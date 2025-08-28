Ez az őszi cipő már ciki lesz 2025-ben: helyette minden stílusos nő ezt akarja viselni

Lassan, de biztosan véget ér az idei nyár is, úgyhogy ideje belevágni a gardróbod átrendezésébe, legalábbis, ami az őszi cipőket illeti. Az új szezonban továbbra is hódítanak a térd fölé érő csizmák, a velúr hatású anyagok, a 80-as éveket megidéző, hegyes orrú darabok, valamint a francia sikket sugárzó nőies cipők. Vannak azonban olyan lábbelik, amelyek a tavalyi év sztárjai voltak, mostanra viszont kimentek a divatból. Ha lépést akarsz tartani az idei őszi trendekkel, jobb, ha a lekerekített orrú darabokat egy időre elfelejted – és inkább az új fazonokra szavazol.
Az évszakváltás tökéletes alkalom arra, hogy felfrissítsd a megjelenésed, és lecseréld azokat a régebbi darabokat, amelyek már nem passzolnak az aktuális divathoz. Ideje végre elköszönnöd a lekerekített orrú bokacsizmáktól, balerina cipőktől, az ormótlan, túracipőket idéző daraboktól, és helyet adni a friss, elegáns, stílusos fazonoknak. A választék óriási lesz – így idén minden nő megtalálja a tökéletes őszi cipőt magának! Íme azok a lábbelik, amik kényelmesek, sikkesek és megfizethetőek is egyben, és ami nélkül idén elképzelhetetlen lesz az őszi-téli szezon! Neked melyik a kedvenced?
A hosszú szárú, combig érő csizmák idén is reflektorfénybe kerülnek. Különösen a sztreccses, lábra simuló fazonok hódítanak, amelyek nőiességet és eleganciát sugallnak, ugyanakkor praktikusak és kényelmesek. Legyen szó lapos talpú vagy tűsarkú fazonról, ez a típus minden őszi outfitet egyedivé varázsol.
Idén ősszel sem megy ki a divatból a vintage. A hegyes orrú, vékony sarkú cipők a 80-as évek stílusát hozzák vissza, egy kis modern csavarral megfűszerezve. Különösen trendi, ha műbőrből készülnek vagy kissé fényes hatásúak. Ezek a lábbelik remekül kombinálhatóak szűk szabású vagy bő szárú nadrággal, rakott szoknyával vagy egy kötött ruhával is.
A francia nők örök kedvence ebben a szezonban szinte berobban a divat kifutójára. A balerina cipők valahogy sosem mennek ki a divatból. A pántos, lapos vagy közepes sarkú Mary Jane cipők eleganciát és némi nosztalgikus hangulatot sugároznak. Farmernadrággal, kardigánnal vagy épp blúzzal és rakott szoknyával is csodásan mutatnak.
A loafer cipők továbbra is meghatározó szereplői lesznek az őszi hónapoknak. Az egyszerű, letisztult bőr loaferek sokoldalúan kombinálhatók: viselheted őket elegánsabb összeállításokkal, de akár egy hétköznapi farmer-póló szettel is stílusosak maradnak. A kényelmes, lapos talpú kialakításuk nemcsak a munkahelyi szettekhez passzol, hanem az esti programodhoz is remek választás lehet.
A velúr hatású cipők továbbra is tarolnak, különösen az olyan természetes színekben, mint a bézs, barna, khaki vagy kék árnyalatok. Legyen az bokacsizma, loafer, western ihletésű darab vagy egy elegáns magassarkú, a puha tapintású, matt felület öltöztet, elvarázsol és minden szettet nőiessé tesz. Egyetlen dologra érdemes figyelned: esős időben inkább hagyd otthon, vagy kezeld előre impregnáló spray-vel, hogy hosszú ideig megőrizze a szépségét.
