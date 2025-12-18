Íme a 3 legfinomabb egészséges karácsonyi süti, amit bűntudat nélkül ehetsz

A karácsony az év legédesebb időszaka, szó szerint. Ilyenkor nehéz ellenállni a sütemények illatának és nem is kell lemondanunk róluk. Ha tudatos alapanyagokkal sütünk, az ünnepi desszert lehet egyszerre finom és egészséges. Összegyűjtöttünk három szuper egészséges karácsonyi süti receptet, amik nemcsak finomak, hanem tele vannak rosttal, jó zsírokkal és természetes édesítőkkel.

Az egészséges karácsonyi süti is lehet olyan finom, mint a hagyományos / Fotó: marevgenna / Shutterstock

Tudatosan, jól megválasztott alapanyagokkal karácsonykor sem kell lemondanunk a finomságokról.

Néhány egészséges desszert recept, amivel bűntudat nélkül sütizhetsz.

Zabpelyhes-áfonyás keksz, mandulalisztes mézeskalács, kókuszlisztes hólabda recept.

Egészséges karácsonyi sütik

Amikor a karácsonyra gondolunk, nemcsak a feldíszített fa és az ajándékok jutnak eszünkbe, hanem az a sok finomság is, ami ilyenkor az asztalra kerül. Bejgli, mézeskalács, habcsók az igazi klasszikusok, de valljuk be, januárban sokan bosszankodunk, hogy miért nem fogtuk vissza magunkat. Na de mi lenne, ha idén nem kellene választanod a finomságok és az egészséged között? Hoztunk néhány egészséges desszertet, jöhet a bűntudatmentes sütizés!

1. Zabpelyhes-áfonyás keksz

A zabpehely nem véletlenül a reformkonyha sztárja: tele van rosttal, ami segít csökkenteni a koleszterinszintet és jót tesz az emésztésnek. Ehhez jön az áfonya, ami igazi antioxidáns-bomba, és az édes mandulavaj, ami fehérjével és egészséges zsírokkal dobja fel a sütit.

Hozzávalók:

2 csésze zabpehely

1,5 csésze teljes kiőrlésű liszt

fél csésze aszalt áfonya

1 csésze mandulavaj

3 teáskanál méz

2 tojás

2 teáskanál vaníliakivonat

Elkészítés:

Keverj össze mindent egy nagy tálban, majd kanalazz belőle kis halmokat egy sütőpapírral bélelt tepsire. Kicsit lapítsd le őket, és süsd 175 °C-on 10–12 percig. Ha kész, hagyd kihűlni. Már ha marad addig, mert melegen a legfinomabb!

A zabpelyhes-áfonyás keksz mindenki kedvence / Fotó: DronG / Shutterstock

2. Mandulalisztes mézeskalács

Ha valaki gluténmentesen étkezik, az ünnepi sütihegyek között gyakran csak sóvárogva nézheti a többieket. De ennek most vége! Ez a mandulalisztes mézeskalács nemcsak lisztmentes, de tele van jó zsírokkal és fűszerekkel, ráadásul a melasz gyönyörű, sötét színt ad neki.