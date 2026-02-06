Újabb részletek derültek ki: egyre rejtélyesebb az M1 híradósának halála

Mint arról korábban beszámoltunk, tragikus körülmények közt, váratlanul elhunyt az M1 híradósa, Kontra György.
A néhai tévés-rádiós haláláról volt munkahelye számolt be. Később édesanyja fedte fel a titkot: a bemondó halálát vonatgázolás okozta, Kiskunfélegyházán. "Szerelmi bánata volt, és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást" - magyarázta az asszony.
Titkozatos módon azonban a MÁV arról számolt be: a férfi holttestét egy másik sínpáron haladó mozdonyvezető vette észre és jelentette. „Kiskunfélegyháza állomástól közel egy kilométerre Kecskemét irányába az egyik Kiskun InterRégió mozdonyvezetője 8 óra előtt nem sokkal jelentette, hogy a másik vágányban egy holttestet látott, ezt követően az érintett vágányt kizárták a forgalomból. A haláleset körülményei nem ismertek. A mozdonyvezető tovább folytatta útját, az általa vezetett vonat nem volt érintett a balesetben. Az áldozat hozzátartozóinak részvétünket fejezzük ki” – árulta el a MÁV a Blikknek.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.