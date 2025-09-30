3 őszi stílustipp, amit minden nő ki akar próbálni: így hordd a szoknyát csizmával idén

A szoknya és csizma párosítás igazi őszi kedvenc. Praktikus, de nőies. Ezerféle módon variálható. De ha unod a farmert, és szeretnél divatosabb, izgalmasabb összeállításokat, nézd meg ezeket az őszi stílustippeket, amiket minden nő imádni fog az idei szezonban!

Ezekkel az őszi stílustippekkel magad mögött hagyhatod az unalmas farmergatyás szetteket

Fotó: Mariia Boiko / Shutterstock

3 őszi stílustipp a szoknya + csizma kombinációkhoz

1. Miniszoknya + térdcsizma

Ne felejtsd a miniszoknyákat a nyári ruháid között! Miért ne lehetne ősszel is alapköve a szettjeidnek ez a fiatalos és vagány darab? Egy térdcsizmával párosítva tökéletes őszi szettet képez, amit lehetetlen megunni.

Ha pedig hidegebb az idő és az irodába tartasz; dobj fel egy blézert. Így ez a merész kombó is megtartja az elegáns hatást.

Ha más programod van jöhet a bőrdzseki. Egyszerre stílusos és praktikus is.

Ráadásul a lábaidat is nyújtja!

2. Kötött szoknya + fekete csizma

A kötött szoknyák a 2025-ös őszi divat egyik központi elemei lesznek. Aminek mi nagyon örülünk, mert ezek a darabok a kényelem és a kifinomultság tökéletes egyvelegei.

Egy bokáig vagy vádli középig érő fekete csizmával extrán vagány és divatos lesz az egész megjelenésed. Ha felülre egy hosszú szövetkabátot veszel, azzal lesz csak igazán stílusos az outfit. Idén ebből a sötétkék és barna színek a legdivatosabbak.

3. Bőrszoknya + platformos bakancs

Egy igazi őszi hangulatú szett kulcsdarabja a bőrszoknya. Kombináld egy robosztusabb, vastag talpú bakanccsal, és máris különleges, stílusos és egyedi lesz az egész szetted.

Ha szereted a merészebb megjelenést, ezt a kontrasztot megdobhatod egy lágyabb, nőiesebb felsőrésszel. Például egy kötött kardigánnal vagy puha pulcsival.

+1 őszi stílustipp: a kedvenc bokacsizmád és a kedvenc szoknyád

Ha csak egyetlen őszi cipőt veszel idén, az egy tökéletes, kényelmes, „mindenhez megy” bokacsizma legyen. Lapos vagy platformos, teljesen mindegy, mert mindegyik jól működik, és minden szoknyahossz passzol hozzá.

A szoknyát illetően itt bevethetsz mintákat, játszhatsz a szabással és anyagokkal is, köszönhetően a letisztult lábbelinek.

Elegáns őszi outfitek szoknyával és csizmával:

