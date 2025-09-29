4+1 zseniális stílustipp, amivel vadonatúj szetteket szerezhetsz magadnak – pénzköltés nélkül

Ha valami örök az a stílus. Mert tagadhatatlan, hogy a divat állandó változásban van, de ha egyszer megtaláltad a neked való színeket, szabásokat, darabokat, akkor mindig jól mutatsz majd. Viszont ez nem azt jelenti, hogy néha nincs szükség a ruhatárad felfrissítésére. Egy idő után mind megunjuk a gardróbunk legkedvencebb darabjait is, vagy kifogyunk az ötletekből, hogyan, mivel kombináljuk őket. De most mutatunk pár stílustippet, amikkel új életet lehelhetsz a megunt göncökbe is!

Stílustippek, amikkel új életet lehelhetsz a ruhatáradba.

Mutatjuk, hogyan old meg pénzköltés nélkül, hogy megint izgalmas outfiteket rakj össze minden nap! Ezekkel a trükkökkel újra szerelembe esel majd a 2 éve szerzett kötött pulcsidba, és a koptatott farmeredbe is!

Stílustippek, amikkel vadonatúj szetteket szerezhetsz a mindennapokra

1. Stílustrendek: kísérletezz valami újjal!

Kézenfekvő, de hatásos stílustipp, ha unod a meglévő ruháidat. A lényeg, hogy próbáld meg máshogy viselni, máshogy öltöztetni ugyanazt a ruhadarabot, amit eddig egyféleképpen hordtál.

Rengeteg divattippet találni, amikkel feldobhatsz egy-egy ruhadarabot. Rétegezz, vedd fel a nyári ruhád alá a kedvenc őszi garbódat, próbálj ki új, merészebb színkombinációkat!

Ebben a trükkben a kiegészítőid is jó barátaid lesznek. Használd őket bátran!

Legyen öv a kedvenc selyem kendődből

A lezser viselet helyett vedd fel egy vastagabb övedet a zakód fölé

Halmozd a nyakláncokat és karkötőket, és máris egy szupertrendi outfitet kapsz a legunalmasabb fehér pólós napjaidon is

Próbáld ki például a szendvics metódust:

Ha a minimalista stílus híve vagy, szereted a letisztult, és tökéletesen összehangolt szetteket, akkor ez a divattrend lesz a kedvenced! A lényeg annyi, hogy a szetted legfelső és legalsó részén ugyanaz a szín vagy anyag köszönjön vissza, míg a kettő között, egy egészen más.

2. Kapszulagardrób

Nyugi, nem kell a plázába indulnod. Csak nyisd ki a ruhásszekrényt és nézd át. Biztosak vagyunk benne, hogy lesznek benne tipikus alapdarabok, amikből kialakíthatsz egy mini kapszulagardróbot magadnak, amivel sokkal könnyebb lesz majd variálni, új szetteket kitalálni.