Íme a 3 legfinomabb egészséges karácsonyi süti, amit bűntudat nélkül ehetsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 10:15
Mit tegyünk, ha idén karácsonykor nem akarunk cukorsokkot kapni? Mutatunk három isteni finom, egészséges karácsonyi süti receptet, amelyekkel nem kell lemondanod az ünnepi édességekről.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A karácsony az év legédesebb időszaka, szó szerint. Ilyenkor nehéz ellenállni a sütemények illatának és nem is kell lemondanunk róluk. Ha tudatos alapanyagokkal sütünk, az ünnepi desszert lehet egyszerre finom és egészséges. Összegyűjtöttünk három szuper egészséges karácsonyi süti receptet, amik nemcsak finomak, hanem tele vannak rosttal, jó zsírokkal és természetes édesítőkkel.

Egészséges karácsonyi süti
Az egészséges karácsonyi süti is lehet olyan finom, mint a hagyományos / Fotó: marevgenna / Shutterstock
  • Tudatosan, jól megválasztott alapanyagokkal karácsonykor sem kell lemondanunk a finomságokról.
  • Néhány egészséges desszert recept, amivel bűntudat nélkül sütizhetsz.
  • Zabpelyhes-áfonyás keksz, mandulalisztes mézeskalács, kókuszlisztes hólabda recept.

Egészséges karácsonyi sütik

Amikor a karácsonyra gondolunk, nemcsak a feldíszített fa és az ajándékok jutnak eszünkbe, hanem az a sok finomság is, ami ilyenkor az asztalra kerül. Bejgli, mézeskalács, habcsók az igazi klasszikusok, de valljuk be, januárban sokan bosszankodunk, hogy miért nem fogtuk vissza magunkat. Na de mi lenne, ha idén nem kellene választanod a finomságok és az egészséged között? Hoztunk néhány egészséges desszertet, jöhet a bűntudatmentes sütizés!

1. Zabpelyhes-áfonyás keksz

A zabpehely nem véletlenül a reformkonyha sztárja: tele van rosttal, ami segít csökkenteni a koleszterinszintet és jót tesz az emésztésnek. Ehhez jön az áfonya, ami igazi antioxidáns-bomba, és az édes mandulavaj, ami fehérjével és egészséges zsírokkal dobja fel a sütit.

Hozzávalók:

  • 2 csésze zabpehely
  • 1,5 csésze teljes kiőrlésű liszt
  • fél csésze aszalt áfonya
  • 1 csésze mandulavaj
  • 3 teáskanál méz
  • 2 tojás
  • 2 teáskanál vaníliakivonat

Elkészítés:

Keverj össze mindent egy nagy tálban, majd kanalazz belőle kis halmokat egy sütőpapírral bélelt tepsire. Kicsit lapítsd le őket, és süsd 175 °C-on 10–12 percig. Ha kész, hagyd kihűlni. Már ha marad addig, mert melegen a legfinomabb!

Zabpelyhes-áfonyás keksz
A zabpelyhes-áfonyás keksz mindenki kedvence / Fotó: DronG / Shutterstock

2. Mandulalisztes mézeskalács

Ha valaki gluténmentesen étkezik, az ünnepi sütihegyek között gyakran csak sóvárogva nézheti a többieket. De ennek most vége! Ez a mandulalisztes mézeskalács nemcsak lisztmentes, de tele van jó zsírokkal és fűszerekkel, ráadásul a melasz gyönyörű, sötét színt ad neki.

Hozzávalók:

  • 2 csésze mandulaliszt
  • negyed csésze melasz
  • 3 evőkanál kókuszolaj
  • 1 teáskanál őrölt vagy reszelt gyömbér 
  • 1 teáskanál fahéj
  • fél teáskanál szódabikarbóna

Elkészítés:

Dolgozd össze az alapanyagokat, formázz belőle golyókat, lapítsd le őket, és süsd 175 °C-on 8–10 percig. Hagyd kihűlni, mert melegen még nagyon puha!

Kókuszlisztes hólabda
Kókuszlisztes hólabda, a téli táj íze / Fotó: Viktor1 / Shutterstock

3. Kókuszlisztes hólabda

A kókuszliszt igazi csoda: kevés szénhidrátot tartalmaz, rengeteg rostot, és egyedi, enyhén édeskés ízt ad. Ezek a kis hólabdák olyanok, mintha a téli táj ízét harapnád bele!

Hozzávalók:

  • 2 csésze kókuszliszt
  • 2 evőkanál kókuszolaj
  • 3 teáskanál méz
  • 2 teáskanál vaníliakivonat
  • 1 csésze reszelt kókusz

Elkészítés:

Keverd össze a hozzávalókat, formázz apró golyókat, tedd őket tepsire, és süsd 175 °C-on 12–15 percig. Kívül enyhén ropogós, belül omlós – vigyázat, függőséget okoz!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
