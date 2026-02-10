Nagy elismerésben részesült Szoboszlai felesége, Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik mellett a felesége, Buzsik Borka is elismerő szavakat kapott. Miközben a Liverpool magyar válogatott középpályása kiválóan teljesít a szezonban és a Manchester City ellen újabb csodálatos szabadrúgásgólt lőtt, addig gyermeke édesanyját igazi dívaként jellemzik.

Elismerő szavakat kapott Szoboszlai felesége, Buzsik Borka / Fotó: Mediaworks

Buzsik Borka igazi díva

Szoboszlai hétvégén lőtt gólját a forduló legszebbjének választották Angliában, miközben az ellenfél edzője, Pep Guardiola és a korábbi angol válogatott kapus, Joe Hart sem győzte dicsérni a magyar középpályás lövését.

Az elismerő szavakból azonban a feleségének is kijut mostanság, egy friss cikkben például egyenesen azt írták róla, hogy Buzsik Borka olyan, mint egy igazi díva.

Ezt azután fogalmazták meg róla, hogy egy fekete estélyiben mutatta meg eleganciáját.

A gyönyörűszép anyuka a ruhához illő fekete cipővel és táskával egészítette ki öltözékét, amely így egy igazi díva megjelenést adott neki

– olvasható a Fejér vármegyei hírportál bókja Szoboszlai feleségének, akiről az említett, elegáns fotót is megosztották.

Sokan megjegyzik mostanában azt is, hogy Buzsik Borka elképesztő formában van. Ez egyébként nem meglepő, hiszen rendszeresen vesz részt edzéseken, ezekről pedig szívesen oszt meg fotókat a követőivel.