Nem hiszed el, hogy néz ki a Csacska angyal ma már 43 éves főszereplője!

Ki ne emlékezne a Csacska angyal (eredeti címén Floricienta) című argentin telenovellára? A 2000-es évek közepének kedvelt sorozatában Florencia Bertotti énekesnő és színésznő játszotta a főszerepet, aki később színházban is életre keltette a közkedvelt karaktert.

Florencia Bertotti 2007-ben, nem sokkal a Csacska angyal befejezése után

Édesanya lett a Csacska angyalból

Az 1983-ban született Florencia Bertotti karrierje még kamaszkorában indult. Már 12 évesen szerepelt a Dulce Ana című argentin telenovellában, ami után folyamatosan érkeztek az újabb és újabb felkérések, melyek egészen a 2010-es évek közepéig kitartottak. 2017 óta azonban nem igazán láthattuk sehol sem a tévében vagy a mozivásznon. Az utóbbi években elsősorban énekesnőként alkotott, szólókarrierje során 2022 óta három nagy turnéja is volt. A 43 éves, egykori telenovella-sztár 2008-ban vált édesanyává.

Flor egy 2024-es koncerten Milánóban

