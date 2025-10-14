Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sokakat váratlanul ért: idén jóval hamarabb érkezik az óraátállítás

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 09:50
Van, aki örül annak, hogy egy órával többet lehet aludni, más végleg eltörölné. Hamarosan itt az óraátállítás.

Noha hosszú évek óta szó van róla, hogy végleg megszabadulunk az óraátállítástól, még nem született döntés az eltörléséről az Európai Unióban, így sejthető, hogy egy darabig még velünk marad a nyári időszámítás és a téli időszámítás váltakozása. Sokakban rögtön felmerül a kérdés: akkor most egy órával többet vagy kevesebbet alhatunk? Nos, a jó hír: többet. Ami azonban többeket váratlanul érhet: jóval hamarabb lesz az idei óraátállítás, mint azt megszokhattuk. De hogy pontosan mikor? 

Korábban érkezik az óraátállítás, mint szokott
Korábban érkezik az óraátállítás, mint szokott  Fotó: Unsplash

Mikor lesz az óraátállítás idén?

A téli időszámításra minden évben október utolsó vasárnapján hajnal háromkor állunk át: ekkor kell az órákat 2:00-ra átállítani. Szerencsére a legtöbb lakásban már javarészt digitális órák vannak, így nem különösebben kell bajlódni az átállítással, pláne az okostelefonok és számítógépek esetében, de az analóg időmérőket még magunknak kell átállítanunk. És hogy miért mondjuk, hogy jóval hamarabb lesz idén az óraátállítás, mint az elmúlt években? Ugyanis október utolsó vasárnapja jóval korábbra, 26-ra esik, azaz 2025. október 26-án lesz az idei utolsó óraátállítás.

Így készülj fel az óraátállításra!

Az egyik legnagyobb ellenérv az óraátállítás kapcsán, hogy sokak szervezetét megterheli, felborul a napi rutin, az alvásciklus. Ugyanakkor pár egyszerű trükkel segíthetjük csökkenteni ezeket a megterhelő hatásokat, ha pár nappal korábban elkezdünk felkészülni a téli időszámításra való átállásra. 

  • Próbáljunk meg az óraátállítást megelőző pár napon fél órával később kelni és feküdni, így az átállásnál már csak fél órához kell alkalmazkodnunk, nem egy teljes 60 perchez!
  • Sokat segíthetünk az új napi ciklusunk kialakításához, ha az izzókat lecseréljük a lakásban hidegebbről melegebb színűre. 
  • Alakítsuk át az esti rutinunkat! Ne a telefont görgessük, hanem esetleg könyvet olvasgassunk, emellett egy pohár langyos tejet elkortyolgatva készüljünk az elalvásra. Így picit belassulunk az esti lefekvés előtt.
  • Az óraátállítást követően kerüljük a nappali sziesztákat, mert ekkor eleve könnyebben ébred fel az ember este, sziesztákkal együtt meg aztán pláne!
