Kiakadt az a fránya mérleg? Íme 10 tuti biztos tipp az ünnepi plusz kilók ellen

A különböző ünnepek, főként a karácsony, a túlzott evésre, a mozgásszegény életmódra és a kalóriadús ételek fogyasztására sarkallnak. Egy tanulmány szerint például a nyugati társadalmakban élő felnőttek november közepe és január közepe között átlagosan 0,5 kilogrammot híznak, ami nem tűnik soknak, de nagyban hozzájárul az éves súlygyarapodáshoz. Azonban, ha megfogadod a következő tanácsokat, akkor az ünnepek után sem kell rettegned a mérlegtől és a rád rakódott plusz kilóktól.
Bevett szokás karácsonykor, hogy a család a kanapén ülve filmezik vagy társasozik. Az inaktivitás azonban nagy szerepet játszik a plusz kilók felszedésében, ezért próbálj ilyenkor is beiktatni valamilyen fizikai aktivitást, például sétálj egy nagyot.
Sokaknál az ünnepi időszak egyenlő a sütik végeláthatatlan kínálatával, amik magas szénhidrát- és zsírtartalmukkal nem igazán támogatják céljainkat. Próbáld meg ezért mértékkel fogyasztani őket, ha pedig mégis nagyon vágynál valami finomságra, akkor akár el is készítheted kedvenc sütid egészséges változatát. Ne foszd meg magad minden finom falattól!
Az ünnepi asztal általában roskadozik az ínycsiklandozó ételektől, de figyelj arra, hogy ne pakold tele a tányérodat, emellett pedig igyekezz csak egyszer szedni.
A rostban gazdag ételek köztudottan tovább fenntartják a teltségérzetet és kevesebb kalóriával csillapítják az éhséget, ilyenek például a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a bogyós gyümölcsök és a magvak.
Az ünnepekhez szorosan hozzátartozik az alkohol is, ezért a boltok polcai ilyenkor roskadoznak a különleges karácsonyi italválaszték alatt. Ezekkel azonban nem árt vigyázni, ugyanis óriási kalóriabombák lehetnek. Válassz helyettük inkább egy pohár bort.
Próbáld követni a napi rutinod és egyél azokban az időpontokban, amikhez hozzászoktál. Oszd szét az étkezéseidet, mivel, ha a reggeli vagy az ebéd kimarad, vacsoránál nagyobb valószínűséggel fogsz habzsolni.
Az ünnepek alatti alvásmegvonás is súlygyarapodáshoz vezethet, mivel az alváshiány fokozhatja az éhséget, ami több kalóriabevitelhez vezet.
Az ünnepi finomságok nem túlzottan bővelkednek fehérjében, ezért ügyelj arra, hogy minden étkezésbe csempéssz némi fehérjét, ami hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, ezzel együtt pedig csökkentheti a kalóriabevitel mértékét is.
Amennyiben ünnepek alatt rendszeresen mérlegre állsz, emlékeztetni tudod magad a kitűzött célra és még azelőtt közbeavatkozhatsz, hogy elszabadulna a pokol.
Bár a feldolgozott élelmiszereket elkészítése gyors és egyszerű, gyakran tartalmaznak felesleges cukrot és egészségtelen zsírokat, amelyek ugyancsak hízáshoz vezethetnek.
Az alábbi videóban további tanácsokat találsz arra vonatkozóan, hogyan kerüld el a hízást az ünnepek alatt:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.