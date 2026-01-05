Orsos Zoltán atya egy év alatt 50 kilót fogyott: „A papnak sem luxus a sport”

Orsos Zoltán atya vallja, hogy a változást nem lehet áldozat nélkül megúszni. Fogyásának egyik kulcsa az, hogy tudatos vásárló lett. Célzottan megy a boltban a pultokhoz, a fogyókúra szerint több zöldséget, csirkemellet vásárol, megnézi a termékek összetevőit, a szénhidrátos szekciót pedig nagy ívben elkerüli.

Orsos Zoltán atya a fogyókúra előtt lelki problémákkal küzdött.

Fotó: Szendi Péter

Orsos Zoltán atya története: „Azt hittem, az evés a megoldás”

Az atya szerint, a szociális környezete mindig nagyban meghatározta a testsúlyát és a fizikai állapotát. Szegény családból származik, 6 évesen állami gondozásba került, 14 évesen pedig nevelőszülőkhöz.

– Amíg ilyen környezetben éltem, volt, hogy négy napig nem ettünk ételt – árulja el. – Az, hogy nem volt elég élelem az asztalon, természetesen sokáig oltalmazott az elhízás veszélyétől. Viszont miután pap lettem, teljesen új világba csöppentem. Sajnos a legtöbb pap elhízott. Én sem figyeltem oda az egészséges étkezésre, a mozgásra. Összevissza ettem, nem volt semmilyen rendszer benne. Ehhez hozzá társult az időnkénti depresszió. Ahogy sokan mások, én is finom ételekkel vigasztaltam magam. A magányt csipegetéssel próbáltam elfedni. A mai ember nincs tisztában a szükségleteivel, mindent éhségként él meg. Ha szomorú, elkezd habzsolni, ha dühös, csalódott, akkor is, mindent étellel, itallal próbál megoldani. Amikor küzdelmes éveim voltak, sokszor én is azt gondoltam, hogy mindenre az étel a válasz, a megoldás.

Fogyókúra mesterfokon: „Szakember segítségét kértem”

Rengeteg problémát okozott a túlsúlya. Nem tudott koncentrálni, nem volt jó az állóképessége, sokszor kellett fájdalomcsillapítóhoz nyúlnia, fáradékony volt, bedagadtak a lábai.

– A szolgálatomat sem tudtam jól teljesíteni abban az időszakban – vallja be. – Akkor jött a fordulópont, amikor becsípődött a derekam, leestem a lábamról, négy napig csak feküdtem. A sportorvos nagyon kemény volt velem. Azt mondta, hogy döntsek: vagy változtatok, vagy ha nem, bele fogok pusztulni, tanácsolta, hogy kezdjek el egészségesen élni. Nagyon komoly döntést kellett hozni, nem tudtam mást tenni. Szakember segítségét kértem. Az edző a mozgásban és táplálkozásban is vezetett, ennek köszönhetően egy év alatt több mint ötven kilót adtam le. Ahogy elindultam ezen az úton, olyan volt, mintha egy kicsit levegőhöz jutottam volna. Sokkal jobban figyelek a pihenésre is, ebbe beletartozik az alvás is. Szokták mondani, hogy az egészséges életmód ebből a három pillérből áll: étkezés, mozgás, pihenés, de én hozzáteszem még az imádságot is. A szabad óráimat ezekre fordítom.