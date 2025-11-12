Filléres csipkebogyólekvár egyszerűen, 2 összetevőből – Ezt idén kár lenne kihagynod

Szereted a csipkebogyólekvárt, de eleged van abból, hogy egy üveg jó minőségű termék ára egy kisebb vagyonnal felér? Akkor eljött az idő, hogy idén otthon, fillérekből elkészítsd a klasszikus házi csipkebogyólekvárt. Hidd el, nem nagy ördöngösség, bátran vágj bele, a pénztárcád is hálás lesz!

2 összetevős klasszikus csipkebogyólekvár egyszerűen.

Csipkebogyólekvár egyszerűen

Csipkebogyó

Igazi csodanövény, tele van C-vitaminnal, amire a hideg idő beköszöntével nagy szükségünk van, hogy immunrendszerünk elég erős legyen, és felvegye a harcot megfázással szemben.

Mikor gyűjtsük a csipkebogyót?

Ha lekvárt szeretnénk készíteni, mindenképpen várjuk meg míg „megcsípi a dér”. Miért? Mert az első fagy megpuhítja és édesíti a bogyókat, így a feldolgozásnál is könnyebb dolgod lesz.

Csipkebogyólekvár recept lépésről lépésre

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

2 kg csipkebogyó

80 dkg cukor

Így készítsd el egyszerűen

A csipkebogyót jó alaposan mosd át, és vágd le a bogyók mindkét végét.

Tedd a megtisztított csipkebogyót egy nagy fazékba, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy 3 ujjnyira ellepje.

Forrald fel, majd 1 órán keresztül lassú tűzön főzd, néha kavargasd meg, mert hajlamos a leragadásra.

Most jön a macerás rész, de ne izgulj, nem tart sokáig. Fogj egy vékony lyukú szűrőt és egy kanál segítségével passzírozd át rajta a csipkebogyó főzetet. Ennél a lépésnél nemcsak a héj és a mag eltávolítása kulcsfontosságú, de magában a csipkebogyóban lévő apró szúrós szőröktől is meg kell szabadulnod. Hogy biztosra menj, ezt a folyamatot akár 2x is érdemes elvégezned.

A csipkebogyópépet tedd vissza a tűzre és kilogrammonként körülbelül 50 dkg cukrot adagolj hozzá. Ha édesebbre szeretnéd, ízlés szerint adagolhatsz még a lekvárhoz.

Miután a cukor elolvadt, további 20 percig főzd a lekvárt, majd öntsd tiszta befőttesüvegekbe, utána dunsztold. Süteményekhez és húsokhoz is kiváló, de karácsonyi ajándéknak sem utolsó: tedd ünnepi csomagolásba és kész is a házi finomság, aminek a receptjét mindenki elkéri majd.

