Terhesek vagyunk - te is, apukám?

Nemrég a párom büszkén mesélte egy társaságban, hogy „terhesek vagyunk”. Ezen kiakadtam. Nem, nem vagyunk terhesek. Én vagyok terhes, te meg asszisztálsz.

Hol a te reggeli rosszulléted, apuka?

Tegyük tisztába a dolgokat. Amikor a férjed mosolyogva közli a rokonsággal, hogy gyereket vártok, az rendben van. De amikor átvált többes szám első személybe, és azt állítja, hogy terhesek vagytok, az arculcsapása a biológiának és a te fizikai szenvedésednek. Amíg te a vécécsészét öleled a reggeli rosszullétektől, a férjed maximum a kávéját kortyolgatja és együttérző arcot vág. Neki nem dagad be a bokája, nem repedezik ki a bőre, nem rúgják szét a bordáit belülről, és nem kell egy görögdinnye méretű emberpalántát kipréselnie magából a terhesség végén.

Az empátia nem egyenlő az átéléssel

Szuper dolog, ha egy férfi támogató. Nagyszerű, ha eljön az ultrahangra, és hoz neked kovászos uborkát meg jégkrémet éjjel kettőkor. Értékeljük, tényleg. De ne tegyünk úgy, mintha ő is ugyanazt az utat járná be. A tested kilenc hónapon át egy túlélőtáborrá változik, a hormonjaid hullámvasutaznak, és te hozod meg a valódi, fizikai áldozatot. Amikor a férfi többes számot használ a terhességre, pont ezt az elképesztő fizikai és mentális terhet bagatellizálja el egyetlen mondattal.

Itt az ideje meghúzni a határokat

Ha te is a falra mászol a párod túlzott, szinte már tolakodó „együttérzésétől”, állítsd le. Szembesítsd a rideg tényekkel: ő apa lesz, te pedig terhes vagy. Ez két teljesen különböző dolog, más feladatokkal. A támogató háttérország elengedhetetlen, de a babérokat és a szenvedésért járó tiszteletet ne hagyd elvenni. Ha legközelebb nyilvánosan bedobja a „terhesek vagyunk” szöveget, nyugodtan nyomd a kezébe a vizeletes poharat a következő terhesgondozáson. Hadd élvezze ki maximálisan a közös élményt.