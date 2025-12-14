Karácsonyi menü újragondolva – Könnyedén és gyorsan elkészíthető ételek

Sokan imádnak karácsonykor sürgölődni a konyhában, ám ugyanennyien vannak azok, akik nem szeretnék az ünnepi időszakot a sütő mellett tölteni, de mégis szeretnék valami különleges fogással meglepni a családjukat. A Fanny magazin jóvoltából most nekik hoztunk egy szuper egyszerű karácsonyi menüt, amiket gyorsan és könnyen elkészíthetnek.

Létezik gyorsan elkészíthető egyszerű karácsonyi menü? A válasz igen, olvass tovább!

Fotó: Sham Clicks / shutterstock

Egyszerű karácsonyi menü gyorsan

A gyorsan elkészíthető egyszerű karácsonyi menü része az aszalt szilvával töltött, baconbe tekert szűzérme, amihez többek között 200 ml fehérbor is kell.

A kakukkfüves gesztenyekrémleves egy igazi ínyencség, ha már unod az egyszerű krémleveseket.

A fűszerel almás szelethez többek között méteskalács-fűszerkeveréket kell adni.

A sajtos csillag egy egyszerű sós teasütemény, aminek a tetejére reszelt sajtot vagy szzámmagot teszünk.

Aszalt szilvával töltött, baconbe tekert sertésszűz recept

Szaftos, ízekben gazdag ünnepi fogás, ahol az édes szilva és a ropogós bacon tökéletesen kiegészíti a puha sertéshúst.

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

30 db aszalt szilva

800 g sertés szűz

2 ág rozmaring

só

bors

14 szelet bacon

2 ek. vaj

200 ml száraz fehérbor

ELKÉSZÍTÉS:

Az aszalt szilvákat áztassuk be langyos vízbe 30 percre, majd szűrjük le. A húst mossuk meg, szúrjuk fel egy vékonyabb, éles késsel, majd pár szem kivételével töltsük meg az aszalt szilvával. Dugjuk bele az egyik megmosott rozmaring ágat. Sózzuk, borsozzuk. A baconszeleteket rakosgassuk egymás mellé úgy, hogy egymást fedjék körülbelül 5 mm-es sávban. Helyezzük az egyik végére a töltött húst, majd óvatosan, szorosan tekerjük bele a szalonnába. A húst rakjuk a tepsibe úgy, hogy a szalonnák illesztése alul legyen. Kockázzuk rá a vajat, és öntsük alá a fehérbort, rendezzük el mellette a megmaradt aszalt szilvát és rozmaringot. Süssük készre a 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 30 percig. Rövid pihentetés után szeleteljük fel, és még melegen, a megsült szilvákkal tálaljuk a családnak. Burgonyaköret illik mellé.

60 perc

1 adag 290 kcal

Az egyik legjobb étel ebben az egyszerű karácsonyi menüben, az aszalt szilvával töltött, baconbe tekert sertésszűz

Fotó: Fanny magazin

Kakukkfüves gesztenyekrémleves

Könnyed, mégis krémesen gazdag leves, amelyben a gesztenye lágy ízét friss kakukkfű emeli ki.