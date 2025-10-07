A menopauza után is erősen – Ezekkel az egyszerű gyakorlatokkal támogathatod csontjaid egészségét

Az életünk során végbemenő hormonális változások, köztük a menopauza, észrevétlenül gyengíthetik a csontokat, egészségük azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni. Bár a csontritkulásnak és a csontsűrűség csökkenésének is lehetnek nyilvánvaló tünetei, ekkor már sokszor túl késő. Viszont a következő gyakorlatok annyira formában tartanak, hogy még a felfedező útjára induló kis unokáddal is tartani tudod majd a tempót.

Menopauza után sem nem kell lemondanod az aktív életmódról!

Ezért fontos a csontok egészsége, különösen menopauza után

A tudomány szerint a nők a menopauza első 5 évében akár csontsűrűségük 10 százalékát is elveszthetik, ami rengeteg kockázatnak teszi ki őket, hiszen már egy könnyebb eséstől csonttörést szenvedhetnek. Ennek fényében nem árt szem előtt tartanod csontjaid egészségét, ami a kutatások szerint nagyon jól megőrizhető ellenállásos edzéssel.

Az ellenállásos edzés, ami csodákra képes

Számos kutatás alátámasztotta, hogy az ellenállásos gyakorlatok rendkívül támogatják a csontok egészségét, beleértve a csontsűrűséget. Ide sorolhatóak azok a gyakorlatok, melyek során szabad súlyokat, gumiszalagoka vagy medicinlabdát használnak, viszont a saját testsúlyos edzés is működőképes lehet! Az említett mozgásformák pedig nemcsak a csontoknak tesznek jót, hanem növelik az izomtömeget is.

Ezeket a gyakorlatokat vesd be csontjaid egészségéért

A következő gyakorlatok tehát segítenek abban, hogy megerősítsd a csontjaidat és egy kis izmot építs. Kezdd el még ma, hogy holnap már könnyedén emelgethesd szeretett unokádat!

Utasítás: Minden gyakorlatot 3-szor végezz el egymás után, 12 –es ismétlésekkel, köztük pedig tarts fél-másfél perces pihenőt. Ha az összessel megvagy, végezz még 1-2 kört belőle.

Guggolás: vegyél fel csípőszéles terpeszt, majd lassan engedd le magad (közben told hátrafelé a csípődet), míg combod párhuzamos nem lesz a talajjal. Ezt követően farizomból nyomd fel magad.

Helyben kitörés hátra: állj csípőszéles terpeszbe, majd az egyik lábaddal lépj hátra és engedd le magad egyenes háttal úgy, hogy a talpad a talajon maradjon, majd told vissza magad. A feladatot váltott lábbal végezd.

Híd gyakorlat: feküdj hanyatt és tedd a talpadat a talajra, karjaidat pedig pihentesd magad mellett. Feszítsd meg a farizmokat és emeld meg a csípődet, majd szépen, lassan engedd magad vissza.

Fekvőtámasz: térdelj le és a kezeidet pedig tedd vállszélesen a talajra. Tarts egyenesen a tested, majd engedd le magad megfeszített törzzsel, végül nyomd vissza magad.

