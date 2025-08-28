Ez az őszi cipő már ciki lesz 2025-ben: helyette minden stílusos nő ezt akarja viselni

Lassan, de biztosan véget ér az idei nyár is, úgyhogy ideje belevágni a gardróbod átrendezésébe, legalábbis, ami az őszi cipőket illeti. Az új szezonban továbbra is hódítanak a térd fölé érő csizmák, a velúr hatású anyagok, a 80-as éveket megidéző, hegyes orrú darabok, valamint a francia sikket sugárzó nőies cipők. Vannak azonban olyan lábbelik, amelyek a tavalyi év sztárjai voltak, mostanra viszont kimentek a divatból. Ha lépést akarsz tartani az idei őszi trendekkel, jobb, ha a lekerekített orrú darabokat egy időre elfelejted – és inkább az új fazonokra szavazol.

Őszi cipő divat 2025: ezek a kifinomult darabok bármilyen szettet elegánssá varázsolnak.

Fotó: Viktoria Minkova / Shutterstok

Őszi cipő divat 2025: kihagyhatatlan darabok, amelyek mindenki viselni akar majd

Az évszakváltás tökéletes alkalom arra, hogy felfrissítsd a megjelenésed, és lecseréld azokat a régebbi darabokat, amelyek már nem passzolnak az aktuális divathoz. Ideje végre elköszönnöd a lekerekített orrú bokacsizmáktól, balerina cipőktől, az ormótlan, túracipőket idéző daraboktól, és helyet adni a friss, elegáns, stílusos fazonoknak. A választék óriási lesz – így idén minden nő megtalálja a tökéletes őszi cipőt magának! Íme azok a lábbelik, amik kényelmesek, sikkesek és megfizethetőek is egyben, és ami nélkül idén elképzelhetetlen lesz az őszi-téli szezon! Neked melyik a kedvenced?

1. Térd fölé érő csizma – A nőiesség és kényelem találkozása

A hosszú szárú, combig érő csizmák idén is reflektorfénybe kerülnek. Különösen a sztreccses, lábra simuló fazonok hódítanak, amelyek nőiességet és eleganciát sugallnak, ugyanakkor praktikusak és kényelmesek. Legyen szó lapos talpú vagy tűsarkú fazonról, ez a típus minden őszi outfitet egyedivé varázsol.

Csizma Jenny Fairy Camel, CCC; Ára: 19.995 Ft

2. Hegyes orrú bokacsizma – A 80-as éveket idéző darabok

Idén ősszel sem megy ki a divatból a vintage. A hegyes orrú, vékony sarkú cipők a 80-as évek stílusát hozzák vissza, egy kis modern csavarral megfűszerezve. Különösen trendi, ha műbőrből készülnek vagy kissé fényes hatásúak. Ezek a lábbelik remekül kombinálhatóak szűk szabású vagy bő szárú nadrággal, rakott szoknyával vagy egy kötött ruhával is.