Bejgli liszt és cukor nélkül – így nem kell lemondanod az ünnepi édes élvezetről

A bejgli liszt és cukor nélkül pofonegyszerűen elkészíthető, és biztos lehetsz benne, hogy a vendégeid mind a tíz ujjukat megnyalják majd, ha megkóstolják. Az ünnep nem igazi bejgli nélkül, miért pont te mondanál le erről az édes élvezetről? A megfelelő alapanyagokkal ugyanolyan omlós, illatos és édes lehet, mint a klasszikus verzió.
A diétás bejgli tésztája selymes marad, a töltelék pedig édes és krémes, még hozzáadott cukor nélkül is. Engedd, hogy az ünnepi vacsora élvezete idén bűntudat nélkül találjon rád.
Ha kerülöd a glutént, ez a tészta lesz a neked való.
A bejgli elkészítése innentől már cseppet sem nehéz feladat, ugyanazt kell tenned, mintha a hagyományos változatot készítenéd.
Bors tipp: Csak akkor szeleteld fel, ha már teljesen kihűlt, mert a maglisztek miatt olyankor lehet szépen vágni.
A hagyományos bejgli jellegzetes ünnepi illatát nemcsak a dió vagy a mák adja, hanem a citromhéj és a vanília egyensúlya. Régi szakácskönyvek szerint a diótölteléket sosem szabad túl sok folyadékkal lazítani, mert akkor „elúszik az íze”. A modern cukormentes változatoknál különösen fontos a fűszerek szerepe: a fahéj természetes édes érzetet ad, így jóval kevesebb édesítő is elegendő, ráadásul sokat tesz az egészségedért is.
Ha kipróbálnád a liszt- és cukormentes kókuszgolyót is, nézd meg az alábbi videót:
