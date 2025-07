Megelőzte a korát, erre a reggelire esküdött Diana hercegné

Reggeli tekintetében Diana hercegné megelőzte a trendeket. Egy séf szerint, aki korábban neki dolgozott, a hercegné már azelőtt szerette ezt az ételt, mielőtt világszerte elterjedtté vált volna. Ma már egyesek létezni sem tudnak nélküle, akkoriban Diana érzett így.

Diana mindennap ezt reggelizte

Fotó: RONALD BELL / Northfoto

Darren McGrady, Diana hercegné korábbi séfje felfedte, hogy mi volt az az étel, amit a hercegné minden nap előszeretettel fogyasztott. 1982 és 1997 között a séf a királyi udvarban dolgozott, először a néhai II. Erzsébet királynőt és Fülöp herceget szolgálta, majd Diana magánséfje lett a Kensington-palotában. A hercegnének és két fiának, Vilmos és Harry hercegnek főzött, ám a hercegné egyetlen reggeli megszállottja lett.

Amikor Diana séfje lettem, az élete visszatért a normális kerékvágásba. 119 különböző jótékonysági szervezet támogatója volt, hetente háromszor edzett a tornateremben, és soha nem nézett ki jobban

- idézi a séf szavait a People.

Diana hercegné folyton azt mondogatta neki, hogy ő csak a zsírokkal foglalkozzon, míg ő maga a szénhidrátokkal és az edzéssel. A hercegné egészségesen táplálkozott, kedvenc reggelije egy úgynevezett ,,egész éjszakán át áztatott zabpehely" volt. Míg az egész éjszakán át áztatott zabpehely 2012 körül vált népszerűvé és azóta is divatos, Diana már közel 20 évvel korábban, 1993-ban is fogyasztotta. Azt is elárulta, hogyan és hol lett a hercegné nagy kedvence ez az étel.

Valójában egy svájci egészségügyi klinikára ment, és ott kóstolta meg ezeket az éjszakán át áztatott zabpelyheket.

- magyarázza Darren.

A hercegné nagyon finomnak találta és az összes hozzávaló egészséges volt.

Ellopta a receptet, hazajött, és azt mondta: »Darren, minden nap ezt akarom reggelire«.”

Ezután elmagyarázta, hogyan kell elkészíteni:

Először frissen facsart narancslébe kell áztatni a zabpelyhet, majd egy éjszakára a hűtőbe kell tenni, végül hozzá kell keverni görög joghurtot, mézet és citromlevet. A királyi séf almát reszelt a zabpehelyre, majd áfonyát és diót adott hozzá.

A séf nevetve vallotta be, hogy annyira finom volt ez a reggeli, hogy mikor Diana hercegné ezt kívánta, akkor kétszeres adagot készített, hogy a séf is reggelizhessen belőle.