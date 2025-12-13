Bejgli liszt és cukor nélkül – így nem kell lemondanod az ünnepi édes élvezetről

A liszt- és cukormentes bejgli tésztája szinte megkülönböztethetetlen az eredeti sütemény tésztájától.

A cukormentes dió- és máktöltelék minden diétázó számára tökéletes édesség.

A diétás bejgli összeállítása nagyjából másfél órát vesz igénybe.

A bejgli liszt és cukor nélkül pofonegyszerűen elkészíthető, és biztos lehetsz benne, hogy a vendégeid mind a tíz ujjukat megnyalják majd, ha megkóstolják. Az ünnep nem igazi bejgli nélkül, miért pont te mondanál le erről az édes élvezetről? A megfelelő alapanyagokkal ugyanolyan omlós, illatos és édes lehet, mint a klasszikus verzió.

Bejgli liszt és cukor nélkül: diétás desszert, amelyet te is bátran ehetsz az ünnepek alatt

Fotó: grafvision

Recept: bejgli liszt és cukor nélkül

A diétás bejgli tésztája selymes marad, a töltelék pedig édes és krémes, még hozzáadott cukor nélkül is. Engedd, hogy az ünnepi vacsora élvezete idén bűntudat nélkül találjon rád.

Hozzávalók – a lisztmentes tésztához (2 rúdhoz):

Ha kerülöd a glutént, ez a tészta lesz a neked való.

20 dkg finom őrleményű mandulaliszt

6 dkg mogyoró- vagy kókuszliszt

5 dkg eritrit-stevia keverék

1 teáskanál sütőpor

1 csipet só

8 dkg vaj vagy kókuszolaj

2 tojás

2 evőkanál natúr görög joghurt (ez segít rugalmasabbá tenni a tésztát)

1 teáskanál vanília-kivonat

Hozzávalók a cukormentes diótöltelékhez:

25 dkg darált dió

1 dl cukormentes mandulatej

6 dkg eritrit-stevia keverék

1 evőkanál citromhéj

1 teáskanál fahéj

1 evőkanál rumaroma

Hozzávalók a cukormentes máktöltelékhez:

25 dkg darált mák

1 dl cukormentes mandulatej

6 dkg eritrit-stevia keverék

1 teáskanál citromhéj

1 teáskanál vanília

Hogyan készítsd el a bejglit?

A bejgli elkészítése innentől már cseppet sem nehéz feladat, ugyanazt kell tenned, mintha a hagyományos változatot készítenéd.

A gluténmentes tészta összeállítása:

A száraz hozzávalókat – mandulaliszt, mogyoróliszt/kókuszliszt, eritrit-stevia, sütőpor, só – keverd össze egy tálban. Add hozzá a vajat, a tojásokat, a joghurtot és a vaníliát, majd dolgozd össze egy puha, rugalmas tésztává. Formázz belőle egy gombócot, tekerd frissentartó fóliába, és tedd hűtőbe legalább 45 percre – így könnyebb lesz nyújtani.

A töltelék készítése:

A dió- vagy máktöltelék hozzávalóit keverd össze egy lábosba, majd alacsony lángon csak addig melegítsd, amíg kissé sűrű, kenhető masszát nem kapsz. Hagyd teljesen kihűlni, különben szétszakítja a tésztát.

Feltekerés és sütés:

A tésztát két sütőpapír között nyújtsd 0,5 cm vastagságú téglalappá Kend meg a töltelékkel, majd óvatosan a papír segítségével tekerd fel Kend meg felvert tojással a tetejét, majd 180°C-on, 25–30 perc alatt süsd aranybarnára.

Bors tipp: Csak akkor szeleteld fel, ha már teljesen kihűlt, mert a maglisztek miatt olyankor lehet szépen vágni.

Mitől lesz a bejgli olyan bejglisen finom?

A hagyományos bejgli jellegzetes ünnepi illatát nemcsak a dió vagy a mák adja, hanem a citromhéj és a vanília egyensúlya. Régi szakácskönyvek szerint a diótölteléket sosem szabad túl sok folyadékkal lazítani, mert akkor „elúszik az íze”. A modern cukormentes változatoknál különösen fontos a fűszerek szerepe: a fahéj természetes édes érzetet ad, így jóval kevesebb édesítő is elegendő, ráadásul sokat tesz az egészségedért is.