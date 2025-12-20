Otthoni fogyás? Ezzel a házimunkával több kalóriát égetsz, mint a futópadon

A rengeteg munka és otthoni teendő közben nem jut elég időd magadra? Van egy jó hírünk: nem csak a futópadon lehet kalóriát égetni! Az otthoni fogyás takarítással nem csak mítosz – egy olyan mozgásforma, ami bizonyítottan hatásosabb sok más edzésnél.

Az edzőtermen kívül is lehet alakot formálni, az otthoni fogyás pedig akár házimunka közben is megvalósulhat / Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Mozgás és otthoni fogyás – így lesz edzés a takarításból

Egy alapos porszívózás, felmosás vagy akár az ablakpucolás is megdolgoztatja az izmokat – sőt, egy óra aktív házimunka akár 200–300 kalóriát is elégethet, ha tudatosan végzed. És ez még csak a kezdet!

A házimunka, ami felér egy edzéssel

A kutatások szerint a legintenzívebb kalóriaégető házimunka nem más, mint a felmosás és súrolás – főleg, ha térdelve, teljes testtel végzed. Egy 70 kilós nő akár 315 kalóriát is elégethet egy óra alatt, ha nem lazsál, hanem edzésként tekint a takarításra.

További magas kalóriaégető házimunkák:

ablaktisztítás – kb. 230 kalória/óra

szőnyegporszívózás – 190–240 kalória/óra

lépcső takarítása/felmosása – 300+ kalória/óra

ágyazás, ágyneműcsere – akár 150 kalória/óra

Létezik egy takarítási forma, ami az otthoni fogyás koronázatlan királya / Fotó: 123RF

Tippek az otthoni fogyáshoz: így csináld, hogy valóban hatásos legyen

A fogyás házimunka közben egyszerű, a kulcsa nem más, mint az intenzitás és a tudatosság. Ha csak lazán tologatod a porszívót vagy szórakozásból porolgatsz, az nem sokat ér. Viszont ha:

erőteljes mozdulatokat végzel (pl. guggolva törlöd a padlót)

teljes testtel dolgozol (váll, kar, törzs, láb)

nem állsz meg minden 5 percben a telefonodat nyomkodni

akkor az izmaid is dolgoznak, és a pulzusszámod is megemelkedik – azaz zsírégetés történik!

Extra Bors-tipp: kapcsolj be valami pörgős zenét, húzd fel a sportcipőd és tekints a lakásodra úgy, mint egy edzőteremre. Így a házimunka nem nyűg lesz, hanem ingyen zsírégető edzés a napod részeként.

Takarítás közben izmosodsz is? Igen!

A rendszeres, aktív házimunka nemcsak kalóriát éget, hanem segít tónusosabbá tenni a testedet. Az ismétlődő mozgások – mint a súrolás, cipekedés, hajolgatás – mind erősítik az izmokat. Ha még néhány súlyzós vagy plank gyakorlatot is becsempészel két portörlés közé, tényleg szinte észrevétlenül formálhatod a tested. És mindezt otthon, ingyen, a napi rutinod részeként!