Fogyókúrás karácsonyi ételek egyszerűen – hízás helyett ezeket válaszd a vacsoraasztalnál

Sokan már az ünnepek előtt azon gondolkodnak, hogy lesz a januári fogyókúra – de mi lenne, ha most másként lenne? A fogyókúrás karácsonyi ételek nemcsak léteznek, de isteni finomak is, és segítenek, hogy idén az ünnepi szezon végére kevesebbet mutasson a mérleg.
Sokan azt gondolják, hogy a karácsony és a hízás kéz a kézben jár. Itt egy kis bejgli, ott egy kis töltött káposzta, és már meg is van a plusz két kiló. Pedig a fogyókúrás karácsonyi ételek nem unalmas salátákból állnak, hanem kreatív, ünnepi hangulatú fogásokból, amelyekkel nemcsak ízekben, de tápanyagokban is gazdagon lakhatunk jól.
Nem a lemondásról, hanem a tudatos választásról szól egy egészségesebb karácsony. A fogyókúrás karácsonyi ételek lehetnek kreatívak, finomak és laktatók egyszerre – nem kell kompromisszumot kötnöd az élvezet és a diéta között!
Tipp: egy kis séta a havas utcákon, jégkorcsolyázás, családi hógolyózás – ezek mind segítenek a kalóriák égetésében, miközben az ünnepi hangulatot is fokozzák. Ha a tányérod rendben van, a mozgás már csak hab a (cukormentes) tortán!
Csokis-narancsos zabkeksz
