Főtt kukorica airfryer-ben? Nem csak, hogy lehetséges, de elképesztően finom is

Nem kell se fazék, se víz! Ha valaha is kételkedtél benne, hogy a főtt kukorica airfryer-ben is elkészíthető, akkor most az ideje, hogy tegyél egy próbát! Nemcsak lehetséges, de az egyik leggyorsabb és legízletesebb nyári finomság lesz a végeredmény.

A kukorica airfryer-ben sütve a legzseniálisabb ötlet a világon. A levegősütő nemcsak ropogós krumplit tud, hanem meglepően jól bánik a zöldségekkel is – főleg a kukoricával. Az eredmény egy kívül enyhén karamellizált, belül szaftos és édes csoda, amit percek alatt az asztalra varázsolhatsz. A kukorica airfryer-ben készítve isteni finom lesz.

Fotó: Mikhailov Studio / Shutterstock Így készül a kukorica airfryer-ben Az ízesítési lehetőségek száma pedig végtelen: a klasszikus sós verziótól kezdve az édes-bajuszos változatokon át egészen a pikáns, fűszeres extrákig. Készen állsz? Akkor láss hozzá! Hozzávalók (2 személyre): 2 cső friss, megtisztított kukorica

1-2 ek olvasztott vaj vagy olívaolaj

só ízlés szerint Elkészítés: A megtisztított kukoricacsöveket vágd félbe, hogy könnyebben elférjenek az airfryer kosarában. Kend meg őket olvasztott vajjal vagy olívaolajjal, majd enyhén sózd meg. Helyezd a kukoricákat az airfryer-be, de ne zsúfold túl, és süsd 200°C-on 12–14 percig, félidőben egyszer forgasd meg őket. Ha kissé megpirult a felszínük, készen is van – kívül enyhén karamellizált, belül szaftos lesz. Édes változat – Mézes-fahéjas kukorica Miután elkészült, kend meg egy kevés vajjal, szórd meg egy csipet fahéjjal, majd csorgass rá mézet. Tökéletes desszert lehet egy nyáresti vacsorán. Fokhagymás-parmezános Keverj vajba reszelt fokhagymát, petrezselymet és reszelt parmezánt, majd forrón forgasd meg benne a kukoricát. Egy csipet citromhéj még jobban kiemeli az ízeket! Lime-os-csilis - Kizárólag valódi ínyenceknek Kend meg tejfölös–majonézes keverékkel (1:1 arányban), szórd meg csilivel, reszelt sajttal, például cheddar-ral, és végül friss lime levével. Valóságos ízbomba! Ha kipróbálnád a pattogatott kukorica készítését is airfryer-ben, nézd meg a videót!