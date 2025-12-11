Kerek és feszes popsi 7 nap alatt? Próbáld ki ezt a titkos edzéstervet

Néhány jól megválasztott gyakorlattal és egy kis kitartással bárki feszes popsival büszkélkedhet. Ebben a cikkben egy egyszerű, de hatékony edzéstervet mutatunk, amely segít tónusosabbá tenni a fenékizmokat, akár otthoni környezetben is. Íme a feszes popsi titka!
Ezekhez a gyakorlatokhoz nincs szükséged semmilyen professzionális felszerelésre, edzőre, vagy bármiféle előzetes ismeretre. Kezdőknek és haladóknak egyaránt ideálisak lesznek. A jó öreg guggoláson kívül érdemes olyan gyakorlatokat is beillesztened, amelyekkel a nagy, közepes és kis farizmokat egyaránt átmozgatod, ugyanis nem elegendő csak egyetlen részre koncentrálnim, ha az egész feneked formában akarod tudni.
A kerek fenékhez elsősorban a farizmokat kell megerősíteni. Ez három fő izomcsoportból áll:
A következő edzésterv célzottan erősíti a felsorolt izmokat, hogy feszesebb, kerekebb és formásabb popsid legyen. Az edzést heti 3-4 alkalommal érdemes elvégezned, így 4-6 héten belül látványos eredményt érhetsz el.
A guggolás a fenékformálás egyik legjobb gyakorlata, mivel az egész alsótestet megdolgoztatja.
Állj csípőszéles terpeszben, a lábfejek kissé kifelé néznek. Hajlítsd be a térdeidet, mintha egy székre akarnál leülni. Engedd le a csípőd legalább derékszögig, majd nyomd vissza magad felfelé. A sarkadon legyen a súly, és ügyelj arra, hogy ne dőlj előre!
Bors-tipp: Ha nehezíteni szeretnéd a gyakorlatot, tarts egy vízzel töltött palackot vagy kézi súlyzót a mellkasod előtt.
Ez a gyakorlat remekül formálja a feneket és a combokat is.
Lépj előre az egyik lábaddal, és hajlítsd be a térded úgy, hogy derékszöget zárjon be a lábfejeddel. Figyelj, hogy a térded ne nyúljon túl a lábfejeden. A hátsó, nyújtott lábadon szintén hajlítsd be a térded úgy, hogy az majdnem érintse a talajt. Ezután térj vissza kiinduló helyzetbe, majd ismételd meg a gyakorlatot a másik lábaddal.
Bors-tipp: Ha nehezíteni szeretnéd a gyakorlatot, tarts kézi súlyzókat a kezedben. Akár egy gumiszalagot is felhúzhatsz a combod középső részére, ami szintén hozzáad a formálás sikeréhez.
Ez az egyik legjobb gyakorlat a nagy farizom edzésére.
Feküdj hanyatt, húzd fel a térdeidet, a talpad legyen a földön. Emeld fel a csípődet, amíg a tested egyenes vonalat alkot a térdedtől a válladig. Szorítsd meg a feneked a mozdulat tetején, majd lassan engedd vissza.
Bors-tipp: Helyezz egy nehezebb tárgyat (például egy nagy könyvet vagy súlyt) a csípődre, hogy fokozd az intenzitást.
Ez a gyakorlat a középső és kis farizmot célozza meg, ami segít formásabbá és feszesebbé tenni a feneked.
Feküdj az oldaladra és támaszkodj a könyöködre. Egyenes lábbal emeld fel a felső lábad, majd lassan engedd vissza. Mindkét lábbal ismételd meg a gyakorlatot.
Bors-tipp: Gumiszalaggal nehezítheted a gyakorlatot.
Ez a gyakorlat a belső combokat és a farizmot is megdolgoztatja.
Állj széles terpeszben, a lábfejek kifelé nézzenek. Hajlítsd be a térdeidet, és ereszkedj le, mintha egy székre ülnél. Nyomd vissza magad felfelé, miközben a fenekedet összeszorítod.
Bors-tipp: Ha van kézi súlyzód vagy vízzel töltött palackod, fogd a mellkasod előtt.
A rendszeresség kulcsfontosságú a kerek popsihoz. Heti 3-4 alkalommal végezd el a gyakorlatokat. Figyelj oda még a fokozatosságra: ha könnyűnek érzed, növeld az ismétlésszámot vagy használj súlyt. Az edzés csak az egyik pillére a popsi formálásának, a másik a helyes táplálkozás. Egy feszes, formás fenékhez fehérjedús étrendre is szükség van. Egyél elegendő fehérjét (pl. csirkemell, hal, tojás, hüvelyesek) és hagyj időt a regenerációra is; ne edzd mindennap ugyanazokat az izmokat!
Ezzel az otthoni edzéstervvel hamar formásabb és kerekebb popsid lehet, ráadásul eszközök nélkül is elvégezhetők a gyakorlatok. Ha rendszeresen mozogsz és odafigyelsz a táplálkozásodra, akár három héten belül látványos változást tapasztalhatsz. Ne feledd: a kitartás és a következetesség a siker kulcsa.
