ki a divatból! Főleg mióta a fenntarthatóság is nagyobb hangsúlyt kap a divatvilágban, és mindenki arra törekszik, hogy örök darabokat gyártson és szerezzen be, amelyek rengeteg módon kombinálhatók és sokáig melletted maradnak.

Milyen farmerdzsekit válassz?

Ez csak a te ízlésedtől és stílusodtól függ. Gondold át, milyen outfiteket szoktál általában hordani:

Ha a nőiesebb ruharabok dominálnak a gardróbodban, akkor a klasszikus, derekat kiemelő, karcsúsított szabást válaszd.

Ha viszont jobban szereted a lazább, vagányabb vagy kényelmesebb outfiteket, akkor válassz egy oversize fazont.

3 őszi szett farmerdzsekivel, amivel tarolni fogsz

1. Ing + fekete nadrág + farmerdzseki

Egy klasszikus fekete nadrág és egy blúz vagy ing a legmegbízhatóbb, de mégsem unalmas alap, amit a farmerdzsekiddel feldobhatsz.

Ez a letisztult őszi outfit tökéletes választás lesz a hétköznapokra. Akár az irodába indulsz reggel, akár egy barátnőddel találkozol egy kávéra, bármikor felkaphatod.

2. Ruha + bokacsizma + farmerdzseki

Egy mintás vagy egyszerű, minimalista ruha, a farmerdzsekid és a kötelező őszi bokacsizma egyvelege sosem hagy cserben. Ez a szett a bizonyíték arra, hogy a farmerdzsekivel is fel lehet úgy öltözni, hogy nőies és izgalmas legyen a megjelenésed.

Bors-tipp: tűrd fel a farmerkabát ujját és dobj fel pár kiegészítőt a sikkes vagy akár bohém hatás elérése érdekében.

3. Nagy kapucnis pulóver + leggings + farmerdzseki