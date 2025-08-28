Ez az őszi cipő már ciki lesz 2025-ben: helyette minden stílusos nő ezt akarja viselni

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 16:45
Az idei év már most igen szemrevaló lábbeliket tartogat számunkra – klasszikus, letisztult vonalvezetés és kifinomult stílus, némi extravaganciával megfűszerezve. Ebben a cikkben megmutatom, mely őszi cipők lesznek a szezon abszolút befutói, és mi az, amit jobb, ha elteszel a szekrény mélyére.

Lassan, de biztosan véget ér az idei nyár is, úgyhogy ideje belevágni a gardróbod átrendezésébe, legalábbis, ami az őszi cipőket illeti. Az új szezonban továbbra is hódítanak a térd fölé érő csizmák, a velúr hatású anyagok, a 80-as éveket megidéző, hegyes orrú darabok, valamint a francia sikket sugárzó nőies cipők. Vannak azonban olyan lábbelik, amelyek a tavalyi év sztárjai voltak, mostanra viszont kimentek a divatból. Ha lépést akarsz tartani az idei őszi trendekkel, jobb, ha a lekerekített orrú darabokat egy időre elfelejted – és inkább az új fazonokra szavazol.

Őszi cipő, bézs magassarkú, tűsarkú, nő pöttyös ruhában
Őszi cipő divat 2025: ezek a kifinomult darabok bármilyen szettet elegánssá varázsolnak.
Fotó: Viktoria Minkova / Shutterstok

Őszi cipő divat 2025: kihagyhatatlan darabok, amelyek mindenki viselni akar majd

Az évszakváltás tökéletes alkalom arra, hogy felfrissítsd a megjelenésed, és lecseréld azokat a régebbi darabokat, amelyek már nem passzolnak az aktuális divathoz. Ideje végre elköszönnöd a lekerekített orrú bokacsizmáktól, balerina cipőktől, az ormótlan, túracipőket idéző daraboktól, és helyet adni a friss, elegáns, stílusos fazonoknak. A választék óriási lesz – így idén minden nő megtalálja a tökéletes őszi cipőt magának! Íme azok a lábbelik, amik kényelmesek, sikkesek és megfizethetőek is egyben, és ami nélkül idén elképzelhetetlen lesz az őszi-téli szezon! Neked melyik a kedvenced?

1. Térd fölé érő csizma – A nőiesség és kényelem találkozása

A hosszú szárú, combig érő csizmák idén is reflektorfénybe kerülnek. Különösen a sztreccses, lábra simuló fazonok hódítanak, amelyek nőiességet és eleganciát sugallnak, ugyanakkor praktikusak és kényelmesek. Legyen szó lapos talpú vagy tűsarkú fazonról, ez a típus minden őszi outfitet egyedivé varázsol.

Csizma, Jenny Fairy, CCC
Csizma Jenny Fairy Camel, CCC; Ára: 19.995 Ft

2. Hegyes orrú bokacsizma – A 80-as éveket idéző darabok

Idén ősszel sem megy ki a divatból a vintage. A hegyes orrú, vékony sarkú cipők a 80-as évek stílusát hozzák vissza, egy kis modern csavarral megfűszerezve. Különösen trendi, ha műbőrből készülnek vagy kissé fényes hatásúak. Ezek a lábbelik remekül kombinálhatóak szűk szabású vagy bő szárú nadrággal, rakott szoknyával vagy egy kötött ruhával is.

Catwalk bokacsizma, Deichmann
Catwalk bokacsizma, Deichmann; Ár: 13.990 Ft

3. Mary Jane cipő – A stílusos megoldás őszre

A francia nők örök kedvence ebben a szezonban szinte berobban a divat kifutójára. A balerina cipők valahogy sosem mennek ki a divatból. A pántos, lapos vagy közepes sarkú Mary Jane cipők eleganciát és némi nosztalgikus hangulatot sugároznak. Farmernadrággal, kardigánnal vagy épp blúzzal és rakott szoknyával is csodásan mutatnak.

Csatos körömcipő, bonprix
Csatos körömcipő, bonprix; Ára: 10.999 Ft

4. Loafer cipők – A stílusos elegancia

A loafer cipők továbbra is meghatározó szereplői lesznek az őszi hónapoknak. Az egyszerű, letisztult bőr loaferek sokoldalúan kombinálhatók: viselheted őket elegánsabb összeállításokkal, de akár egy hétköznapi farmer-póló szettel is stílusosak maradnak. A kényelmes, lapos talpú kialakításuk nemcsak a munkahelyi szettekhez passzol, hanem az esti programodhoz is remek választás lehet.

Velúr loafer cipő csattal, Reserved
Velúr loafer cipő csattal, Reserved; Ára: 12.995 Ft

5. Velúr hatású anyagok - Elegancia a szürke hétköznapokra

A velúr hatású cipők továbbra is tarolnak, különösen az olyan természetes színekben, mint a bézs, barna, khaki vagy kék árnyalatok. Legyen az bokacsizma, loafer, western ihletésű darab vagy egy elegáns magassarkú, a puha tapintású, matt felület öltöztet, elvarázsol és minden szettet nőiessé tesz. Egyetlen dologra érdemes figyelned: esős időben inkább hagyd otthon, vagy kezeld előre impregnáló spray-vel, hogy hosszú ideig megőrizze a szépségét.

Magassarkú, rózsaszín
DeeZee magassarkú, rózsaszín, ecipo; Ára: 11.995 Ft

További izgalmas stílustippekért néz meg az alábbi videót:

