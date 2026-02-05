Megdöbbentő döntés a Nagy Ő rózsaceremóniáján: Nemet mondtak Stohl Andrásnak

A Nagy Ő szerdai adása rendkívül váratlan fordulattal és drámával ért véget. Nem mindennapi eseménynek lehettek ugyanis tanúi a nézők, amikor a rózsaceremónián Móni nem fogadta el a rózsát Stohl Andrástól. Tíz lány volt még versenyben, közülük nyolcan juthattak tovább – ám az utolsó pillanatokban a dolgok nem a tervek szerint alakultak.
A Nagy Ő szerda esti adásában a ceremónia vége felé járva, amikor már csak két rózsa maradt, egyre feszültebbé vált a helyzet. „Örülök, hogy jó a hangulat, de egyre drámaibb a helyzet” – mondta feszülten Stohl András, amikor a már rózsával rendelkező lányok egyre felszabadultabban viselkedtek. Hozzátette:
Az a két nő is nagyon közel áll a szívemhez, akitől ma búcsúzom. De hosszú távon gondolkodom.
Végül Melinda és Mimi volt az a két játékos, akiktől rózsa nélkül kellett elköszönnie. Szép szavakkal, hálával és tisztelettel búcsúzott tőlük – ám az igazi sokk csak ezután következett.
Mónika, én ma nagyon elbizonytalanodtam. De szeretném, hogy itt maradj, mert fontos vagy nekem. Gyere ki, és vedd át az utolsó rózsát. Elfogadod tőlem?
– hangzott el a mindent eldöntő kérdés. A válasz azonban dermesztő volt: „Nem tehetem” – mondta Móni lesütött szemmel, láthatóan megtörten, kissé kelletlenül. A jelenet végén megállt a levegő, a lányok és András is szinte szótlanul álltak a példátlan helyzet előtt.
A döntésnek természetesen komoly előzménye volt. Nagy Ő Mónika már napok óta nem érezte jól magát a versenyben: érzékenysége egyre gyakrabban felszínre tört, sírt, és ezt a szerdai ördög-angyal játék során nyíltan fel is vállalta.
Kicsit könnyítettem a lelkemen, amikor ki tudtam mondani a gondolataimat. De azt éreztem, hogy ez a pohár már annyira tele, hogy ez sem segít
– vallotta be. Különösen bántotta a lányok közötti folyamatos feszültség, Kiara Lord és Gina viselkedése.
Nem bírom ezt az állandó piszkálódást. Rosszul esik, hogy egymásnak esnek, csúnya jelzőket használnak. Szerintem nem Andrást keresik, hanem a képernyőidőt
– fakadt ki a játék során, őszintén, szemtől szemben a lányokkal.
Hogy Nagy Ő Stohl András hogyan reagál Móni döntésére, és miként folytatódik így a Nagy Ő 2026-os évada, az a csütörtöki adásból derül ki.
