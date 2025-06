/Legnagyobb hazugságok a fogyókúráról: 6 legmegdöbbentőbb diétás tévhit, aminek valószínűleg te is bedőltél

A 80-as évektől kezdve nagy mértékben megnőtt a túlsúlyos és elhízott emberek száma, a probléma azonban nem csak a megjelenésünk, hanem az egészségünk szempontjából is nagyon fontos, ugyanis számos betegség kockázatát növelheti. Ennek következtében sokan szeretnének fogyni, ezért az internetek kutatnak a csodákat ígérő megoldások után. Sajnos azonban még napjainkban is rengeteg diétás tévhit él, amikről most lerántjuk a leplet.

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb diétás tévhitek: amit az egészséges étkezésről rosszul tudsz

A szénhidrátok hizlalnak

Biztosan nem egyszer találkoztál már azzal a mondattal, hogy „a szénhidrátok hizlalnak”. Ez a makrotápanyag azonban kulcsfontosságú egy kiegyensúlyozott étrend fenntartásához, csupán arra kell jobban odafigyelni, hogy milyen típusút és mekkora mennyiségben fogyasztasz. Válassz magas rost- és keményítőtartalmú szénhidrátokat, amelyek lassú felszívódásuk miatt hosszabb ideig biztosítanak energiát a szervezetednek. Nem a szénhidrát hizlal, hanem a kalóriatöbblet!

A helyi zsírégetés létezik

A genetikából adódóan egyesek hajlamosabbak jobban a hasukra, míg mások a fenekükre és a combjukra hízni. A legtöbben ezért csak az adott területről szeretnék eltüntetni a felesleget, ez azonban teljesen ellent mond a fizikai törvényeinek. Számos tanulmány ugyanis megcáfolta a helyi zsírégetés mítoszát és megállapították, hogy a zsírvesztés az egész testre kiterjed, nemcsak egy adott részre.

A zsírégetők még odafigyelés nélkül is kifejtik a hatásukat

A zsírégető kapszulák és löttyök igen csábítóak lehetnek, hiszen bármilyen erőfeszítés nélkül égetik a kalóriákat, legalábbis ezt mondják a reklámok. Bár a szóban forgó étrend-kiegészítők többsége – amelyek növényi összetevőket is tartalmaznak – valóban pozitív hatással lehetnek a szervezetre, azonban megfelelő étrend és mozgás nélkül biztosan nem fognak segíteni céljaid elérésében.

Az egészséges nem egyenlő a diétással

Rengetegen kapcsolják össze az egészségesebb életmódot fogyási céljaikkal, de a kettő nem egy és ugyanaz. Ugyanis, ha egészségesebben kezdesz étkezni, de nem figyelsz oda a kalóriadeficitre, az egész semmit sem fog érni. Csak akkor fogsz tudni megszabadulni a feleslegtől, ha kalóriadeficitben vagy, legyen szó akár egészségtelen, akár egészséges ételekről.