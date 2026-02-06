Nincsenek szavak: Habozás nélkül lőtte fejbe a kislányt egy pécsi férfi

Az airsoft-pályát üzemeltető pécsi férfi a játékosokkal együtt töltötte az időt a pályán, amikor a közelben lévő erdős területen quarddal közlekedve két gyerek zavarta meg a játékosok nyugalmát, még 2020. augusztus 20-án. Állítólag korábban is volt ebből feszültség, de nem történt semmi változás.

A pécsi férfi előre kitervelten lőtt a kislányra az air-soft fegyverével Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A pécsi férfi nem bírta tovább a gyerekek hangoskodását

Egyik hasonlóan feszült alkalommal a pécsi férfi a vállához emelt egy air-soft fegyvert, majd 8-20 méter távolságból több, célzott lövést mért az éppen quardozó kislány fejére. A források szerint a kislány nem viselt semmilyen védőfelszerelést, ami megvédte volna a komolyabb sérülésektől. A fejet ért súlyos találat eredményeképp a 10 éves kislány nyolc napon túl gyógyuló sérülést, sőt, a jobb szemének tompa traumáját szenvedte el - írja az Origo.

A bíróság szerint a pécsi férfi nagy valószínűséggel komolyabb súlyosabb sérülés céljából lőtt sorozatosan a védőfelszerelés nélkül quardozó kislányra, továbbá, ha nem sokkal beljebb érte volna lövés a kislányt, akkor maradandó fogyatékosságot is okozhatott volna a gyermeknek a férfi.

A Pécsi Törvényszék a K. Z. vádlottat végül jogerősen egy év és három hónap börtönre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.