4+1 zseniális stílustipp, amivel vadonatúj szetteket szerezhetsz magadnak – pénzköltés nélkül

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 15:45
Felfrissítenéd a gardróbodat? Ezek a stílustippek mindenkinek szólnak, akik már unják a ruháikat, de nem szeretnének rengeteg pénzt elkölteni új darabokra.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha valami örök az a stílus. Mert tagadhatatlan, hogy a divat állandó változásban van, de ha egyszer megtaláltad a neked való színeket, szabásokat, darabokat, akkor mindig jól mutatsz majd. Viszont ez nem azt jelenti, hogy néha nincs szükség a ruhatárad felfrissítésére. Egy idő után mind megunjuk a gardróbunk legkedvencebb darabjait is, vagy kifogyunk az ötletekből, hogyan, mivel kombináljuk őket. De most mutatunk pár stílustippet, amikkel új életet lehelhetsz a megunt göncökbe is!

Stílustippek divatos ruha táska és napszemüveg.
Stílustippek, amikkel új életet lehelhetsz a ruhatáradba.
Fotó: Victoria  Fox /  Shutterstock 

Mutatjuk, hogyan old meg pénzköltés nélkül, hogy megint izgalmas outfiteket rakj össze minden nap! Ezekkel a trükkökkel újra szerelembe esel majd a 2 éve szerzett kötött pulcsidba, és a koptatott farmeredbe is!

Stílustippek, amikkel vadonatúj szetteket szerezhetsz a mindennapokra

1. Stílustrendek: kísérletezz valami újjal!

Kézenfekvő, de hatásos stílustipp, ha unod a meglévő ruháidat. A lényeg, hogy próbáld meg máshogy viselni, máshogy öltöztetni ugyanazt a ruhadarabot, amit eddig egyféleképpen hordtál.

Rengeteg divattippet találni, amikkel feldobhatsz egy-egy ruhadarabot. Rétegezz, vedd fel a nyári ruhád alá a kedvenc őszi garbódat, próbálj ki új, merészebb színkombinációkat!  

Ebben a trükkben a kiegészítőid is jó barátaid lesznek. Használd őket bátran!  

  • Legyen öv a kedvenc selyem kendődből
  • A lezser viselet helyett vedd fel egy vastagabb övedet a zakód fölé
  • Halmozd a nyakláncokat és karkötőket, és máris egy szupertrendi outfitet kapsz a legunalmasabb fehér pólós napjaidon is

Próbáld ki például a szendvics metódust:

Ha a minimalista stílus híve vagy, szereted a letisztult, és tökéletesen összehangolt szetteket, akkor ez a divattrend lesz a kedvenced! A lényeg annyi, hogy a szetted legfelső és legalsó részén ugyanaz a szín vagy anyag köszönjön vissza, míg a kettő között, egy egészen más.

2. Kapszulagardrób

Nyugi, nem kell a plázába indulnod. Csak nyisd ki a ruhásszekrényt és nézd át. Biztosak vagyunk benne, hogy lesznek benne tipikus alapdarabok, amikből kialakíthatsz egy mini kapszulagardróbot magadnak, amivel sokkal könnyebb lesz majd variálni, új szetteket kitalálni.

3. Csere-bere fogadom

Szervezzetek ruhacsere-parikat a barátnőkkel. Nemcsak pénztárcabarát, de tényleg szórakoztató is – és mindenki jól jár. Hozzatok megunt darabokat – távozzatok új kedvencekkel!

Ezzel tényleg új ruhák landolnak majd a szekrényedben úgy, hogy egyetlen forintot sem költöttél. Ráadásul szuper lehetőséget nyújt arra, hogy új fazonokat, színeket és stílusokat is megnézz magadon.

4. Keltsd új életre a legnagyobb favoritjaidat

  • Varrj vagy varrass ruhamatricákat a farmerodra
  • Hímezz a kedvenc pólódra, ingedre, pulcsidra
  • Vágd rövidebbre, vedd be a megunt ruhádat vagy szoknyádat

Nincs jobb stílustipp a ruhatárad személyre szabásánál. Még jobb, ha egyébként is kedveled a DIY programokat és kreatív vagy.

+1 Ne feledd!
Ha tényleg kell valami új, érdemes először a turikban vagy online vintage darabok után nézelődni. Nemcsak a fenntarthatóság, de a te érdekedben is. Így könnyebben belefutsz érdekes, egyedi ruhákba, vagy szuper minőségű, örök darabokba, sokkal olcsóbb áron, mintha a boltban szereznéd be. 

Hímző tippek kezdőknek:

További stílustippekért olvass tovább:

 

