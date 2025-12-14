Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi menü újragondolva – Könnyedén és gyorsan elkészíthető ételek

karácsonyi receptek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 12:00
karácsonyi menüsorgyors receptek
Szeretnél biztosra menni karácsonykor? Már előre félsz tőle, hogy hosszú órákat vagy akár napokat kell a konyhában töltened? Ne aggódj, ez az ünnepi, mégis egyszerű karácsonyi menü olyan ételekből áll, amiket könnyen elkészíthetsz.
Bors
A szerző cikkei

Sokan imádnak karácsonykor sürgölődni a konyhában, ám ugyanennyien vannak azok, akik nem szeretnék az ünnepi időszakot a sütő mellett tölteni, de mégis szeretnék valami különleges fogással meglepni a családjukat. A Fanny magazin jóvoltából most nekik hoztunk egy szuper egyszerű karácsonyi menüt, amiket gyorsan és könnyen elkészíthetnek. 

Az egyszerű karácsonyi menü elmaradhatatlan sztárja az almás sütemény látható egy villán, tálalás közben.
Létezik gyorsan elkészíthető egyszerű karácsonyi menü? A válasz igen, olvass tovább! 
Fotó: Sham Clicks / shutterstock

Egyszerű karácsonyi menü gyorsan

  • A gyorsan elkészíthető egyszerű karácsonyi menü része az aszalt szilvával töltött, baconbe tekert szűzérme, amihez többek között 200 ml fehérbor is kell. 
  • A kakukkfüves gesztenyekrémleves egy igazi ínyencség, ha már unod az egyszerű krémleveseket. 
  • A fűszerel almás szelethez többek között méteskalács-fűszerkeveréket kell adni. 
  • A sajtos csillag egy egyszerű sós teasütemény, aminek a tetejére reszelt sajtot vagy szzámmagot teszünk. 

Aszalt szilvával töltött, baconbe tekert sertésszűz recept

Szaftos, ízekben gazdag ünnepi fogás, ahol az édes szilva és a ropogós bacon tökéletesen kiegészíti a puha sertéshúst.

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 30 db aszalt szilva
  • 800 g sertés szűz
  • 2 ág rozmaring
  • bors
  • 14 szelet bacon
  • 2 ek. vaj
  • 200 ml száraz fehérbor

ELKÉSZÍTÉS:

  1. Az aszalt szilvákat áztassuk be langyos vízbe 30 percre, majd szűrjük le. A húst mossuk meg, szúrjuk fel egy vékonyabb, éles késsel, majd pár szem kivételével töltsük meg az aszalt szilvával. Dugjuk bele az egyik megmosott rozmaring ágat. Sózzuk, borsozzuk.
  2. A baconszeleteket rakosgassuk egymás mellé úgy, hogy egymást fedjék körülbelül 5 mm-es sávban. Helyezzük az egyik végére a töltött húst, majd óvatosan, szorosan tekerjük bele a szalonnába.
  3. A húst rakjuk a tepsibe úgy, hogy a szalonnák illesztése alul legyen. Kockázzuk rá a vajat, és öntsük alá a fehérbort, rendezzük el mellette a megmaradt aszalt szilvát és rozmaringot. Süssük készre a 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 30 percig.
  4. Rövid pihentetés után szeleteljük fel, és még melegen, a megsült szilvákkal tálaljuk a családnak. Burgonyaköret illik mellé.

60 perc

1 adag 290 kcal

Az egyszerű karácsonyi menü elengdhetetlen összetevője az aszalt szilváva töltött, baconbe tekert sertésszűz látható, szépen tálalva.
Az egyik legjobb étel ebben az egyszerű karácsonyi menüben, az aszalt szilvával töltött, baconbe tekert sertésszűz
Fotó: Fanny magazin

Kakukkfüves gesztenyekrémleves

Könnyed, mégis krémesen gazdag leves, amelyben a gesztenye lágy ízét friss kakukkfű emeli ki.

