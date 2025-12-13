Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bejgli liszt és cukor nélkül

Bejgli liszt és cukor nélkül – így nem kell lemondanod az ünnepi édes élvezetről

2025. december 13.
Ki mondta, hogy le kell mondanod a klasszikus karácsonyi ízekről, csak mert diétázol? A bejgli liszt és cukor nélkül is isteni finom! Ha kipróbálod ezt a receptet, soha többé nem fogod a hagyományos verziót készíteni.
  • A liszt- és cukormentes bejgli tésztája szinte megkülönböztethetetlen az eredeti sütemény tésztájától.
  • A cukormentes dió- és máktöltelék minden diétázó számára tökéletes édesség. 
  • A diétás bejgli összeállítása nagyjából másfél órát vesz igénybe.

A bejgli liszt és cukor nélkül pofonegyszerűen elkészíthető, és biztos lehetsz benne, hogy a vendégeid mind a tíz ujjukat megnyalják majd, ha megkóstolják. Az ünnep nem igazi bejgli nélkül, miért pont te mondanál le erről az édes élvezetről? A megfelelő alapanyagokkal ugyanolyan omlós, illatos és édes lehet, mint a klasszikus verzió.

Bejgli liszt és cukor nélkül
Bejgli liszt és cukor nélkül: diétás desszert, amelyet te is bátran ehetsz az ünnepek alatt
Fotó: grafvision

Recept: bejgli liszt és cukor nélkül

A diétás bejgli tésztája selymes marad, a töltelék pedig édes és krémes, még hozzáadott cukor nélkül is. Engedd, hogy az ünnepi vacsora élvezete idén bűntudat nélkül találjon rád.

Hozzávalók – a lisztmentes tésztához (2 rúdhoz):

Ha kerülöd a glutént, ez a tészta lesz a neked való.

  • 20 dkg finom őrleményű mandulaliszt
  • 6 dkg mogyoró- vagy kókuszliszt 
  • 5 dkg eritrit-stevia keverék 
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1 csipet só
  • 8 dkg vaj vagy kókuszolaj
  • 2 tojás
  • 2 evőkanál natúr görög joghurt (ez segít rugalmasabbá tenni a tésztát)
  • 1 teáskanál vanília-kivonat

Hozzávalók a cukormentes diótöltelékhez:

  • 25 dkg darált dió
  • 1 dl cukormentes mandulatej
  • 6 dkg eritrit-stevia keverék
  • 1 evőkanál citromhéj
  • 1 teáskanál fahéj
  • 1 evőkanál rumaroma

Hozzávalók a cukormentes máktöltelékhez:

  • 25 dkg darált mák
  • 1 dl cukormentes mandulatej
  • 6 dkg eritrit-stevia keverék
  • 1 teáskanál citromhéj
  • 1 teáskanál vanília

Hogyan készítsd el a bejglit?

A bejgli elkészítése innentől már cseppet sem nehéz feladat, ugyanazt kell tenned, mintha a hagyományos változatot készítenéd.

A gluténmentes tészta összeállítása: 

  1. A száraz hozzávalókat – mandulaliszt, mogyoróliszt/kókuszliszt, eritrit-stevia, sütőpor, só – keverd össze egy tálban.
  2. Add hozzá a vajat, a tojásokat, a joghurtot és a vaníliát, majd dolgozd össze egy puha, rugalmas tésztává.
  3. Formázz belőle egy gombócot, tekerd frissentartó fóliába, és tedd hűtőbe legalább 45 percre – így könnyebb lesz nyújtani.

A töltelék készítése: 

  1. A dió- vagy máktöltelék hozzávalóit keverd össze egy lábosba, majd alacsony lángon csak addig melegítsd, amíg kissé sűrű, kenhető masszát nem kapsz.
  2. Hagyd teljesen kihűlni, különben szétszakítja a tésztát.

Feltekerés és sütés:

  1. A tésztát két sütőpapír között nyújtsd 0,5 cm vastagságú téglalappá
  2. Kend meg a töltelékkel, majd óvatosan a papír segítségével tekerd fel
  3. Kend meg felvert tojással a tetejét, majd 180°C-on, 25–30 perc alatt süsd aranybarnára.

Bors tipp: Csak akkor szeleteld fel, ha már teljesen kihűlt, mert a maglisztek miatt olyankor lehet szépen vágni.

Mitől lesz a bejgli olyan bejglisen finom?

A hagyományos bejgli jellegzetes ünnepi illatát nemcsak a dió vagy a mák adja, hanem a citromhéj és a vanília egyensúlya. Régi szakácskönyvek szerint a diótölteléket sosem szabad túl sok folyadékkal lazítani, mert akkor „elúszik az íze”. A modern cukormentes változatoknál különösen fontos a fűszerek szerepe: a fahéj természetes édes érzetet ad, így jóval kevesebb édesítő is elegendő, ráadásul sokat tesz az egészségedért is.

Ha kipróbálnád a liszt- és cukormentes kókuszgolyót is, nézd meg az alábbi videót:

