Féltékeny csillagjegyek: 5 jegy, aki titokban mindenkire irigy

De vajon melyek a féltékeny csillagjegyek, akik hajlamosabb az összehasonlításra? És tényleg léteznek kifejezetten irigy csillagjegyek?

A féltékeny csillagjegyek gyakran erősebben ragaszkodnak partnerükhöz, és nehezebben viselik a bizonytalanságot

Fotó: 123rf.com

Néhány csillagjegy különösen hajlamos a féltékenységre és az irigységre, akkor is ha nem beszélnek erről.

Némely csillagjegyek számára inkább teljesítménykészerré vagy belső önvizsgálattá alakul át a féltékenység, tehát még profitálnak is belőle.

Mutatjuk, hogy mely csillagjegyek nem beszélnek a féltélkenységről és kik azok, akik a figyelemre irigyek.

Féltékeny csillagjegyek, akik nem beszélnek róla

Mindannyian átéltük már azt a pillanatot, amikor valaki előléptetést kapott, harmonikus kapcsolatban él, vagy egyszerűen csak jobban áll az életben. Kifelé mosolygunk, belül viszont elindul az összehasonlítás. A féltékeny csillagjegyek különösen érzékenyek erre az érzésre, még akkor is, ha ezt nem mutatják ki látványosan.

Skorpió csillagjegy – aki mindent észrevesz

A Skorpió nem az a típus, aki hangosan panaszkodik, inkább figyel, elemzi a helyzetet, az embereket, a rezdüléseket.

A féltékeny csillagjegyek közül nála a legerősebb a belső intenzitás. Ha úgy érzi, háttérbe szorul, az komoly érzelmi reakciót válthat ki, még ha ezt kifelé nem is mutatja. A csillagjegyek féltékenysége itt leginkább kontroll- és bizalomkérdés.

Szűz csillagjegy – az örök összehasonlító

Az irigy csillagjegyek között a Szűz külön kategória. Nem másokra haragszik, inkább saját magát veszi górcső alá.

Ha valaki gyorsabban halad előre, a Szűz fejében azonnal megszólal a belső kritikus hang. Mit csinál rosszul? Min kellene javítania? A féltékenység nála teljesítménykényszerré alakul át.

Rák csillagjegy – aki a figyelmet félti

A Rák számára a biztonság mindennél fontosabb. Ha úgy érzi, hogy egy szeretett személy figyelme másra irányul, könnyen megjelenhet benne a féltékenység.

A féltékeny csillagjegyek között a Rák érzékenysége érzelmi alapú. Nem versengeni akar, csupán fél attól, hogy elveszít valamit, ami fontos neki.

Melyik csillagjegy féltékeny a figyelemre?

Ez az a kérdés, sokakat foglalkoztat: melyik csillagjegy féltékeny a figyelemre?