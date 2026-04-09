„Elmesélném neki ” – Metta őt hívná fel, ha még egyszer megtehetné

Dulin Metta sosem titkolta, nehéz gyerekkora és ezáltal fiatalkor is volt. A Kőgazdag fiatalok sztárját ugyanis édesapja hároméves koráig nem ismerte el. Nem volt tervezett gyerek, évekig csak édesanyja nevelte és szerette. A Dulin vezetéknevet is csak DNS-teszt elvégzése után vehette fel, azonban kapcsolatuk édesapjával sosem jött helyre. Metta ugyanis azt érezte, későn jött számára az apafigura szerep és nem is tudták rendezni a kapcsolatukat. Most azonban, tíz évvel apja halála után végre úgy érzi, megbocsájtott neki.

Dulin Metta elfogadta a múltat, most már beszélne édesapjával

Metta nem tagadja, évekig volt benne harag az apja iránt. Mostanra azonban nem csak elfogadta a történteket, de időről-időre arra vágyik bárcsak beszélhetnének legalább pár szót.

Nagyon érdekes, így az elmúlt pár évben volt olyan, hogy egy-egy olyan életesemény történt velem, amikor így… Ültem az autómban és mentem haza a Balatonra és arra gondoltam, de felhívnám az apukámat és elmesélném ezt neki. Ami egy annyira érdekes dolog volt. Saját magamat úgy megleptem vele, mert amíg élt vajmi ritkán emeltem fel a telefont és hívtam őt fel

- tárta fel lelkének mélyét Dulin Metta, aki büszkén jelentette ki, hogy szerinte ez is csak azt bizonyítja, nagyon jól sikerült a munka, ami által helyre tudta magában tenni a rossz kapcsolatát az édesapjával és a gyerekkorát.

Kívülállóként tud támpontokat adni

- jegyezte meg a Mokkában arra utalva, hogy szerinte miért is menő dolog pszichológushoz járni. Kiemelte néha jobb, ha valaki olyan segít nekünk, aki nem érintett az adott helyzetben.