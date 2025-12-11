Kerek és feszes popsi 7 nap alatt? Próbáld ki ezt a titkos edzéstervet

Már öt otthon elvégezhető gyakorlattal is feszesebb, kerekebb popsit gyúrhatsz magadnak.

A cél mielőbbi elérése érdekében fontos a rendszeresség és a fehérjedús étrend.

Néhány jól megválasztott gyakorlattal és egy kis kitartással bárki feszes popsival büszkélkedhet. Ebben a cikkben egy egyszerű, de hatékony edzéstervet mutatunk, amely segít tónusosabbá tenni a fenékizmokat, akár otthoni környezetben is. Íme a feszes popsi titka!

A kerek és feszes popsi nem elérhetetlen álom, viszont meg kell dolgozni érte / Fotó: Halay Alex / Shutterstock

Mi kell a feszes popsihoz?

Ezekhez a gyakorlatokhoz nincs szükséged semmilyen professzionális felszerelésre, edzőre, vagy bármiféle előzetes ismeretre. Kezdőknek és haladóknak egyaránt ideálisak lesznek. A jó öreg guggoláson kívül érdemes olyan gyakorlatokat is beillesztened, amelyekkel a nagy, közepes és kis farizmokat egyaránt átmozgatod, ugyanis nem elegendő csak egyetlen részre koncentrálnim, ha az egész feneked formában akarod tudni.

A kerek fenékhez elsősorban a farizmokat kell megerősíteni. Ez három fő izomcsoportból áll:

nagy farizom (gluteus maximus) – ez határozza meg a fenék méretét és formáját;

középső farizom (gluteus medius) – segíti az oldalirányú mozgásokat és a feszességet;

kis farizom (gluteus minimus) – stabilizáló szerepet játszik.

Otthoni edzésterv a kerek fenékért

A következő edzésterv célzottan erősíti a felsorolt izmokat, hogy feszesebb, kerekebb és formásabb popsid legyen. Az edzést heti 3-4 alkalommal érdemes elvégezned, így 4-6 héten belül látványos eredményt érhetsz el.

1. Guggolás (Squat) – 3x15 ismétlés

A guggolás a fenékformálás egyik legjobb gyakorlata, mivel az egész alsótestet megdolgoztatja.

Hogyan csináld?

Állj csípőszéles terpeszben, a lábfejek kissé kifelé néznek. Hajlítsd be a térdeidet, mintha egy székre akarnál leülni. Engedd le a csípőd legalább derékszögig, majd nyomd vissza magad felfelé. A sarkadon legyen a súly, és ügyelj arra, hogy ne dőlj előre!

Bors-tipp: Ha nehezíteni szeretnéd a gyakorlatot, tarts egy vízzel töltött palackot vagy kézi súlyzót a mellkasod előtt.

2. Kitörés (Lunges) – 3x12 ismétlés lábanként

Ez a gyakorlat remekül formálja a feneket és a combokat is.