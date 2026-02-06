Nincsenek szavak: Habozás nélkül lőtte fejbe a kislányt egy pécsi férfi

Az airsoft-pályát üzemeltető pécsi férfi a játékosokkal együtt töltötte az időt a pályán, amikor a közelben lévő erdős területen quarddal közlekedve két gyerek zavarta meg a játékosok nyugalmát, még 2020. augusztus 20-án. Állítólag korábban is volt ebből feszültség, de nem történt semmi változás.
Egyik hasonlóan feszült alkalommal a pécsi férfi a vállához emelt egy air-soft fegyvert, majd 8-20 méter távolságból több, célzott lövést mért az éppen quardozó kislány fejére. A források szerint a kislány nem viselt semmilyen védőfelszerelést, ami megvédte volna a komolyabb sérülésektől. A fejet ért súlyos találat eredményeképp a 10 éves kislány nyolc napon túl gyógyuló sérülést, sőt, a jobb szemének tompa traumáját szenvedte el - írja az Origo.
A bíróság szerint a pécsi férfi nagy valószínűséggel komolyabb súlyosabb sérülés céljából lőtt sorozatosan a védőfelszerelés nélkül quardozó kislányra, továbbá, ha nem sokkal beljebb érte volna lövés a kislányt, akkor maradandó fogyatékosságot is okozhatott volna a gyermeknek a férfi.
A Pécsi Törvényszék a K. Z. vádlottat végül jogerősen egy év és három hónap börtönre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.