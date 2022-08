3 remek zsírégető étel, mely segít beindítani a fogyást

Az egészséges étkezés nem csak arról szól, hogy súlyt adjunk le, hanem arról is, hogy egészségesek legyünk, több legyen az energiánk, és ne ingadozzon a hangulatunk. Sokkal könnyebben valósíthatod meg a célod, ha kis lépésekben haladsz, és miután egy-egy apróbb feladatot teljesítettél, növekszik az elkötelezettséged is. Lássuk, milyen ételek égetik a zsírt, és az étrendedbe is egyszerűen beleilleszthető.

Citrusok

Citrom, narancs, lime, pomelo, grapefruit és a többi citrusféle is kiváló társad lesz a zsírégetésben. Fanyar ízük elveszi az étvágyadat, az emésztőrendszered pedig oda lesz a gyönyörtől, hiszen rengeteg vitaminhoz jut, a folyadékbevitel hatására telítődik. Tisztul a máj, a vese, amely szintén segíti a szervezet egyensúlyának helyreállását, ami hozzásegít a bevitt ételek optimális feldolgozásához, ezáltal elősegíti fogyást. Emésztést segítő, méregtelenítő hatásúak, a citrom különösen segít a szervezet optimális pH-szintjének visszaállításában, ami alapvető fontosságú, ha fogyni szeretnél.

Fotó: Markovics Gábor

Zöld tea

Az egyik legismertebb növényi hatóanyagot tartalmazó ital, amelyet gyakran alkalmazunk, ha fogyni szeretnénk. Koffeintartalma élénkítő hatású, gyorsítja az anyagcserét és a zsírégetést. Antioxidáns hatása segít a szervezet megfelelő működésében, hiszen a káros szabadgyököktől megszabadít, amelyek károsítják, nehezítik a szervek működését. Koffeintartalma lassú, elnyúlt felszívódású, így nem tapasztalhatsz hirtelen fáradást, mint a gyorsabb felszívódású koffein esetén. Méregtelenítő hatása segít a narancsbőr elleni küzdelemben is. Fogyaszd főétkezés előtt és étkezések között. Arra ügyelj, hogy lefekvés előtt 4-6 órával már ne igyál zöld teát a nyugodt alvás érdekében.

Fotó: Pixabay

Kávé

A zöld teához hasonlóan koffeintartalma segíti a magasabb energia felhasználást, illetve ébren tart és felpörget, amikor alacsony szénhidráttartalmú diétás étrend mellett fáradtabb lennél. Serkenti az anyagcserét és salaktalanító, méregtelenítő hatású. Arra ügyelj, hogy semmiképp se cukrozd és ha lehet, tejet se fogyassz hozzá. A legjobb hatása tisztán, ízesítés nélkül érhető el. Napi 2-3 eszpresszó kifejezetten egészséges.

Fotó: Shutterstock

(VIA)