Megszületett a döntés: ennek a párosnak egy adás után véget ért A Nagy Duett

Véget ért A Nagy Duett 2026-os évadának első adása. Bizony tartogatott jó pár meglepetést a műsor.

Gesztesi Panka is versenybe szállt A Nagy Duett versenyében

Nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, a sztárvendég Ana María Orozco, valamint az állandó négyes, Lékai-Kiss Ramóna, Kasza Tibi, Stohl András és Horváth Tamás igyekezett igazságosan pontozni, és minden párosban a legjobbat meglátni. Rami már a műsor előtt kifejtette a Borsnak: nem feltétlenül az énekhang az, ami szükséges a győzelemhez. "A szórakoztató faktor, ami igazán a lényeg. Ez a műsor nagyon összetett, és lehet szó sírásról, nevetésről vagy megható pillanatokról – az a fontos, hogy megérintse a nézőt" – magyarázta. Bizony Bódi Hunor és Megyer produkciója vagy Fekete Pákó éneke hagyott maga után kívánnivalót, az azonban kétségtelen, hogy a show ott volt!

Persze azért ha maximális pontszámok nem is röpködtek, a 49-et két duó is megkapta: Pákóék mellett Gesztesi Panka és Kovács Áron duója.

A Nagy Duett legjobbjai és kiesői

Ahogy az előző évadokban, most is a zsűri és a közönség közös értékelése alakította ki a végső eredményt. Ezúttal is hirdettek napi győztest: a legjobb párosnak az első adásban Kovács Áron és Gesztesi Panka bizonyult.

Sajnos azonban ahogy született egy legjobb produkció, úgy valakinek óhatatlanul sereghajtónak is kell lennie. Ezúttal Gajdos Tamás és Gallusz Niki, valamint Galambos Lajos és Stana Alexandra párosa került veszélyzónába. A döntés végül megszületett, Galambos Lajos és Stana Alexandra párosának pedig véget ért a verseny egyetlen alkalom (és fellépés) után.

Mutatjuk a kiesők produkcióját: