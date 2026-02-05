Megdöbbentő döntés a Nagy Ő rózsaceremóniáján: Nemet mondtak Stohl Andrásnak

A Nagy Ő szerdai adása rendkívül váratlan fordulattal és drámával ért véget. Nem mindennapi eseménynek lehettek ugyanis tanúi a nézők, amikor a rózsaceremónián Móni nem fogadta el a rózsát Stohl Andrástól. Tíz lány volt még versenyben, közülük nyolcan juthattak tovább – ám az utolsó pillanatokban a dolgok nem a tervek szerint alakultak.

A Nagy Ő történetében ritka, hogy egy versenyző maga dönt arról, hogy nem folytatja a versenyt (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő sem számított erre a fordulatra

A Nagy Ő szerda esti adásában a ceremónia vége felé járva, amikor már csak két rózsa maradt, egyre feszültebbé vált a helyzet. „Örülök, hogy jó a hangulat, de egyre drámaibb a helyzet” – mondta feszülten Stohl András, amikor a már rózsával rendelkező lányok egyre felszabadultabban viselkedtek. Hozzátette:

Az a két nő is nagyon közel áll a szívemhez, akitől ma búcsúzom. De hosszú távon gondolkodom.

Végül Melinda és Mimi volt az a két játékos, akiktől rózsa nélkül kellett elköszönnie. Szép szavakkal, hálával és tisztelettel búcsúzott tőlük – ám az igazi sokk csak ezután következett.

Mónika, én ma nagyon elbizonytalanodtam. De szeretném, hogy itt maradj, mert fontos vagy nekem. Gyere ki, és vedd át az utolsó rózsát. Elfogadod tőlem?

– hangzott el a mindent eldöntő kérdés. A válasz azonban dermesztő volt: „Nem tehetem” – mondta Móni lesütött szemmel, láthatóan megtörten, kissé kelletlenül. A jelenet végén megállt a levegő, a lányok és András is szinte szótlanul álltak a példátlan helyzet előtt.

Csütörtökön már csak nyolc lány marad versenyben András kegyeiért (Fotó: Máté Krisztián)

„Nem Andrást keresik, hanem a képernyőidőt”

A döntésnek természetesen komoly előzménye volt. Nagy Ő Mónika már napok óta nem érezte jól magát a versenyben: érzékenysége egyre gyakrabban felszínre tört, sírt, és ezt a szerdai ördög-angyal játék során nyíltan fel is vállalta.

Kicsit könnyítettem a lelkemen, amikor ki tudtam mondani a gondolataimat. De azt éreztem, hogy ez a pohár már annyira tele, hogy ez sem segít

– vallotta be. Különösen bántotta a lányok közötti folyamatos feszültség, Kiara Lord és Gina viselkedése.

Nem bírom ezt az állandó piszkálódást. Rosszul esik, hogy egymásnak esnek, csúnya jelzőket használnak. Szerintem nem Andrást keresik, hanem a képernyőidőt

– fakadt ki a játék során, őszintén, szemtől szemben a lányokkal.