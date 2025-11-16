Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
50 feletti boldog fitt nő edzés közben

50 felett is fitten – Ezt tudja a pár perces japán gyakorlat, a Radio Taiso

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 07:15
egészségfitt50 felett
Szeretnéd évekkel meghosszabbítani az életed és formába kerülni? Akkor próbáld ki a pár perces japán gyakorlatot, a Radio Taisot, ami 50 felett is fitten tart.Ha szívesen kipróbálnád, akkor tarts velünk, ugyanis cikkünkben felfedjük, mit tud valójában ez nem mindennapi mozgásforma!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Köztudott, hogy az egész világon Japánban a legmagasabb a várható élettartam, ami egyértelműen az emberek egészségtudatosságának köszönhető. A japánok ugyanis hatalmas hangsúlyt fektetnek a minőségi kapcsolatokra, a pozitív életszemléletre, a kiegyensúlyozott étrendre, valamint a mozgásra, hiszen ők is jól tudják, hogy a hosszú élet elengedhetetlen része a fitt test. Amennyiben pedig 50 felett te is formában akarsz maradni, illeszd be a Radio Taisot a mindennapjaidba és hozd ki magadból a maximumot!

Fitt 50 feletti nő edzés után
50 felett is fitten tart a Radio Taiso
Fotó: Shutterstock 

A kor csak egy szám: légy energikus 50 felett is a Radio Taiso gyakorlattal!

Bár sokan úgy vélik, hogy a fittség titka a csodabogyókban és a kínkeserves diétákban rejlik, azonban egy 3-10 perces mozgásforma erre igencsak rácáfol, amivel a japánok már közel 100 éve indítják a reggelt. Ennek a gyakorlatnak a neve Radio Taiso (rádiótorna), ami egy rádióműsoron alapul, melyet 1928-ban kezdtek el sugározni. A gyakorlatsor viszont az évtizedek során a kultúra részévé vált, ami a fiatal és az idős generációk körében is egyaránt népszerű. A zenével kísért edzés célja, hogy finom mozdulatokkal ébressze fel a testet.

Ne habozz, próbáld ki ez a különleges mozgásformát!

A gyakorlat alatt egy sor mozgásvariációt kell végigcsinálnod, ami rendkívül egyszerű és csak néhány percet vesz igénybe. Először állj meg egyenes háttal, zárt lábakkal, majd lendítsd a karjaidat előre (ahogy a videón látható), majd oldalra nyújtva engedd le őket. (Az edzés előrehaladtával a mozdulatok egyre több energiát vesznek majd igénybe.) Ezt követően folytasd a gyakorlatokat az alábbi videó alapján, ami sorra veszi az összes mozdulatot.  

Sportoló boldog és fitt 50 feletti pár
A japán mozgásformától mozgékonyabb és erősebb leszel
Fotó: Shutterstock 

A mozgásforma, ami 50 felett is fitten tart

Az ezzel kapcsolatos, korábbi kutatások kimutatták, hogy a japán gyakorlatsort rendszeresen alkalmazó idős emberek sokkal mozgékonyabban és erősebbek voltak, mint kortársaik. Így, ha te is hosszú és egészséges életre vágysz, illetve fitt megjelenésre, jobb, ha a Radio Taisot minél hamarabb beiktatod a reggeleidbe!

Amennyiben fájdalmat érzel, túlzottan megemelkedik a pulzusod, émelyegni kezdesz vagy hányingert tapasztalsz, azonnal hagyd abba a gyakorlatsort!

Az alábbi videó segítségével te is végigcsinálhatod a gyakorlatsort. Építsd be a reggeleidbe, és maradj fitt!

