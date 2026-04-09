„Nagyon óvja, vigyázza” – hatalmas öröm érte a leukémiás Zolikát, nagytesó lett

A Lénárt család a Hortobágyhoz tartozó Szászteleken él egy tanyán. A család legkisebb tagja március 5-én született meg, így már nem Zolika a legfiatalabb a családban. Krisztináéknak nincs könnyű élete, hét évvel ezelőtt Krisztina ugyanis már elvesztette egyik kisfiát, pár évvel később pedig kiderült, hogy másik kisfia, Zolika leukémiás. Nagyon nehéz évek állnak a hátuk mögött, amin az sem segít, hogy az édesapa időközben elhagyta őket. Nolen érkezése azonban most nagy boldogság számukra.

Csuka Zolikáról 9 éves korában derült ki, hogy leukémiás

A család kálváriája hét évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor elvesztették kisfiúkat, Nándikát. Nem indult be időben a szülés, Krisztina pedig elkezdett egyre rosszabbul lenni. Kiderült, hogy a magzatot túlhordta, a kicsi pedig meghalt az anyaméhben, Krisztinánál pedig már jelentkeztek a tünetek a vérmérgezés után. Pedig nagyon várták ezt a kisfiút, mély gyász telepedett a családra Nándika halála után. Innentől kezdve Krisztina is elvesztette az egészségét, asztma alakult ki nála, majd egyik kislányát nagyon súlyos ekcéma kezdte gyötörni. A következő csapás az volt, hogy kiderült másik kisfiának a halálos kórral kell megküzdenie.

Ártalmatlan kiütésekkel indult, végül jött a diagnózis: Zolika leukémiás

Kezdetben bárányhimlőre gyanakodtak Zolika szülei, azonban amikor édesanyja az esti fürdetésnél egy bevérzést is észrevett az akkor kilenc éves kisfiú hóna alatt, azonnal orvoshoz siettek vele. Akkor derült ki, hogy a baj sokkal nagyobb. Zolikánál kemoterápiás kezelést kezdtek el a debreceni kórházban, amit a kisfiú nagyon nehezen viselt. Kihullott a haja, sokszor volt rosszul és az iskolát is ott kellett hagynia. Magántanulóként próbálta tartani a lépést a többiekkel. Sajnos még a kemoterápia sem volt elegendő, a kisfiúnak sugárterápiára is szüksége volt.

A kisfiam ez alatt a három nehéz év alatt sokat változott, magába fordult, magának való kisfiú lett belőle, aki a világ felé nehezen nyit

— mesélte korábban lapunknak Krisztina.

Zolika most tünetmentes, de gyógyultnak majd csak évek múltán nyilvánítható. Április végén lesz az aktuális féléves kontrollja.