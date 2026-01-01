3 újévi étel, ami bizton meghozza a szerencséd

Sok étellel kapcsolatos babona a szilveszterhez kötődik, például hogy a lencse és a malachús fogyasztása bőséget hoz az új esztendőben. Készítsd el te is az alább bemutatott újévi ételeket, és vonzd be a szerencsédet!
Számos népi hagyományban jellemző konkrét újévi ételek és italok fogyasztása szilveszterkor, a hiedelmek szerint ugyanis ezek a fogások szerencsét hozhatnak. Ilyen élelmiszer például a lencse vagy a disznóhús, amit több háztartásban is előszeretettel készítenek el hazánkban. Alább három ínycsiklandó étel receptjét mutatjuk be.
Szerencsét hozó újévi ételek: 3 fogás, ami aranyat ér
A húst vágjuk nagyobb darabokra, a bőrös oldalát késsel irdaljuk be. Sózzuk, borsozzuk.
A mustárt keverjük ki a mézzel és a ketchuppal, és alaposan kenjük át vele a húsdarabok bőrös oldalát. Tegyük az egészet sütőtálba, öntsünk alá 100 ml sört.
Fedjük le alufóliával, és süssük a 160 fokra előmelegített sütőben 1 órán keresztül. Közben néhányszor locsoljuk meg a sörrel, és kenjük át a mázzal. Ezután emeljük a hőmérsékletet 200 fokra, és süssük ropogósra a bőrt. Ha szükséges, pótoljuk az időközben elfőtt italt.
A körethez válasszunk sütnivaló burgonyát. Hámozzuk meg, majd hideg víz alatt öblítsük le. Vágjuk fel kisebb cikkekre, és terítsük szét a sütőpapírral kibélelt tepsiben úgy, hogy ne fedjék egymást.
Keverjük össze a fűszereket, némi sót és borsot. Szórjuk az egészet a krumplira, kevés olívaolajjal locsoljuk meg, majd forgassuk át. Süssük puhára a burgonyát a 180 fokra előmelegített sütőben, és ezt tálaljuk a hús mellé – írja a Fanny magazin.
Elkészítési idő: 120 perc Energiatartalom: 1 adag 540 kcal
Sólet füstölt hússal
Hozzávalók (4 személyre):
150 g gersli
400 g szárazbab
4 ek. sertészsír
1 nagy fej vöröshagyma
400 g füstölt csülök
4 gerezd fokhagyma
só
bors
1 ek. édes-nemes paprika
4 babérlevél
4 tojás
ecet
frissen felaprított petrezselyemzöld
Elkészítés:
Az átmosott gerslit és szárazbabot éjszakára külön-külön áztassuk be hideg vízbe. Másnap szűrjük le, öblítsük át, keverjük össze.
Serpenyőben olvasszuk meg a zsírt. Szórjuk rá a megtisztított, felaprított vöröshagymát, és pároljuk üvegesre. Oszlassuk el a hagymás zsíros keveréket egy nagy méretű sütőtálban. Tegyük rá a babos gersli felét, majd a felszeletelt füstölt csülköt. Szórjuk rá a megtisztított, egészben hagyott fokhagymagerezdeket, végül az egészet fedjük be a babos gersli másik felével. Közben sózzuk, borsozzuk meg, egyenletesen hintsük meg a fűszerpaprikával, és adjuk hozzá a babérleveleket is.
A tojásokat, miután a héjukat ecetes vízzel alaposan átmostuk, nyomkodjuk a gerslibe. Öntsük fel az egészet annyi vízzel, a mennyi ellepi, fedjük le alufóliával, és toljuk a 190 fokra előmelegített sütőbe addig, amíg a víz fel nem forr. Ekkor csökkentsük a hőmérsékletet 160-170 fokra, és süssük további 2-2,5 órán át a sóletet. Ha már elfőtte a folyadékot, pótoljuk egy kevés vízzel.
Tálalás előtt távolítsuk el a babérleveleket, és keverjük át a sóletet. A tojásokat hámozzuk meg, vágjuk félbe. Petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
Bors-tipp: Ha a csülök nagyon sós, felhasználás előtt 1 órára áztassuk be hideg vízbe.
A lencsét öblítsük át folyó víz alatt. Néhány órára vagy egész éjszakára áztassuk be, azután szűrjük le, és ismét öblítsük át. Csepegtessük le.
Egy nagy lábasban olvasszuk meg a zsírt. Szórjuk rá a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát, és pár perc alatt pároljuk üvegesre. Adjuk hozzá a megtisztított, felaprított fokhagymát is a lencsével együtt, keverjük át, majd öntsük fel az alaplével. A babérlevelet tegyük bele, sózzuk és borsozzuk meg.
Főzzük félpuhára a lencsét, majd adjuk hozzá a megtisztított, felkockázott karalábét, a kisebb karikákra vágott sárgarépát, és főzzük tovább.
A rántáshoz hevítsük fel az olajat. Szórjuk bele a lisztet, kevergetve pirítsuk le, majd ízesítsük a pirospaprikával. Hideg vízzel keverjük simára. Csorgassuk a leveshez, és főzzük további 5-10 percig.
A virsliket karikázzuk fel. Ha műbeles, azt előzőleg távolítsuk el, és a főzési idő vége előtt pár perccel adjuk a leveshez. Tálalás előtt távolítsuk el a babérleveleket.
