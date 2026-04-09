Nem hiszed el, hogy néz ki a Csacska angyal ma már 43 éves főszereplője!

Ki ne emlékezne a Csacska angyal (eredeti címén Floricienta) című argentin telenovellára? A 2000-es évek közepének kedvelt sorozatában Florencia Bertotti énekesnő és színésznő játszotta a főszerepet, aki később színházban is életre keltette a közkedvelt karaktert.
Az 1983-ban született Florencia Bertotti karrierje még kamaszkorában indult. Már 12 évesen szerepelt a Dulce Ana című argentin telenovellában, ami után folyamatosan érkeztek az újabb és újabb felkérések, melyek egészen a 2010-es évek közepéig kitartottak. 2017 óta azonban nem igazán láthattuk sehol sem a tévében vagy a mozivásznon. Az utóbbi években elsősorban énekesnőként alkotott, szólókarrierje során 2022 óta három nagy turnéja is volt. A 43 éves, egykori telenovella-sztár 2008-ban vált édesanyává.
