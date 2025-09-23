Óraátállítás 2025: Te várod már, hogy egy órával többet alhass?

Idén már október utolsó vasárnapján egy órával korábban fog sötétedni. Ezen a napon hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd. Tehát különösen érdekes a helyzet, hiszen a téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál. A korábbra hozatal sokaknak meglepetés, hiszen az utóbbi években későbbi óraátállításhoz szoktunk. A korábbi óraátállítást a naptár alakítja így. Vajon az emberek mit szólnak a óraátállítással járó plusz egy óra alváshoz és a korábbi sötétedéshez? A Bors Facebook-oldalán megkérdeztük olvasóink véleményét és tanulságos válaszokat kaptunk!
Robi számára az óraátállítás nem egy pozitív dolog:
Nem annyira örülök neki, mert hamarabb sötétedik, és depressziós leszek tőle. Nem kárpótol a plusz egy óra alvás.
Péternek szintén a korai sötétedéssel van problémája:
Nem, semmiképpen sem jó az a nagyon korai sötétedés, nem sokáig lehet természetes fényénél olvasni, arról meg már végképp nem is beszélve, hogyha még egy kis köd is összejön mellé!!!!!)))))
B. Z. velősebben fogalmaz:
Nem, nem kérem az átállítást, már elég legyen ebből.
Erzsébet az élet vastörvényei felől közelítette meg a kérdést:
Szerintem már a kutyát sem érdekli. Mindegy hány óra, ha menni kell, akkor menni kell.
- mondta Erzsébet, és milyen igaza van!
Kata számára van más, egyébként örömteli tényező, aki nem foglalkozik az óraátállítással:
Szóljatok a tíz hónapos gyereknek is, pls!!
- írta Kata a kommnentjében.
Estella komolyabb látószögbe helyezte a kérdést, és egyet kell értenünk. Ez nem csak az óraátállítás kérdésének kudarca. Sajnos messzebbre mutat:
10 év alatt sem tudott dönteni ebben az egyszerűbb témában ez az impotens Unió! Semmit nem lehet várni tőlük komolyabb, életekre menő esetekben.
- Estella rátapintott a lényegre.
Márti szintén:
Azt várom, hogy vége legyen ennek a butaságnak.
Tehát az emberek többsége úgy dobná ki a szemétbe az óraátállítást, mint a lehullott, megsárgult, őszi faleveleket. A többsége, sőt voltaképpen mindenki, azon a véleményen van, hogy teljesen felesleges. Hiába alszanak egy órával többet azon a bizonyos napon. Simán beáldoznák cserébe azért, hogy ne legyen óraátállítás, ami egyébként az egészségügyi szakemberek szerint is káros a szervezetre. A többség nem, nem várja, hogy egy órával többet alhasson!
