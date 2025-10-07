Őszi divatkalauz: így öltözz fel, ha reggel fagy van, de délután 30 fok

Szóval mit vegyél fel, ha reggel úgy fázol, mintha október lenne, délután meg már legszívesebben egy napernyővel járkálnál? Ez az őszi divatkalauz egy praktikus, de stílusos túlélőcsomagot ad a ruhatáradhoz.
Szeptembertől kezdve minden reggel ugyanaz a kérdés jár a fejünkben; hogy mégis mit kezdünk majd a bőrdzsekivel, ami reggel életet mentett, de hazafele már felforrunk benne. Kevés idegesítőbb dolog van, mint a tény, hogy amikor elindulsz munkába, még látod a leheleted, de 15:30-kor meg már gőzölögsz a megbeszélésen.
Az őszi outfitek kulcsa nem abban rejlik, hogy 12 réteget húzz magadra reggel. Inkább abban, hogy ügyesen kombinálj.
Az „öltözz rétegesen!” tanács olyan, mint az „igyál elég vizet” – mindenki mondja, senki nem tudja pontosan mennyi az annyi. A titok az öltözködésnél nem is a mennyiségben van, hanem az anyagokban és a kombinációban.
Bors tipp: ne a legmelegebb kötött pulcsidban indulj el „biztos, ami biztos” alapon, mert meg fogod bánni. Túl meleg lesz, és túl sok helyet foglal.
Az egyik legnagyobb nyűg, hogy hová tegyük a kabátot, ha felmelegedett az idő.
Ha a nap végére úgy érzed magad, mint egy túlterhelt ruhatáros, akkor valamit elrontottál. Tényleg megéri beszerezni erre az átmeneti időszakra egy vékony, gyűrődésálló dzsekit, amit lazán bele tudsz hajtogatni a táskádba. Vagy egy poncsót. Mert újra divat! Szuper megoldás, mert plusz réteget jelent, de jól szellőzik.
Nyitott cipő vagy bakancs? Egyik se tökéletes. De a – most extrán trendi – loaferek és a vékony edzőcipők (boka vagy hosszúszárú változatban) arany középutat jelentenek. Nem fáznak bennük reggel a lábaid, de nem is izzadnak délután.
A harisnya + szoknya/ruha kombináció is működhet, ha reggel extra réteggel indulsz, amit délután le tudsz dobni. Itt jön képbe az a fekete biciklis nadrág, amit a divat biztonsági játékosai nyáron is előszeretettel alkalmaznak, csak most egy plusz előnnyel járnak: melegítenek is.
Egy olyan időszakban, amikor reggel még fűteni kell, délután meg már légkondiznál, az öltözködés tényleg nem csak esztétikai kérdés.
Az őszi divatkalauz kulcsfogalmai: az előrelátás, a rugalmasság és a kreativitás.
