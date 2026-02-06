Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Újabb részletek derültek ki: egyre rejtélyesebb az M1 híradósának halála

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 14:35 / FRISSÍTÉS: 2026. február 06. 15:10
tragédiavonatgázolás
Egyre több a kérdőjel. Mi történhetett azon a végzetes napon, amikor Kontra György életét vesztette?

Mint arról korábban beszámoltunk, tragikus körülmények közt, váratlanul elhunyt az M1 híradósa, Kontra György.

Kontra György váratlan halála sokakat meglepett
Kontra György váratlan halála sokakat meglepett Fotó: Pexels

A néhai tévés-rádiós haláláról volt munkahelye számolt be. Később édesanyja fedte fel a titkot: a bemondó halálát vonatgázolás okozta, Kiskunfélegyházán. "Szerelmi bánata volt, és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást" - magyarázta az asszony.

Rejtélyes részletek Kontra György halála kapcsán

Titkozatos módon azonban a MÁV arról számolt be: a férfi holttestét egy másik sínpáron haladó mozdonyvezető vette észre és jelentette. „Kiskunfélegyháza állomástól közel egy kilométerre Kecskemét irányába az egyik Kiskun InterRégió mozdonyvezetője 8 óra előtt nem sokkal jelentette, hogy a másik vágányban egy holttestet látott, ezt követően az érintett vágányt kizárták a forgalomból. A haláleset körülményei nem ismertek. A mozdonyvezető tovább folytatta útját, az általa vezetett vonat nem volt érintett a balesetben. Az áldozat hozzátartozóinak részvétünket fejezzük ki” – árulta el a MÁV a Blikknek.

Van segítség!

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

 

 

