3 újévi étel, ami bizton meghozza a szerencséd

Számos népi hagyományban jellemző konkrét újévi ételek és italok fogyasztása szilveszterkor, a hiedelmek szerint ugyanis ezek a fogások szerencsét hozhatnak. Ilyen élelmiszer például a lencse vagy a disznóhús, amit több háztartásban is előszeretettel készítenek el hazánkban. Alább három ínycsiklandó étel receptjét mutatjuk be.

A bőrös malaccsászár lehet az újévi ételek éke

Fotó: Zoran Aleksic / Shutterstock

Szerencsét hozó újévi ételek: 3 fogás, ami aranyat ér

Bőrös malaccsászár steakburgonyával

Hozzávalók (4 személyre):

800 g bőrös malaccsászár

só

bors

4 ek. mustár

1,5 ek. méz

1 ek. ketchup

200 ml világos sör

A körethez:

800 g burgonya

1 tk. morzsolt kakukkfű

1 tk. morzsolt rozmaring

1 tk. édes-nemes paprika

só

bors

olívaolaj

Elkészítés:

A húst vágjuk nagyobb darabokra, a bőrös oldalát késsel irdaljuk be. Sózzuk, borsozzuk. A mustárt keverjük ki a mézzel és a ketchuppal, és alaposan kenjük át vele a húsdarabok bőrös oldalát. Tegyük az egészet sütőtálba, öntsünk alá 100 ml sört. Fedjük le alufóliával, és süssük a 160 fokra előmelegített sütőben 1 órán keresztül. Közben néhányszor locsoljuk meg a sörrel, és kenjük át a mázzal. Ezután emeljük a hőmérsékletet 200 fokra, és süssük ropogósra a bőrt. Ha szükséges, pótoljuk az időközben elfőtt italt. A körethez válasszunk sütnivaló burgonyát. Hámozzuk meg, majd hideg víz alatt öblítsük le. Vágjuk fel kisebb cikkekre, és terítsük szét a sütőpapírral kibélelt tepsiben úgy, hogy ne fedjék egymást. Keverjük össze a fűszereket, némi sót és borsot. Szórjuk az egészet a krumplira, kevés olívaolajjal locsoljuk meg, majd forgassuk át. Süssük puhára a burgonyát a 180 fokra előmelegített sütőben, és ezt tálaljuk a hús mellé – írja a Fanny magazin.

Bors-tipp: Készítsünk mellé barbecue-szószt, ez jól illik hozzá!

Elkészítési idő: 120 perc

Energiatartalom: 1 adag 540 kcal

Sólet füstölt hússal

Fotó: Diana Mihai / Shutterstock

Hozzávalók (4 személyre):

150 g gersli

400 g szárazbab

4 ek. sertészsír

1 nagy fej vöröshagyma

400 g füstölt csülök

4 gerezd fokhagyma

só

bors

1 ek. édes-nemes paprika

4 babérlevél

4 tojás

ecet

frissen felaprított petrezselyemzöld

Elkészítés:

Az átmosott gerslit és szárazbabot éjszakára külön-külön áztassuk be hideg vízbe. Másnap szűrjük le, öblítsük át, keverjük össze. Serpenyőben olvasszuk meg a zsírt. Szórjuk rá a megtisztított, felaprított vöröshagymát, és pároljuk üvegesre. Oszlassuk el a hagymás zsíros keveréket egy nagy méretű sütőtálban. Tegyük rá a babos gersli felét, majd a felszeletelt füstölt csülköt. Szórjuk rá a megtisztított, egészben hagyott fokhagymagerezdeket, végül az egészet fedjük be a babos gersli másik felével. Közben sózzuk, borsozzuk meg, egyenletesen hintsük meg a fűszerpaprikával, és adjuk hozzá a babérleveleket is. A tojásokat, miután a héjukat ecetes vízzel alaposan átmostuk, nyomkodjuk a gerslibe. Öntsük fel az egészet annyi vízzel, a mennyi ellepi, fedjük le alufóliával, és toljuk a 190 fokra előmelegített sütőbe addig, amíg a víz fel nem forr. Ekkor csökkentsük a hőmérsékletet 160-170 fokra, és süssük további 2-2,5 órán át a sóletet. Ha már elfőtte a folyadékot, pótoljuk egy kevés vízzel. Tálalás előtt távolítsuk el a babérleveleket, és keverjük át a sóletet. A tojásokat hámozzuk meg, vágjuk félbe. Petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

Bors-tipp: Ha a csülök nagyon sós, felhasználás előtt 1 órára áztassuk be hideg vízbe.