Terhesek vagyunk - te is, apukám?

Nemrég a párom büszkén mesélte egy társaságban, hogy „terhesek vagyunk”. Ezen kiakadtam. Nem, nem vagyunk terhesek. Én vagyok terhes, te meg asszisztálsz.
Tegyük tisztába a dolgokat. Amikor a férjed mosolyogva közli a rokonsággal, hogy gyereket vártok, az rendben van. De amikor átvált többes szám első személybe, és azt állítja, hogy terhesek vagytok, az arculcsapása a biológiának és a te fizikai szenvedésednek. Amíg te a vécécsészét öleled a reggeli rosszullétektől, a férjed maximum a kávéját kortyolgatja és együttérző arcot vág. Neki nem dagad be a bokája, nem repedezik ki a bőre, nem rúgják szét a bordáit belülről, és nem kell egy görögdinnye méretű emberpalántát kipréselnie magából a terhesség végén.
Szuper dolog, ha egy férfi támogató. Nagyszerű, ha eljön az ultrahangra, és hoz neked kovászos uborkát meg jégkrémet éjjel kettőkor. Értékeljük, tényleg. De ne tegyünk úgy, mintha ő is ugyanazt az utat járná be. A tested kilenc hónapon át egy túlélőtáborrá változik, a hormonjaid hullámvasutaznak, és te hozod meg a valódi, fizikai áldozatot. Amikor a férfi többes számot használ a terhességre, pont ezt az elképesztő fizikai és mentális terhet bagatellizálja el egyetlen mondattal.
Ha te is a falra mászol a párod túlzott, szinte már tolakodó „együttérzésétől”, állítsd le. Szembesítsd a rideg tényekkel: ő apa lesz, te pedig terhes vagy. Ez két teljesen különböző dolog, más feladatokkal. A támogató háttérország elengedhetetlen, de a babérokat és a szenvedésért járó tiszteletet ne hagyd elvenni. Ha legközelebb nyilvánosan bedobja a „terhesek vagyunk” szöveget, nyugodtan nyomd a kezébe a vizeletes poharat a következő terhesgondozáson. Hadd élvezze ki maximálisan a közös élményt.
