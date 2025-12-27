Kiakadt az a fránya mérleg? Íme 10 tuti biztos tipp az ünnepi plusz kilók ellen

A különböző ünnepek, főként a karácsony, a túlzott evésre, a mozgásszegény életmódra és a kalóriadús ételek fogyasztására sarkallnak. Egy tanulmány szerint például a nyugati társadalmakban élő felnőttek november közepe és január közepe között átlagosan 0,5 kilogrammot híznak, ami nem tűnik soknak, de nagyban hozzájárul az éves súlygyarapodáshoz. Azonban, ha megfogadod a következő tanácsokat, akkor az ünnepek után sem kell rettegned a mérlegtől és a rád rakódott plusz kilóktól.

A kontrollálatlan evés gyorsan plusz kilókhoz vezethet

Az ünnepi időszakban rengetegen szednek fel egy kis felesleget.

Az alábbi egyszerű módszerek segítségével könnyedén elkerülheted a súlygyarapodást.

Ha alkalmazod ezeket trükköket, akkor az ünnepek után is bátran ráállhatsz a mérlegre.

Ezekkel a módszerekkel elkerülheted, hogy az ünnepek alatt plusz kiló rakódjon rád

Legyél aktív

Bevett szokás karácsonykor, hogy a család a kanapén ülve filmezik vagy társasozik. Az inaktivitás azonban nagy szerepet játszik a plusz kilók felszedésében, ezért próbálj ilyenkor is beiktatni valamilyen fizikai aktivitást, például sétálj egy nagyot.

Nassolj okosan

Sokaknál az ünnepi időszak egyenlő a sütik végeláthatatlan kínálatával, amik magas szénhidrát- és zsírtartalmukkal nem igazán támogatják céljainkat. Próbáld meg ezért mértékkel fogyasztani őket, ha pedig mégis nagyon vágynál valami finomságra, akkor akár el is készítheted kedvenc sütid egészséges változatát. Ne foszd meg magad minden finom falattól!

Figyelj az adagokra

Az ünnepi asztal általában roskadozik az ínycsiklandozó ételektől, de figyelj arra, hogy ne pakold tele a tányérodat, emellett pedig igyekezz csak egyszer szedni.

Egyél rostban gazdag ételeket

A rostban gazdag ételek köztudottan tovább fenntartják a teltségérzetet és kevesebb kalóriával csillapítják az éhséget, ilyenek például a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a bogyós gyümölcsök és a magvak.

Gondold át, hogy mit iszol

Az ünnepekhez szorosan hozzátartozik az alkohol is, ezért a boltok polcai ilyenkor roskadoznak a különleges karácsonyi italválaszték alatt. Ezekkel azonban nem árt vigyázni, ugyanis óriási kalóriabombák lehetnek. Válassz helyettük inkább egy pohár bort.