A menopauza után is erősen – Ezekkel az egyszerű gyakorlatokkal támogathatod csontjaid egészségét

Az életünk során végbemenő hormonális változások, köztük a menopauza, észrevétlenül gyengíthetik a csontokat, egészségük azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni. Bár a csontritkulásnak és a csontsűrűség csökkenésének is lehetnek nyilvánvaló tünetei, ekkor már sokszor túl késő. Viszont a következő gyakorlatok annyira formában tartanak, hogy még a felfedező útjára induló kis unokáddal is tartani tudod majd a tempót.
A tudomány szerint a nők a menopauza első 5 évében akár csontsűrűségük 10 százalékát is elveszthetik, ami rengeteg kockázatnak teszi ki őket, hiszen már egy könnyebb eséstől csonttörést szenvedhetnek. Ennek fényében nem árt szem előtt tartanod csontjaid egészségét, ami a kutatások szerint nagyon jól megőrizhető ellenállásos edzéssel.
Számos kutatás alátámasztotta, hogy az ellenállásos gyakorlatok rendkívül támogatják a csontok egészségét, beleértve a csontsűrűséget. Ide sorolhatóak azok a gyakorlatok, melyek során szabad súlyokat, gumiszalagoka vagy medicinlabdát használnak, viszont a saját testsúlyos edzés is működőképes lehet! Az említett mozgásformák pedig nemcsak a csontoknak tesznek jót, hanem növelik az izomtömeget is.
A következő gyakorlatok tehát segítenek abban, hogy megerősítsd a csontjaidat és egy kis izmot építs. Kezdd el még ma, hogy holnap már könnyedén emelgethesd szeretett unokádat!
Utasítás: Minden gyakorlatot 3-szor végezz el egymás után, 12 –es ismétlésekkel, köztük pedig tarts fél-másfél perces pihenőt. Ha az összessel megvagy, végezz még 1-2 kört belőle.
