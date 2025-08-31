5 gyakorlat, amely megszabadít a csípőfájdalomtól

A csípőfájdalom hátterében legtöbbször mozgáshiány, az izomegyensúly felborulása, vagy egyszerű ízületi túlterhelés áll. Ezeknek nagy része otthon, rendszeresen végzett és célzott, saját testsúlyos gyakorlatokkal is kezelhető. Mutatjuk, melyik az az 5 mozdulat, amely a szakemberek szerint is csökkenti a fájdalmat, és segíti visszaállítani a csípő mobilitását.

Csípőfájdalom esetén az otthoni torna is sokat segít

Fotó: Syda Productions / Shutterstock

Mi a csípőfájdalom oka?

Nem csak a korral jár a csípőfájdalom. A csípőízület egy rendkívül nagy terhelésnek kitett, bonyolult struktúra. Ha a környező izmok (pl. a farizom, combfeszítő, csípőhorpasz) nem működnek megfelelően, az ízület túlterhelődik. Ez gyulladáshoz, porckopáshoz, sőt porckárosodáshoz is vezethet.

A fájdalom először csak lépcsőzéskor, hosszabb ülés után vagy sportolás közben jelentkezik, később azonban már pihenéskor is érezhető. Minél tovább halogatjuk a kezelést, annál nehezebb visszafordítani a folyamatot.

A mozgás tényleg számít

A Bournemouth Egyetem és a Dorseti Egyetemi Kórház kutatói kimutatták, hogy a csípőízületi kopásban szenvedők esetében a rendszeres, alacsony terhelésű mozgás –mint például a kerékpározás – hatékonyan csökkenti a fájdalmat, és javítja a mobilitást. A tanulmány a The Lancet Rheumatology szaklapban jelent meg.

Így segítenek a célzott gyakorlatok

Az alábbi egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlatok nemcsak megelőzésre alkalmasak, hanem meglévő panasz esetén is javíthatnak az életminőségen. A gyakorlatokat lassan, odafigyelve végezd, nem szabad, hogy fájdalmat okozzanak. A rendszeresség viszont nagyon fontos: hetente legalább 3-4 alkalommal végezd őket.

1. Csípőemelés hanyatt fekve

A hanyatt fekve végzett csípőemelés egyszerű, de hatékony gyakorlat a farizmok erősítésére és a csípő stabilizálására.

Fotó: mapo_japan / Shutterstock

Ez a gyakorlat erősíti a farizmokat és stabilizálja a csípőízületet. Feküdj a hátadra, húzd fel a térdeidet, a talpak legyenek a talajon. Szorítsd össze a farizmaidat, és lassan emeld meg a csípőd, míg egyenes vonalat nem alkot a tested. Tartsd meg pár másodpercig, majd engedd vissza. Ismételd meg a mozdulatot 10–15-ször.

2. Oldalfekvéses lábemelés

Az oldalfekvéses lábemelés segít aktiválni a csípő körüli izmokat és javítja a stabilitást

Fotó: StoryTime Studio / Shutterstock

Ez a gyakorlat aktiválja a csípő körüli izmokat, javítja az egyensúlyt. Feküdj az oldaladra, az alul lévő lábad legyen enyhén behajlítva, a felsőt nyújtsd ki. Emeld meg a felső lábad, majd lassan engedd vissza. A mozdulat legyen kontrollált, ne lendítsd. Oldalanként 10–15 ismétlés ajánlott.