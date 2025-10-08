Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindegy mit veszel fel, ezekkel az őszi színkombinációkkal minden szett divatos lesz

őszi divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 11:45
2025stílustippdivattipsötét színekoutfit
Frissítsd fel a gardróbodat a szezon legstílusosabb árnyalataival, hogy minden nap divatos szettekben jelenhess meg! Idén ezek az őszi színkombinációk verhetetlenek. Minden outfitet trendivé varázsolnak!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha még nem sikerült teljesen átállni a nyári ruhatáradról a hidegebb napokra szánt outfitekre, akkor ez a cikk most neked szól! Néha elég, ha ismersz egy-két ütős színpárt, és máris kevesebbet kell gondolkodnod a ruhásszekrény előtt, hogy egy divatos szettet tudj összehozni egy átlagos hétfő reggelen is.

Fehér és bézs divatos őszi színkombináció.
2025 legdivatosabb őszi színkombinációi
Fotó: Creative Lab / shutterstock

Ez az időszak tökéletes alkalmat kínál arra, hogy különlegesebb, mélyebb tónusokat is csempésszünk a mindennapi öltözködésünkbe. Ezekben a színekben pedig az a jó, hogy képesek igazán stílusossá varázsolni a megjelenésünket, anélkül, hogy bármilyen drága, extra ruhadarabot vagy kiegészítőt aggatnánk magunkra.

A 2025-ös divattrendek ebben a szezonban is követik a természet színeit: telt, sötét színek, meleg tónúsok, nude színek. De tele van meglepetésekkel is, legalábbis a váratlan árnyalatpárok terén. A hangsúly nem egy-egy ruhadarabon van, hanem azon, hogyan párosítjuk őket.

Őszi színkombinációk, amik minden szettet azonnal divatossá varázsolnak

1. Olívazöld és szürke

Ez a visszafogott, de annál elegánsabb színkombináció maga az ősz. Az olívazöld szín minden alkalommal elstartol a divatvilágban, amint lehullik az első falevél. A modernebb szürke árnyalatok pedig tökéletesen harmonizálnak ezzel a természetes színnel.

Őszi outfit-ötlet:

Olívazöld vászonkabát + szürke kötött pulcsi

2. Bordó és fekete

Bár a bordó, burgundi színek sokszor csak egy-egy kiegészítőként jelentek meg az őszi divatban (sál, sapka), idén fordult a kocka: uralkodó árnyalat lesz a szezonban ez az erős, szenvedélyes szín, ami feketével kombinálva minden outfitet instant luxushatásúvá varázsol.  

Őszi outfit-ötlet:

Bordó őszi kabát vagy zakó + fekete elegáns nadrág.

3. Bézs és fehér

A hamvas bézs színek is aranykorukat élik 2025-ben. Fehérrel párosítva maga a minimalista paradicsom.  

Talán nem a legpraktikusabb őszi színkombináció, de a hatása vitathatatlanul stílusos és nőies.

Őszi outfit-ötlet:

Nude színek minden darabnál.

4. Világoskék és világosbarna

Ha van örökzöld színpárosítás a divatban, akkor az biztosan ez. Meglepő? Igen, de mégis tökéletesen kiegyensúlyozza egymást ez a két árnyalat. Nem tudunk elképzelni olyan szettet, ami ezekkel a színekkel ne lenne mindig, minden szezonban trendi.

Őszi outfit-ötlet:

Vintage klasszikus, ami egyszerre képes játékos és elegáns hatást kelteni

5. Csokibarna és krémszín

Ha imádod a kifinomult divatot, akkor ezt az őszi színkombinációt ki kell próbálnod! A mély, csokoládébarna árnyalatok és a lágyabb, krémes tónusok modern hatást keltenek, és tökéletesen kiemelik egymást.

Őszi outfit-ötlet:

Mély, csokibarna árnyalatok az outfit alsó részében + világosabb, krémszínek felül és a cipőben.

Stílustippek az őszi színkombinációk viseléséhez:

  • Rétegezz
  • Keverj bátran különböző árnyalatokat
  • Játssz az anyagokkal (gyapjú, bőr, selyem, pamut)
  • Lépj ki a komfortszíneidből, és bújj valami egészen újba

Bordó + fekete őszi szett inspiráció:

További őszi divattippekért olvass tovább:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu