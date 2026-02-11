Itt a vége: hét év után válik Bereczki Zoltán és Bata Éva

Nemrég a hír, hogy véget ért Bereczki Zoltán és Bata Éva házassága. A sztárpár ezelőtt hét évvel szeretett egymásba, a Centrál Színház Nemek és igenek című darabjának színpadra állítása közben. 2021 augusztusában jött a világra közös kislányuk, Flóra, majd novemberben bejelentették, hogy össze is házasodtak.

Hét év után válik Bereczi Zoltán és Bata Éva / Fotó: Bors / hot magazin!

Véget ért Bereczki Zoltán és Bata Éva házassága

A Blikk információi szerint a színészházaspár tagjai jó ideje nincsenek együtt, sőt, már nem is egy fedél alatt élnek. Bata Éva ugyan sosem nyilatkozott a Bereczki Zoltánnal való kapcsolatáról, az énekes az elmúlt hónapokban még csak utalást sem tett arra, hogy egyébként házasságban él.

Nem meglepő, hiszen jó pár hónapja szétköltöztek, Zoli maradt az egykori közös házban, míg Éva egy belvárosi lakásban él. A kislányukat persze továbbra is közösen nevelik, mivel Flóra idén még csak ötéves lesz, próbálják úgy kezelni a helyzetet, hogy számára a lehető legkevesebb lelki fájdalommal járjon a szakítás. Éppen annak ellenére rengeteg időt töltenek együtt, hogy párként már szakítottak. Családként azonban nem

- súgta meg egy informátor.

A pár egyelőre nem nyilatkozott a híresztelésekkel kapcsolatban.

Másodszor is válik Bereczki Zoltán?

A színész-énekes még korábban Szinetár Dóra férje volt, akivel egy közös lányuk van, Zorka Veronika, és egykor valódi álompárnak tartották őket. A kapcsolatuk 2013-ban ért véget: azóta Dóra Makranczi Zalán felesége lett, tőle született a fia, Benjámin.