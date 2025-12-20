Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Otthoni fogyás? Ezzel a házimunkával több kalóriát égetsz, mint a futópadon

otthoni
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 06:50
házimunkafogyásedzés
Nem kell konditeremre költened ahhoz, hogy megizzadj és formába kerülj! Lehetséges az otthoni fogyás is. Ez a házimunka a kalóriaégetés igazi titkos fegyvere lehet, ha jól csinálod. Mutatjuk, melyik házimunka ér fel egy zsírégető edzéssel – és hogyan hozd ki belőle a maximumot!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A rengeteg munka és otthoni teendő közben nem jut elég időd magadra? Van egy jó hírünk: nem csak a futópadon lehet kalóriát égetni! Az otthoni fogyás takarítással nem csak mítosz – egy olyan mozgásforma, ami bizonyítottan hatásosabb sok más edzésnél.

Otthoni fogyás a célja a gumikesztyűben takarító fiatal nőnek
Az edzőtermen kívül is lehet alakot formálni, az otthoni fogyás pedig akár házimunka közben is megvalósulhat / Fotó: ViDI Studio /  Shutterstock 

Mozgás és otthoni fogyás – így lesz edzés a takarításból

Egy alapos porszívózás, felmosás vagy akár az ablakpucolás is megdolgoztatja az izmokat – sőt, egy óra aktív házimunka akár 200–300 kalóriát is elégethet, ha tudatosan végzed. És ez még csak a kezdet!

A házimunka, ami felér egy edzéssel

A kutatások szerint a legintenzívebb kalóriaégető házimunka nem más, mint a felmosás és súrolás – főleg, ha térdelve, teljes testtel végzed. Egy 70 kilós nő akár 315 kalóriát is elégethet egy óra alatt, ha nem lazsál, hanem edzésként tekint a takarításra.

További magas kalóriaégető házimunkák:

  • ablaktisztítás – kb. 230 kalória/óra
  • szőnyegporszívózás – 190–240 kalória/óra
  • lépcső takarítása/felmosása – 300+ kalória/óra
  • ágyazás, ágyneműcsere – akár 150 kalória/óra
Otthoni fogyás takarítással
Létezik egy takarítási forma, ami az otthoni fogyás koronázatlan királya / Fotó: 123RF

Tippek az otthoni fogyáshoz: így csináld, hogy valóban hatásos legyen

A fogyás házimunka közben egyszerű, a kulcsa nem más, mint az intenzitás és a tudatosság. Ha csak lazán tologatod a porszívót vagy szórakozásból porolgatsz, az nem sokat ér. Viszont ha:

  • erőteljes mozdulatokat végzel (pl. guggolva törlöd a padlót)
  • teljes testtel dolgozol (váll, kar, törzs, láb)
  • nem állsz meg minden 5 percben a telefonodat nyomkodni
    akkor az izmaid is dolgoznak, és a pulzusszámod is megemelkedik – azaz zsírégetés történik!
    Extra Bors-tipp: kapcsolj be valami pörgős zenét, húzd fel a sportcipőd és tekints a lakásodra úgy, mint egy edzőteremre. Így a házimunka nem nyűg lesz, hanem ingyen zsírégető edzés a napod részeként.

Takarítás közben izmosodsz is? Igen!

A rendszeres, aktív házimunka nemcsak kalóriát éget, hanem segít tónusosabbá tenni a testedet. Az ismétlődő mozgások – mint a súrolás, cipekedés, hajolgatás – mind erősítik az izmokat. Ha még néhány súlyzós vagy plank gyakorlatot is becsempészel két portörlés közé, tényleg szinte észrevétlenül formálhatod a tested. És mindezt otthon, ingyen, a napi rutinod részeként!

Így lesz motiváló a mindennapi mozgás

A legtöbben nem azért nem mozognak, mert lusták – hanem mert nincs idejük az edzésre. Az otthoni fogyás – főleg házimunkával – viszont nem igényel külön időt, csak egy kis szemléletváltást. Ha így tekintesz a házimunkára, garantáltan könnyebb lesz felállni a kanapéról – hiszen minden egyes mozdulat egy lépés az energikusabb, fittebb önmagad felé. 

Érdekel, milyen a gyakorlatban a takarítással edzés? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is tetszhetnek:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu