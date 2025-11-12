Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
2 összetevős klasszikus csipkebogyó lekvár egyszerűen – Ezt idén kár lenne kihagynod

Filléres csipkebogyólekvár egyszerűen, 2 összetevőből – Ezt idén kár lenne kihagynod

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 13:15
Az őszi csodanövény, amit mindenki jól ismer. A csipkebogyó igazi C-vitamin bomba, mégis kevesen merik alapanyagként használni a konyhában. Itt az ideje, hogy ez változzon. Most hoztunk egy tuti csipkebogyólekvár receptet, amit idén kár lenne kihagynod!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Szereted a csipkebogyólekvárt, de eleged van abból, hogy egy üveg jó minőségű termék ára egy kisebb vagyonnal felér? Akkor eljött az idő, hogy idén otthon, fillérekből elkészítsd a klasszikus házi csipkebogyólekvárt. Hidd el, nem nagy ördöngösség, bátran vágj bele, a pénztárcád is hálás lesz!

Egy nő épp csipkebogyót szed hogy csipkebogyólekvárt készíthessen
2 összetevős klasszikus csipkebogyólekvár egyszerűen. 
Fotó: 123F

Csipkebogyólekvár egyszerűen

Csipkebogyó

Igazi csodanövény, tele van C-vitaminnal, amire a hideg idő beköszöntével nagy szükségünk van, hogy immunrendszerünk elég erős legyen, és felvegye a harcot megfázással szemben.

Mikor gyűjtsük a csipkebogyót?

Ha lekvárt szeretnénk készíteni, mindenképpen várjuk meg míg „megcsípi a dér”. Miért? Mert az első fagy megpuhítja és édesíti a bogyókat, így a feldolgozásnál is könnyebb dolgod lesz.

Csipkebogyólekvár recept lépésről lépésre

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 2 kg csipkebogyó
  • 80 dkg cukor

Így készítsd el egyszerűen

A csipkebogyót jó alaposan mosd át, és vágd le a bogyók mindkét végét.

Tedd a megtisztított csipkebogyót egy nagy fazékba, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy 3 ujjnyira ellepje.

Forrald fel, majd 1 órán keresztül lassú tűzön főzd, néha kavargasd meg, mert hajlamos a leragadásra.  

Most jön a macerás rész, de ne izgulj, nem tart sokáig. Fogj egy vékony lyukú szűrőt és egy kanál segítségével passzírozd át rajta a csipkebogyó főzetet. Ennél a lépésnél nemcsak a héj és a mag eltávolítása kulcsfontosságú, de magában a csipkebogyóban lévő apró szúrós szőröktől is meg kell szabadulnod. Hogy biztosra menj, ezt a folyamatot akár 2x is érdemes elvégezned.

A csipkebogyópépet tedd vissza a tűzre és kilogrammonként körülbelül 50 dkg cukrot adagolj hozzá. Ha édesebbre szeretnéd, ízlés szerint adagolhatsz még a lekvárhoz.  

Miután a cukor elolvadt, további 20 percig főzd a lekvárt, majd öntsd tiszta befőttesüvegekbe, utána dunsztold. Süteményekhez és húsokhoz is kiváló, de karácsonyi ajándéknak sem utolsó: tedd ünnepi csomagolásba és kész is a házi finomság, aminek a receptjét mindenki elkéri majd.

  • csipkebogyó magas C-vitamin tartalmú
  • ha lekvárt készítesz, várd meg míg megcsípi a dér
  • remek megfázás kezelésében
  • klasszikus csipkebogyólekvár recept 

Ha kedvet kaptál a csipkebogyólekvárhoz, nézd meg az alábbi videót:



 

