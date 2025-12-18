Íme a 3 legfinomabb egészséges karácsonyi süti, amit bűntudat nélkül ehetsz

A karácsony az év legédesebb időszaka, szó szerint. Ilyenkor nehéz ellenállni a sütemények illatának és nem is kell lemondanunk róluk. Ha tudatos alapanyagokkal sütünk, az ünnepi desszert lehet egyszerre finom és egészséges. Összegyűjtöttünk három szuper egészséges karácsonyi süti receptet, amik nemcsak finomak, hanem tele vannak rosttal, jó zsírokkal és természetes édesítőkkel.
Amikor a karácsonyra gondolunk, nemcsak a feldíszített fa és az ajándékok jutnak eszünkbe, hanem az a sok finomság is, ami ilyenkor az asztalra kerül. Bejgli, mézeskalács, habcsók az igazi klasszikusok, de valljuk be, januárban sokan bosszankodunk, hogy miért nem fogtuk vissza magunkat. Na de mi lenne, ha idén nem kellene választanod a finomságok és az egészséged között? Hoztunk néhány egészséges desszertet, jöhet a bűntudatmentes sütizés!
A zabpehely nem véletlenül a reformkonyha sztárja: tele van rosttal, ami segít csökkenteni a koleszterinszintet és jót tesz az emésztésnek. Ehhez jön az áfonya, ami igazi antioxidáns-bomba, és az édes mandulavaj, ami fehérjével és egészséges zsírokkal dobja fel a sütit.
Keverj össze mindent egy nagy tálban, majd kanalazz belőle kis halmokat egy sütőpapírral bélelt tepsire. Kicsit lapítsd le őket, és süsd 175 °C-on 10–12 percig. Ha kész, hagyd kihűlni. Már ha marad addig, mert melegen a legfinomabb!
Ha valaki gluténmentesen étkezik, az ünnepi sütihegyek között gyakran csak sóvárogva nézheti a többieket. De ennek most vége! Ez a mandulalisztes mézeskalács nemcsak lisztmentes, de tele van jó zsírokkal és fűszerekkel, ráadásul a melasz gyönyörű, sötét színt ad neki.
Dolgozd össze az alapanyagokat, formázz belőle golyókat, lapítsd le őket, és süsd 175 °C-on 8–10 percig. Hagyd kihűlni, mert melegen még nagyon puha!
A kókuszliszt igazi csoda: kevés szénhidrátot tartalmaz, rengeteg rostot, és egyedi, enyhén édeskés ízt ad. Ezek a kis hólabdák olyanok, mintha a téli táj ízét harapnád bele!
Keverd össze a hozzávalókat, formázz apró golyókat, tedd őket tepsire, és süsd 175 °C-on 12–15 percig. Kívül enyhén ropogós, belül omlós – vigyázat, függőséget okoz!
