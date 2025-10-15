10 dolog, amit a dietetikusok mindig betesznek a kosárba – Neked is fel kellene írnod a bevásárlólista elejére

Legyen szó kis vagy nagy bevásárlásról, senki sincs könnyű helyzetben, főleg, azok, akik törekednek az egészséges életmódra. A boltok polcain ugyanis gyakran változik az árukészlet, ráadásul elcsábulni sem nehéz, ha az ember meglátja az édességes részleget. Éppen ezért lehet hasznos kellék a bevásárlólista, aminek már az elejére érdemes felírni azokat a tételeket, melyek az egészségünket szolgálják. Minél több ilyen élelmiszert látunk ugyanis a kosárban, annál kevésbé szeretnénk majd „bűnös élvezetekkel” kiegészíteni annak tartalmát.

Az egészséges ételek látványa a kosárban segíthet abban, hogy hétről hétre változzon a bevásárlólista

Ezeket írják fel a dietetikusok a bevásárlólista soraiba

A Delish online gasztronómiai magazin cikkében két dietetikus szakértő közzétette saját listáját: Lauren Manaker és Kristen Lorenz megosztották az olvasókkal, melyek azok az élelmiszerek, melyeket rendszeresen megvásárolnak. A táplálkozási szakemberek a fehérjében, rostokban és antioxidánsokban bővelkedő ételeket részesítik előnyben, melyek az elfoglalt napokon is jó alapanyagok lehetnek. Íme, a 10 pontból álló lista:

Tojás: a rendkívül sokoldalú élelmiszer különösen egészséges, egy darab hozzávetőlegesen 6 gramm fehérjét tartalmaz, méghozzá az összes esszenciális aminosavat. A teljes értékű fehérjeforrás ezen kívül vitaminokban is bővelkedik, ezért érdemes minden nap a tányérra tenni. Görög joghurt: szintén kiváló fehérjeforrás, ráadásul változatosan használható fel. Készülhet belőle reggeli, kiegészíthetjük az ebédet és a vacsorát is vele, sőt, tökéletes nassolnivaló lehet a joghurt. Helyettesíthetjük vele a tejfölt is. Mogyoróvaj: valóságos szuperélelmiszer, ami nemcsak finom, de jó fehérje-, rost- egészséges zsír- és esszenciális tápanyagforrás is egyben. Turmixba, kásába, teljes kiőrlésű kenyérre, gyümölcsökhöz, sőt, akár zöldségek mellé is érdemes fogyasztani, persze csak mértékkel. Fagyasztott bogyós gyümölcsök: igazi aduász a zacskós kiszerelésben kapható gyümölcsmix, amit télen-nyáron fel lehet használni a konyhában. Természetes cukor- és antioxidánsforrás, a fagyasztóban pedig sosem romlik meg. Ehetjük önmagában, tehetjük kásákhoz, chia pudinghoz, smoothie-khoz. Leveles zöldségek: nemcsak isteni salátaalapok, szendvicsbe és főételek mellé is fogyaszthatók, ráadásul rengeteg rostot, vitamint, ásványi- és tápanyagot tartalmaznak. Érdemes ezért minél gyakrabban felhasználni a kelkáposztát, spenótot és egyéb salátaféléket. Kombucha: itthon az elmúlt években vált igazán népszerűvé az értékes teaalapanyag, ami kifejezetten energizáló tulajdonságú, és tele van probiotikumokkal, melyek jótékonyan hatnak a bélrendszerei egészségre. A napi 1,5 dl-t viszont ne lépjük át, mert gyomorégést tapasztalhatunk. Szőlő: habár nálunk szezonális gyümölcs, tanácsos az év többi részében is minél gyakrabban fogyasztani. Ha lehetőségünk van rá, fagyasszuk le egészben, vagy akár pépesített változatban, és használjuk fel miden hónapban. Természetesen édes és még hidratál is. Konzervbab: az egyik legjobb dolog, ami az étkezésünkkel történhet, az a bab! A kitűnő rost- és fehérjeforrás számtalan ételhez illeszthető. A változatos formában elkészíthető és megehető hüvelyesből érdemes mindig tartani otthon pár dobozzal. Rizs: legyen szó bármilyen formájú és típusú, fehér vagy barna rizsről, ezt az alapélelmiszert is tanácsos sűrűn beszerezni és valamilyen formában elkészíteni, főleg, hogy egy igazi tápanyagbombáról van szó. 100%-os narancslé: akár frissen facsarjuk, akár készen vesszük, a mediterrán gyümölcs leve csodaszer lehet a mindennapokban. Telis-tele van C-vitaminnal és olyan értékes tápanyagokkal, melyek támogatják az immunrendszert, de még az izomműködést, emésztést és a megfelelő energiaszint fenntartását is.

