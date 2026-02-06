Újabb részletek derültek ki: egyre rejtélyesebb az M1 híradósának halála

Mint arról korábban beszámoltunk, tragikus körülmények közt, váratlanul elhunyt az M1 híradósa, Kontra György.

Kontra György váratlan halála sokakat meglepett Fotó: Pexels

A néhai tévés-rádiós haláláról volt munkahelye számolt be. Később édesanyja fedte fel a titkot: a bemondó halálát vonatgázolás okozta, Kiskunfélegyházán. "Szerelmi bánata volt, és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást" - magyarázta az asszony.

Rejtélyes részletek Kontra György halála kapcsán

Titkozatos módon azonban a MÁV arról számolt be: a férfi holttestét egy másik sínpáron haladó mozdonyvezető vette észre és jelentette. „Kiskunfélegyháza állomástól közel egy kilométerre Kecskemét irányába az egyik Kiskun InterRégió mozdonyvezetője 8 óra előtt nem sokkal jelentette, hogy a másik vágányban egy holttestet látott, ezt követően az érintett vágányt kizárták a forgalomból. A haláleset körülményei nem ismertek. A mozdonyvezető tovább folytatta útját, az általa vezetett vonat nem volt érintett a balesetben. Az áldozat hozzátartozóinak részvétünket fejezzük ki” – árulta el a MÁV a Blikknek.