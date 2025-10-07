Őszi divatkalauz: így öltözz fel, ha reggel fagy van, de délután 30 fok

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 06:45
Helló szeptember, helló reggeli libabőr és délutáni izzadságfolt! Ebben a szeszélyes időszakban egy nap alatt három évszakhoz kell egyszerre öltözködnünk, de ezzel az őszi divatkalauzzal megkönnyítjük a dolgodat. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Szóval mit vegyél fel, ha reggel úgy fázol, mintha október lenne, délután meg már legszívesebben egy napernyővel járkálnál? Ez az őszi divatkalauz egy praktikus, de stílusos túlélőcsomagot ad a ruhatáradhoz.

outfit, őszi divatkalauz, ruhadarabok, szett, szoknya, táska, loafer, cipő, pulcsi, öv
Őszi divatkalauz: így lehetsz praktikus és stílusos egyszerre.
Fotó: Nesolenaya Alexandra /  Shutterstock 

Szeptembertől kezdve minden reggel ugyanaz a kérdés jár a fejünkben; hogy mégis mit kezdünk majd a bőrdzsekivel, ami reggel életet mentett, de hazafele már felforrunk benne. Kevés idegesítőbb dolog van, mint a tény, hogy amikor elindulsz munkába, még látod a leheleted, de 15:30-kor meg már gőzölögsz a megbeszélésen. 

Az őszi outfitek kulcsa nem abban rejlik, hogy 12 réteget húzz magadra reggel. Inkább abban, hogy ügyesen kombinálj. 

Őszi divatkalauz 

Rétegezz okosan 

Az „öltözz rétegesen!”  tanács olyan, mint az „igyál elég vizet” – mindenki mondja, senki nem tudja pontosan mennyi az annyi. A titok az öltözködésnél nem is a mennyiségben van, hanem az anyagokban és a kombinációban. 

  1. Az alapréteg 
    Legyen vékony, jól szellőző, de ne tapadjon rád. 
    Például egy puha pamut body vagy egy viszkóz top. Ez megvéd a reggeli hideg időtől, de nem fősz meg benne délután. 
  2. A középső réteg 
    Lehet egy oversize ing vagy egy vékony, nyitott kardigán. 
    Olyan, ami nem gyűrődik, vagy amit nem sajnálsz összegyűrni a táskádban később. 
  3. A külső réteg 
    Jöhet, ha korán indulsz. 
    Például egy ujjatlan mellény vagy egy vékony ballonkabát, amit stílusosan a válladra dobva is tudsz hordani, ha kisüt a nap. 

Bors tipp: ne a legmelegebb kötött pulcsidban indulj el „biztos, ami biztos” alapon, mert meg fogod bánni. Túl meleg lesz, és túl sok helyet foglal. 

Őszi kabát

stílus, nő, öltözködés, divat, poncsó, őszi divat, napszemüveg, kalap, farmer
Idén ősszel próbálj ki valami újat: például egy divatos poncsót!
Fotó: Maria Markevich /  Shutterstock 

Az egyik legnagyobb nyűg, hogy hová tegyük a kabátot, ha felmelegedett az idő. 

Ha a nap végére úgy érzed magad, mint egy túlterhelt ruhatáros, akkor valamit elrontottál. Tényleg megéri beszerezni erre az átmeneti időszakra egy vékony, gyűrődésálló dzsekit, amit lazán bele tudsz hajtogatni a táskádba. Vagy egy poncsót. Mert újra divat! Szuper megoldás, mert plusz réteget jelent, de jól szellőzik. 

Cipő őszre 

Nyitott cipő vagy bakancs? Egyik se tökéletes. De a – most extrán trendi – loaferek és a vékony edzőcipők (boka vagy hosszúszárú változatban) arany középutat jelentenek. Nem fáznak bennük reggel a lábaid, de nem is izzadnak délután. 

divat, ősz, stílus, farmer, bézs kabát, loafer, cipő, öltözködés
Egy loafer szinte kötelező eleme az őszi ruhatárnak: kényelmes, praktikus, remekül kombinálható többféle stílussal is.
Fotó: Anna Zhuk /  Shutterstock 

Ruhák és szoknyák őszre

A harisnya + szoknya/ruha kombináció is működhet, ha reggel extra réteggel indulsz, amit délután le tudsz dobni. Itt jön képbe az a fekete biciklis nadrág, amit a divat biztonsági játékosai nyáron is előszeretettel alkalmaznak, csak most egy plusz előnnyel járnak: melegítenek is.

Praktikus őszi kiegészítők 

  • Vékony sál vagy kendő: reggel kabátpótló, délután napellenző vagy táskadísz is lehet 
  • Vászontáska: reggel begyűröd a táskádba (nem foglal sok helyet), és ha le kell venni egy réteget hazafele, előveszed, és van hová tenni 

Egy olyan időszakban, amikor reggel még fűteni kell, délután meg már légkondiznál, az öltözködés tényleg nem csak esztétikai kérdés. 

Az őszi divatkalauz kulcsfogalmai: az előrelátás, a rugalmasság és a kreativitás.

Nőies őszi outfit ötletek edzőcipővel:

Ne hagyd ki ezeket a divatcikkeket se:

 

