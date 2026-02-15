Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Féltékeny csillagjegyek: 5 jegy, aki titokban mindenkire irigy

Asztrológiai elemzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 17:30
horoszkópféltékenység
A féltékeny csillagjegyek mindig izgalmas témát jelentenek, mert az irigység érzése mindannyiunk számára ismerős. Lehet szó karrierről, párkapcsolatról vagy egyszerűen arról, hogy valaki számára minden túl könnyűnek tűnik. A féltékeny csillagjegyek irigysége azonban nem egyforma: van, aki nyíltan kimondja, más inkább csendben figyel és belül dolgozza fel.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei

De vajon melyek a féltékeny csillagjegyek, akik hajlamosabb az összehasonlításra? És tényleg léteznek kifejezetten irigy csillagjegyek?

Féltékeny csillagjegyek és a horoszkóp szerinti legbirtoklóbb személyiségek.
A féltékeny csillagjegyek gyakran erősebben ragaszkodnak partnerükhöz, és nehezebben viselik a bizonytalanságot
Fotó:  123rf.com
  • Néhány csillagjegy különösen hajlamos a féltékenységre és az irigységre, akkor is ha nem beszélnek erről.
  • Némely csillagjegyek számára inkább teljesítménykészerré vagy belső önvizsgálattá alakul át a féltékenység, tehát még profitálnak is belőle. 
  • Mutatjuk, hogy mely csillagjegyek nem beszélnek a féltélkenységről és kik azok, akik a figyelemre irigyek.

Féltékeny csillagjegyek, akik nem beszélnek róla

Mindannyian átéltük már azt a pillanatot, amikor valaki előléptetést kapott, harmonikus kapcsolatban él, vagy egyszerűen csak jobban áll az életben. Kifelé mosolygunk, belül viszont elindul az összehasonlítás. A féltékeny csillagjegyek különösen érzékenyek erre az érzésre, még akkor is, ha ezt nem mutatják ki látványosan.

Skorpió csillagjegy aki mindent észrevesz

A Skorpió nem az a típus, aki hangosan panaszkodik, inkább figyel, elemzi a helyzetet, az embereket, a rezdüléseket.

A féltékeny csillagjegyek közül nála a legerősebb a belső intenzitás. Ha úgy érzi, háttérbe szorul, az komoly érzelmi reakciót válthat ki, még ha ezt kifelé nem is mutatja. A csillagjegyek féltékenysége itt leginkább kontroll- és bizalomkérdés.

Szűz csillagjegy az örök összehasonlító

Az irigy csillagjegyek között a Szűz külön kategória. Nem másokra haragszik, inkább saját magát veszi górcső alá.

Ha valaki gyorsabban halad előre, a Szűz fejében azonnal megszólal a belső kritikus hang. Mit csinál rosszul? Min kellene javítania? A féltékenység nála teljesítménykényszerré alakul át.

Rák csillagjegy aki a figyelmet félti

A Rák számára a biztonság mindennél fontosabb. Ha úgy érzi, hogy egy szeretett személy figyelme másra irányul, könnyen megjelenhet benne a féltékenység.

A féltékeny csillagjegyek között a Rák érzékenysége érzelmi alapú. Nem versengeni akar, csupán fél attól, hogy elveszít valamit, ami fontos neki.

Melyik csillagjegy féltékeny a figyelemre?

Ez az a kérdés, sokakat foglalkoztat: melyik csillagjegy féltékeny a figyelemre?

Oroszlán csillagjegy ha nem ő van középen

Az Oroszlán szereti az elismerést. Számára a figyelem természetes közeg. Ha valaki más kerül a középpontba, az ösztönösen versenyhelyzetet teremt benne.

A féltékeny csillagjegyek közül ő az, akinél ez néha látványosabb. Nem rosszindulat vezérli, inkább az a belső igény, hogy ő is számítson.

Bak csillagjegy aki csendben felveszi a versenyt

Ha valaki előrébb jut, a Bak nem panaszkodik. Egyszerűen dolgozni kezd, többet, még keményebben.

Az irigy csillagjegyek között ő az, aki az érzést üzemanyaggá alakítja. A féltékenység nála ambíció formájában jelenik meg, és gyakran ez viszi előre.

Tényleg léteznek irigy csillagjegyek?

A válasz árnyaltabb annál, mint hogy igen vagy nem. A féltékeny csillagjegyek valójában érzékenyebbek az összehasonlításra. Gyorsabban észreveszik, ha valaki több figyelmet kap, sikeresebbnek tűnik, vagy könnyedebben boldogul.

Ilyenkor szinte automatikusan megjelenik a kérdés: „Én vajon hol tartok?”

Az, hogy melyik csillagjegy féltékeny a leginkább, mindig helyzettől és életszakasztól függ. A csillagjegyek féltékenysége lehet csendes belső munka vagy látványos versengés, de egy dolog közös: az érzés önmagában nem rossz.

Néha éppen ez az a belső feszültség, ami mozgásba hoz. A kérdés csak az, hogy hagyjuk-e rombolni, vagy inkább használjuk lendületként.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a csillagjegyekről:

Érdemes elolvasnod ezeket a cikkeket is:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu