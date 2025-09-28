Vért izzadsz, de nem megy a diéta? Ezért kúsznak fel ősszel azok a fránya plusz kilók

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 18:15
Ha minden erőddel azon vagy, hogy végre veszíts pár centit a derekadból, mégsem látod az eredményt, akkor ideje megtudnod, hogyan hat az ősz a szervezetedre. A diéta ugyanis ilyenkor sokkal nehezebbnek tűnhet, mint máskor.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Bár a diéta sosem könnyű, a nyárból őszbe való átmenet jelentős hatással lehet a testedre. Azonban, ha megérted a benned zajló folyamatokat, sokkal tudatosabban koncentrálhatsz célod elérésére. Hiszen lehet, hogy már mindent megtettél, odafigyelsz az étkezésedre, rendszeresen mozogsz, a tükör és a mérleg mégsem azt mutatja, amit látni szeretnél. Vajon mi állhat ennek a hátterében, és mit tehetünk ellene? Nézzük a tudományt!

diéta,kalória, telefon, app
A diéta ősszel sokkal nehezebbnek tűnhet, mint máskor.  
Fotó: Oscar Wong /   GettyImages

A diéta legnagyobb őszi ellenségei, amik gátolják a fogyásod

A válasz eléggé összetett és több tényező együttes hatására vezethető vissza, mivel az évszakváltás nemcsak a természetre, hanem ránk is nagy hatással van, beszéljünk akár a csökkenő napfényről, a hűvösebb időről vagy a stresszről. Vegyük őket górcső alá!

Tényezők, amik negatívan befolyásolják a diétát

  • Anyagcsere-változás

A diéta egyik legnagyobb ellensége az évszakváltás miatt bekövetkező anyagcsere-változás, ami a hőmérséklet csökkenése révén következik be. Nyáron ugyanis a szervezet a test hőszabályozására energiát fordít, ami fokozottan égeti a kalóriát. Ősszel viszont a szervezetünk inkább raktározni akar, ami lelassíthatja az anyagcserét. Ezt ellensúlyozhatod mozgással, ami lehet egy könnyed kocogás vagy akár túrázás is.

  • Vágyakozás és ínycsiklandó szezonális ételek

Bár minden évszaknak megvan a maga csábítása, az ősz egyet jelent a kalóriadús, kényeztető ételek tömkelegével, amelyek megnehezítik a diéta betartását. Ráadásul az evolúció sem játszik a kezünkre, hiszen őseinknek az élelemhiány miatt nagy mennyiségű zsírt kellett elraktározniuk télre. Testünk ezért ilyenkor még jobban vágyik a kalóriadús ételekre. Azonban, ha kerülöd a kísértést, például nem jársz el gasztronómiai fesztiválokra, nagyban megkönnyíted a dolgod.

diéta, sütőtökös édesség, finomság
Ősszel a kényeztető ételek megnehezítik a diéta betartását.
Fotó: Elena Veselova /  Shutterstock 
  • Cirkadián ritmus felborulása

Ősszel a csökkenő nappali órák száma negatívan hathat a cirkadián ritmusunkra, ami számos testi funkciót szabályoz, például az anyagcserét és az étvágyat. A kevesebb természetes fény pedig hozzájárulhat bizonyos hormonok, köztük a melatonin és a szerotonin termelődésének megváltozásához, ami hatással lehet a hangulatunkra és az étkezési szokásainkra. Ennek ellensúlyozására tűzz ki egy lefekvési időt és maximalizáld a természetes fényeknek való kitettséget.

  • Növekvő stressz-szint

A sötét órák számának növekedése, a közelgő ünnepekkel járó stressz és a beltéri tevékenységekre való áttérés nagyon negatívan befolyásolhatják mentális jóllétünket. Az érzelmi tényezők pedig falási rohamokat, túlevést és rossz étkezési szokást idézhetnek elő. Ilyenkor érdemes tudatosítanod magadban, hogy mi áll ennek a hátterében és az evést egészséges stresszoldó módszerekkel helyettesíteni, például meditációval vagy sporttal.

Az alábbi videó olyan eszközöket mutat be, amelyekkel kezelheted a stresszt és szorongást:

