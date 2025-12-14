Karácsonyi menü újragondolva – Könnyedén és gyorsan elkészíthető ételek

Sokan imádnak karácsonykor sürgölődni a konyhában, ám ugyanennyien vannak azok, akik nem szeretnék az ünnepi időszakot a sütő mellett tölteni, de mégis szeretnék valami különleges fogással meglepni a családjukat. A Fanny magazin jóvoltából most nekik hoztunk egy szuper egyszerű karácsonyi menüt, amiket gyorsan és könnyen elkészíthetnek.
Szaftos, ízekben gazdag ünnepi fogás, ahol az édes szilva és a ropogós bacon tökéletesen kiegészíti a puha sertéshúst.
60 perc
1 adag 290 kcal
Könnyed, mégis krémesen gazdag leves, amelyben a gesztenye lágy ízét friss kakukkfű emeli ki.
FANNY-TIPP: a tejszínt helyettesíthetjük növényi alapú főzőkrémmel vagy kókusztejjel is.
30 perc
1 adag 320 kcal
Illatos, fűszeres sütemény, amelyben a puha alma és a fahéjas aromák hozzák el az ünnepi hangulatot.
80 perc
1 db 220 kcal
Egyszerűen elkészíthető, kívül ropogós, belül omlós sajtos falatkák, tökéletesek vendégvárónak vagy ünnepi nassolnivalónak.
FANNY-TIPP: a hagyományos ízek kedvelőjeként szórhatsz köménymagot is a kekszekre.
45 perc + hűtés
1 db 140 kcal
Ha további karácsonyi receptre vágysz, az alábbi videóból ellesheted, hogyan kell elkészíteni a karácsonyi pulykamell tekercset:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.