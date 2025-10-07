Őszi divatkalauz: így öltözz fel, ha reggel fagy van, de délután 30 fok

Szóval mit vegyél fel, ha reggel úgy fázol, mintha október lenne, délután meg már legszívesebben egy napernyővel járkálnál? Ez az őszi divatkalauz egy praktikus, de stílusos túlélőcsomagot ad a ruhatáradhoz.

Őszi divatkalauz: így lehetsz praktikus és stílusos egyszerre.

Fotó: Nesolenaya Alexandra / Shutterstock

Szeptembertől kezdve minden reggel ugyanaz a kérdés jár a fejünkben; hogy mégis mit kezdünk majd a bőrdzsekivel, ami reggel életet mentett, de hazafele már felforrunk benne. Kevés idegesítőbb dolog van, mint a tény, hogy amikor elindulsz munkába, még látod a leheleted, de 15:30-kor meg már gőzölögsz a megbeszélésen.

Az őszi outfitek kulcsa nem abban rejlik, hogy 12 réteget húzz magadra reggel. Inkább abban, hogy ügyesen kombinálj.

Őszi divatkalauz

Rétegezz okosan

Az „öltözz rétegesen!” tanács olyan, mint az „igyál elég vizet” – mindenki mondja, senki nem tudja pontosan mennyi az annyi. A titok az öltözködésnél nem is a mennyiségben van, hanem az anyagokban és a kombinációban.

Az alapréteg

Legyen vékony, jól szellőző, de ne tapadjon rád.

Például egy puha pamut body vagy egy viszkóz top. Ez megvéd a reggeli hideg időtől, de nem fősz meg benne délután. A középső réteg

Lehet egy oversize ing vagy egy vékony, nyitott kardigán.

Olyan, ami nem gyűrődik, vagy amit nem sajnálsz összegyűrni a táskádban később. A külső réteg

Jöhet, ha korán indulsz.

Például egy ujjatlan mellény vagy egy vékony ballonkabát , amit stílusosan a válladra dobva is tudsz hordani, ha kisüt a nap.

Bors tipp: ne a legmelegebb kötött pulcsidban indulj el „biztos, ami biztos” alapon, mert meg fogod bánni. Túl meleg lesz, és túl sok helyet foglal.

Őszi kabát

Idén ősszel próbálj ki valami újat: például egy divatos poncsót!

Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

Az egyik legnagyobb nyűg, hogy hová tegyük a kabátot, ha felmelegedett az idő.

Ha a nap végére úgy érzed magad, mint egy túlterhelt ruhatáros, akkor valamit elrontottál. Tényleg megéri beszerezni erre az átmeneti időszakra egy vékony, gyűrődésálló dzsekit, amit lazán bele tudsz hajtogatni a táskádba. Vagy egy poncsót. Mert újra divat! Szuper megoldás, mert plusz réteget jelent, de jól szellőzik.

Cipő őszre

Nyitott cipő vagy bakancs? Egyik se tökéletes. De a – most extrán trendi – loaferek és a vékony edzőcipők (boka vagy hosszúszárú változatban) arany középutat jelentenek. Nem fáznak bennük reggel a lábaid, de nem is izzadnak délután.