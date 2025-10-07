Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Menopauza utáni nő, aki energikusan kelt

A menopauza után is erősen – Ezekkel az egyszerű gyakorlatokkal támogathatod csontjaid egészségét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 16:45
Csupán pár könnyű, otthon is elvégezhető gyakorlat választ el attól, hogy energikusabb és fiatalosabb legyél. Menopauza után sem áll meg az élet és nem kell lemondanod az aktív életmódról, ugyanis ezzel az egyszerű rutinnal bármikor formába hozhatod magad. Legyél önmagad legjobb változata!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az életünk során végbemenő hormonális változások, köztük a menopauza, észrevétlenül gyengíthetik a csontokat, egészségük azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni. Bár a csontritkulásnak és a csontsűrűség csökkenésének is lehetnek nyilvánvaló tünetei, ekkor már sokszor túl késő. Viszont a következő gyakorlatok annyira formában tartanak, hogy még a felfedező útjára induló kis unokáddal is tartani tudod majd a tempót.

Menopauza után lévő nő, aki otthon edz
Menopauza után sem nem kell lemondanod az aktív életmódról!
Fotó: ljubaphoto /   GettyImages

Ezért fontos a csontok egészsége, különösen menopauza után

A tudomány szerint a nők a menopauza első 5 évében akár csontsűrűségük 10 százalékát is elveszthetik, ami rengeteg kockázatnak teszi ki őket, hiszen már egy könnyebb eséstől csonttörést szenvedhetnek. Ennek fényében nem árt szem előtt tartanod csontjaid egészségét, ami a kutatások szerint nagyon jól megőrizhető ellenállásos edzéssel.

Az ellenállásos edzés, ami csodákra képes

Számos kutatás alátámasztotta, hogy az ellenállásos gyakorlatok rendkívül támogatják a csontok egészségét, beleértve a csontsűrűséget. Ide sorolhatóak azok a gyakorlatok, melyek során szabad súlyokat, gumiszalagoka vagy medicinlabdát használnak, viszont a saját testsúlyos edzés is működőképes lehet! Az említett mozgásformák pedig nemcsak a csontoknak tesznek jót, hanem növelik az izomtömeget is.

Ezeket a gyakorlatokat vesd be csontjaid egészségéért

A következő gyakorlatok tehát segítenek abban, hogy megerősítsd a csontjaidat és egy kis izmot építs. Kezdd el még ma, hogy holnap már könnyedén emelgethesd szeretett unokádat!

Utasítás: Minden gyakorlatot 3-szor végezz el egymás után, 12 –es ismétlésekkel, köztük pedig tarts fél-másfél perces pihenőt. Ha az összessel megvagy, végezz még 1-2 kört belőle.

  • Guggolás: vegyél fel csípőszéles terpeszt, majd lassan engedd le magad (közben told hátrafelé a csípődet), míg combod párhuzamos nem lesz a talajjal. Ezt követően farizomból nyomd fel magad.
  • Helyben kitörés hátra: állj csípőszéles terpeszbe, majd az egyik lábaddal lépj hátra és engedd le magad egyenes háttal úgy, hogy a talpad a talajon maradjon, majd told vissza magad. A feladatot váltott lábbal végezd.
  • Híd gyakorlat: feküdj hanyatt és tedd a talpadat a talajra, karjaidat pedig pihentesd magad mellett. Feszítsd meg a farizmokat és emeld meg a csípődet, majd szépen, lassan engedd magad vissza.
  • Fekvőtámasz: térdelj le és a kezeidet pedig tedd vállszélesen a talajra. Tarts egyenesen a tested, majd engedd le magad megfeszített törzzsel, végül nyomd vissza magad.

