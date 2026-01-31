Nagy Ő Böbe hét éve egyedülálló: Ezért nincs párja

A Nagy Ő villájában egyre élesebb a verseny, és a szereplők személyisége egyre inkább előtérbe kerül. Mezei Böbe kitűnik a mezőnyből: határozott, karizmatikus, mindig kiáll az igazáért, ugyanakkor szókimondó természete már több konfliktust is szült a villában. Legutóbb Antal Ginával került összetűzésbe, ami komoly feszültséget generált. Böbe most tiszta vizet öntött a pohárba a kedvünkért.

Nagy Ő Böbe hét éve egyedülálló már (Fotó: Bors)

A Nagy Ő sztárja nem mindig volt ilyen erős személyiség, mint most

„Fiatalkoromban nem voltam ilyen erős személyiség, inkább messziről figyeltem a dolgokat, de jöttek mélypontok, amelyek által megerősödtem. Ha valaki megél 44 évet, van annyi tapasztalata, hogy ki tud állni magáért, és el tudja mondani a véleményét” – mondta Böbe. Hozzátette, hogy a határozottság és a magabiztosság számára elengedhetetlen jellemvonások:

Soha nem bántok másokat, de határozott véleményem van a dolgokról. Valószínűleg ezért nem találtam még párt, mert a férfiak nehezen viselik, ha egy nő erős és önálló

– árulta el.

Nem kedveli az online ismerkedést

A hét éve egyedülálló szereplő hozzátette: a valódi, hús-vér kapcsolatokban hisz, nem kedveli az online világot, és azokkal tud igazán kapcsolatot kialakítani, akik mernek kezdeményezni: „Aki nem kezdeményez, azzal nem tudok mit kezdeni. Azt tapasztalom, hogy 40 év felett a férfiak és a nők gyakran elmennek egymás mellett, nem alkalmazkodnak jól” – mondta. Böbe elve szerint az életet ki kell élvezni, a szerelem pedig csodálatos dolog: „Ha nem próbálkozol, soha nem tudod meg, milyen. Én így élem az életem.”

Megszólalt az Antal Gina konfliktusról

Böbe legutóbb csúnyán összeveszett Antal Ginával, ami abból eredt, hogy Böbe úgy érezte, Gina nem tudott megfelelően belehelyezkedni Stohl András helyzetébe.

Nem úgy értettem, hogy ő buta vagy tanulatlan lenne, a helyzetnek szólt, mert egyszerűen nem érezte át, mire van szüksége Andrásnak. Rossz volt látni, hogy megalázóan, lekezelően viselkedett vele

– magyarázta Böbe, aki azt is elárulta, hogy semmilyen harag nem volt benne, csupán kiállt a véleménye és A Nagy Ő mellett.