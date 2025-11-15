Az edző szerint ez valóban működik – Így segít a 3x3 12-ig szabály a fogyásban

Ahogy közelegnek az ünnepek, szinte már érzed a levegőben a frissen sült bejgli és a mézeskalács illatát, miközben igyekszel ellenállni a csábításnak, hogy a flitteres ruhádban is jól mutass. Emellett pedig valószínűleg arra sem vágysz, hogy az anyósod megkérdezze, „ugye nem vagy terhes”? Ezért, ha karácsonyig le szeretnél adni egy kis felesleget, de nem tudod, hogy hogyan, mutatunk egy olyan módszert, ami a fogyásban nagy segítségedre lehet.

Ha fogyás a célod, akkor kezdd ezzel a módszerrel!

Forrás: 123RF

Nem megy a fogyás? Ez a szabály felkészít a diétára

Ha régóta szeretnél életmódot váltani, akkor 3x3 12-ig szabály tökéletes lehet számodra, hiszen segít az egészséges szokások elsajátításában. A trend Abbie Overturf edző és tartalomkészítő nevéhez köthető, melynek az a célja, hogy fittebb, energikusabb és egészségesebb legyél. Bár a módszer nem kecsegtet óriási változással és azt sem határozza meg, mit tegyél a nap hátralevő részében, mégis egy tökéletes alapot ad ahhoz, hogy kirobbanó energiával indítsd a reggelt.

A pofonegyszerű 3x3 12-ig szabályt szerint délig, azaz 12 óráig tegyél meg 3000 lépést, egyél meg 30 gramm fehérjét és idd meg a napi folyadékbeviteled egyharmadát.

A megfelelő lépésszám is támogathatja a fogyásod.

Fotó: Sorrasak Jar Tinyo

Hogyan segíti a 3x3 12-ig szabály a fogyásodat?

Amennyiben egyszerre szeretnél izmot növelni és zsírt égetni, ez egy tökéletes módszer ahhoz, hogy segítsen a testösszetétel megváltoztatásában, amely ráadásul még az élettartamodat is megnövelheti.

Ebben rejlik a reggeli lépésszám titka

A megfelelő napi lépésszámot manapság egyre több szakértő hangsúlyozza, különösen, ha valakinek nagyon nincs ínyére az edzőtermi edzés vagy az aktívabb mozgásformák. Ha reggel mindössze 3000 lépéssel indítod a napot, ami körülbelül 30 perc sétának felel meg, az már pozitívan befolyásolhatja a kondíciót. Emellett a nap folyamán végzett aktivitások összeadódnak ezáltal elősegítve a fogyást.

Ezért olyan népszerű a fehérje

Az utóbbi években a szakértők az egekig magasztalták a fehérjét és annak fontosságát, ami segít az izomépítésben és megtartásban. Emellett hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, ami rendkívül hasznos a diétában, illetve pozitívan befolyásolja az anyagcserét is.

Így támogatja a hidratálás a céljaidat

A hidratálás kulcsfontosságú, ha az egészségedről vagy a fogyási céljaidról van szó, ugyanis befolyásolja az anyagcserét, a kognitív funkciókat és az energiaszintet is. Továbbá a diétában segít, hogy ne keverd össze a szomjúságot az éhséggel.