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 4 ek. olívaolaj
  • 1 vöröshagyma
  • 1 nagyobb sárgarépa
  • 400 g főtt gesztenye (tisztítva)
  • 150 ml száraz fehérbor
  • 1-2 ág kakukkfű
  • 200 ml főzőtejszín
  • 1 l zöldségleves-alaplé
  • bors

ELKÉSZÍTÉS:

  1. Lábasban hevítsük fel az olívaolajat, majd pároljuk meg rajta a meghámozott, finomra aprított vöröshagymát. A megtisztított, felkockázott sárgarépát és a felaprított főtt gesztenyét adjuk hozzá. Pár percig pirítsuk.
  2. Öntsük fel a száraz fehérborral, és pároljuk benne néhány percig a zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint. Fűszerezzük a kakukkfű lecsipkedett leveleivel, majd öntsük fel óvatosan 1 liter zöldségleves-alaplével.
  3. Ha a sárgarépa megpuhult, botmixerrel pürésítsük a levest. Adjuk hozzá a főzőtejszínt, és forraljunk rajta egyet.

FANNY-TIPP: a tejszínt helyettesíthetjük növényi alapú főzőkrémmel vagy kókusztejjel is.

30 perc

1 adag 320 kcal

Egy nagy tál kakukkfüves gesztenyekrémleves szépen tálalva. Mely szintén az egyszerű karácsonyi menü része.
Szereted a krémleveseket, de unod az általánosakat? Készítsd el a kakukkfüves gesztenyekrémlevest
Fotó: Fanny magazin

Fűszeres almás szelet

Illatos, fűszeres sütemény, amelyben a puha alma és a fahéjas aromák hozzák el az ünnepi hangulatot.

HOZZÁVALÓK (20 DARABHOZ):

  • 4 tojás
  • 160 g kristálycukor
  • 2 tasak vaníliás cukor
  • 320 g liszt
  • 1 tasak sütőpor
  • 1 csapott ek. mézeskalács-fűszerkeverék
  • 150 g darált dió
  • 200 ml olaj + a tepsihez
  • 5 közepes méretű alma
  • porcukor a tetejére

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A tojásokat keverjük habosra a kétféle cukorral. Adjuk hozzá az átszitált lisztet, a sütőport, a mézeskalács-fűszerkeveréket, a diót és az olajat, majd keverjük az egészet simára.
  2. Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, a húsukat reszeljük bele a masszába.
  3. A tésztát egy 25 × 30 cm-es, kiolajozott tepsibe simítjuk, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 45 percig. Tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy átsült-e a sütemény.
  4. Porcukorral meghintve, kisebb szeletekre vágva kínáljuk.

80 perc

1 db 220 kcal

A fűszeres almás szelet kockákra vágva, kiváló egyszerű karácsonyi süti.
A fűszeres almás szelet kiváló egyszerű karácsonyi süti
Fotó: Fanny magazin

Sajtos csillag

Egyszerűen elkészíthető, kívül ropogós, belül omlós sajtos falatkák, tökéletesek vendégvárónak vagy ünnepi nassolnivalónak.

HOZZÁVALÓK (30 DARABHOZ):

  • 40 g hideg vaj
  • 1/2 tasak sütőpor
  • 250 g liszt + a nyújtáshoz
  • 1 tk. Só
  • 2 db tojássárgája
  • 2 ek. tejföl
  • 150 g reszelt kemény sajt

A TETEJÉRE:

  • 2 db tojásfehérje
  • reszelt kemény sajt
  • ízlés szerint szezámmag

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A vajat morzsoljuk el a sütőporral elvegyített liszttel. Adjuk hozzá a sót, a tojássárgáját, a tejfölt és a reszelt sajtot. Gyúrjuk egynemű tésztává, ha szükséges, önthetünk még hozzá egy kevés vizet. Folpackba csomagolva tegyük be a hűtőbe 2 órára.
  2. Gyúrjuk át kicsit a tésztát, és lisztezett felületen nyújtsuk ki kb. 5 mm vékonyra. Karácsonyi kiszúróval szaggassunk belőle 30 db csillagot.
  3. Tegyük ezeket a sütőpapírral kibélelt tepsibe, kenjük meg a tetejüket a felvert tojásfehérjével, majd szórjunk rájuk ízlés szerinti mennyiségű reszelt sajtot és szezámmagot. A csillagokat a 180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 percig süssük. Akkor jók, ha a tetejük megpirult.

FANNY-TIPP: a hagyományos ízek kedvelőjeként szórhatsz köménymagot is a kekszekre.

45 perc + hűtés

1 db 140 kcal

A sajtos csillag egy gyorsan elkészíthető sós teasütemény.
A sajtos csillag egy egyszerűen elkészíthető sós teasütemény
Fotó: Fanny magazin

Ha további karácsonyi receptre vágysz, az alábbi videóból ellesheted, hogyan kell elkészíteni a karácsonyi pulykamell tekercset: 

 

 

