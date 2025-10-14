Sokakat váratlanul ért: idén jóval hamarabb érkezik az óraátállítás

Noha hosszú évek óta szó van róla, hogy végleg megszabadulunk az óraátállítástól, még nem született döntés az eltörléséről az Európai Unióban, így sejthető, hogy egy darabig még velünk marad a nyári időszámítás és a téli időszámítás váltakozása. Sokakban rögtön felmerül a kérdés: akkor most egy órával többet vagy kevesebbet alhatunk? Nos, a jó hír: többet. Ami azonban többeket váratlanul érhet: jóval hamarabb lesz az idei óraátállítás, mint azt megszokhattuk. De hogy pontosan mikor?

Korábban érkezik az óraátállítás, mint szokott Fotó: Unsplash

Mikor lesz az óraátállítás idén?

A téli időszámításra minden évben október utolsó vasárnapján hajnal háromkor állunk át: ekkor kell az órákat 2:00-ra átállítani. Szerencsére a legtöbb lakásban már javarészt digitális órák vannak, így nem különösebben kell bajlódni az átállítással, pláne az okostelefonok és számítógépek esetében, de az analóg időmérőket még magunknak kell átállítanunk. És hogy miért mondjuk, hogy jóval hamarabb lesz idén az óraátállítás, mint az elmúlt években? Ugyanis október utolsó vasárnapja jóval korábbra, 26-ra esik, azaz 2025. október 26-án lesz az idei utolsó óraátállítás.

Így készülj fel az óraátállításra!

Az egyik legnagyobb ellenérv az óraátállítás kapcsán, hogy sokak szervezetét megterheli, felborul a napi rutin, az alvásciklus. Ugyanakkor pár egyszerű trükkel segíthetjük csökkenteni ezeket a megterhelő hatásokat, ha pár nappal korábban elkezdünk felkészülni a téli időszámításra való átállásra.